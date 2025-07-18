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Пастбища опустели, бабочки исчезают — но спасение ближе, чем кажется

Butterfly Conservation: одиночные деревья защищают бабочек от исчезновения
1:36
Зоосфера

Одинокие деревья, живые изгороди и небольшие рощи в сельской местности могут стать настоящим спасением для исчезающих видов бабочек. К такому выводу пришли исследователи из Оксфордского университета и организации Butterfly Conservation.

Бабочки
Фото: commons.wikimedia.org by Luis Avalos, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Бабочки

Как деревья и изгороди помогают спасти бабочек

Внимание учёных было сосредоточено на двух чувствительных к изменениям среде видах — краеглазке эгерии и воловьем глазе. На протяжении десяти лет они анализировали данные с более чем тысячи маршрутов по сельскохозяйственным угодьям Великобритании. Оказалось, что на территориях, где активно велась расчистка и интенсивное земледелие, бабочек становилось значительно меньше. А вот участки, где сохранились зелёные изгороди и деревья, поддерживали стабильную популяцию опылителей.

Почему важно сохранять ландшафт

Зелёные элементы сельского ландшафта играют роль биологических "коридоров" — по ним бабочки могут перемещаться между участками, избегая последствий утраты среды обитания. Даже привычные изгороди или одиночные деревья становятся связующим звеном для выживания уязвимых видов.

Как помочь фермерам

По словам доктора Рут Фебер, многие фермеры готовы участвовать в сохранении природы, но сталкиваются с финансовыми ограничениями. Поэтому важно развивать системы компенсаций — фермеры должны получать выплаты за сохранение и восстановление природных элементов на своих землях.

Уточнения

Разнокрылые - инфраотряд бабочек, в котором сосредоточено 99 % современных видов.

Автор Дмитрий Тезнев
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