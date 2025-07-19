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Он прячется под кожей и использует комара — кого запускает природа в тело человека

Овод Dermatobia hominis использует комаров для заражения человека — исследование
1:44
Зоосфера

Вы заметили припухлость на руке рядом с местом укуса комара? Возможно, вы только что стали приёмным "домом" для личинки овода — пусть и без ведома. Такое бывает, но, к счастью, не в наших широтах.

Слепень
Фото: commons.wikimedia.org by Dack9, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Слепень

Как человеческий овод использует комаров в своих целях

Человеческий овод (Dermatobia hominis) обитает исключительно в Центральной и Южной Америке. Взрослая особь напоминает обычную муху, но её стратегия размножения — одна из самых необычных в мире насекомых. Самка овода не откладывает яйца на тело жертвы напрямую. Вместо этого она прикрепляет их к животу комаров или других кровососущих насекомых.

Когда такой "курьер" садится на кожу

млекопитающего, включая человека, личинки овода моментально проникают внутрь и начинают развиваться, питаясь тканями под кожей. В течение шести недель они растут, а затем выходят наружу, чтобы продолжить цикл жизни в почве.

Как избавиться от незваного жильца

Лучше всего удалять личинку в условиях медицинского учреждения. Один из самых эффективных и безопасных способов — перекрыть доступ кислорода, например, с помощью вазелина. В ответ на это личинка поднимается к поверхности, и её легче извлечь. Самостоятельные попытки удаления могут привести к осложнениям.

Природная хитрость

Да, овод вызывает отвращение, но невозможно не признать, насколько продумано его поведение. Природа удивительным образом "решила" задачу доставки потомства — через насекомых-переносчиков, без риска для взрослой особи.

Уточнения

Личи́нка - фаза жизненного цикла ряда животных.

Автор Дмитрий Тезнев
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