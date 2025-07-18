Рыбы массово зевают в ответ на один сигнал — это озадачило даже исследователей

Впервые зафиксирована заразная зевота у холоднокровных — исследование в Пизе

1:17 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Учёные из Пизанского университета и Высшей школы Санта-Анна обнаружили: рыбы данио-рерио умеют зевать и "подхватывать" зевоту от других рыб. Это первое зафиксированное свидетельство такого поведения у холоднокровных животных.

Фото: Wikimedia Commons by Allentchang is licensed under Public domain рыбки, аквариум

Рыбы, которые зевают — и заражаются зевотой

До недавнего времени считалось, что зевание характерно только для теплокровных — в первую очередь, для млекопитающих и птиц. Оно может быть заразительным: люди, собаки и даже шимпанзе часто зевают в ответ на зевание другого. У рыб подобной реакции до сих пор не наблюдалось.

Как проходил эксперимент

Поведение данио-рерио исследователи изучали с помощью видеозаписей и систем глубокого обучения. Алгоритмы автоматически отслеживали движения рыб и выделяли эпизоды зевоты. Выяснилось, что зевание у данио медленное, а его частота резко увеличивается, когда поблизости зевают другие особи.

Что это может значить

Новое открытие меняет представление о зевоте. Возможно, она не просто физиологический рефлекс, а способ коммуникации или синхронизации поведения — даже у древних видов, далёких от млекопитающих.

Уточнения

Пи́за - итальянский город и коммуна в области Тоскана, на расстоянии 10 км от Лигурийского моря, административный центр одноимённой провинции.



