Учёные из Пизанского университета и Высшей школы Санта-Анна обнаружили: рыбы данио-рерио умеют зевать и "подхватывать" зевоту от других рыб. Это первое зафиксированное свидетельство такого поведения у холоднокровных животных.
До недавнего времени считалось, что зевание характерно только для теплокровных — в первую очередь, для млекопитающих и птиц. Оно может быть заразительным: люди, собаки и даже шимпанзе часто зевают в ответ на зевание другого. У рыб подобной реакции до сих пор не наблюдалось.
Как проходил эксперимент
Поведение данио-рерио исследователи изучали с помощью видеозаписей и систем глубокого обучения. Алгоритмы автоматически отслеживали движения рыб и выделяли эпизоды зевоты. Выяснилось, что зевание у данио медленное, а его частота резко увеличивается, когда поблизости зевают другие особи.
Что это может значить
Новое открытие меняет представление о зевоте. Возможно, она не просто физиологический рефлекс, а способ коммуникации или синхронизации поведения — даже у древних видов, далёких от млекопитающих.
Пи́за - итальянский город и коммуна в области Тоскана, на расстоянии 10 км от Лигурийского моря, административный центр одноимённой провинции.
Ушла из жизни легендарная певица Конни Фрэнсис. Друзья и фанаты выражают свои соболезнования, а её музыка останется в сердцах навсегда.