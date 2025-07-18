Из зоны СВО — прямо на сцену: что происходит с кошками в Театре Куклачева

В Театре кошек Куклачева появились новые пушистые обитатели — две взрослые кошки и котёнок, которых привезли из зоны СВО, сообщает aif.ru. Несмотря на путь, полный испытаний, они уже освоились и начали проявлять интерес к людям.
Как рассказал Дмитрий Куклачев, кошки чувствуют себя хорошо и активно изучают новое пространство. По его словам, в поведении нет признаков сильного стресса — напротив, животные охотно идут на контакт, демонстрируют доверие и любопытство.
Ждут творческого будущего
Сейчас питомцы проходят период адаптации. После него станет ясно, смогут ли они участвовать в спектаклях театра и приобщиться к цирковому искусству. Но уже очевидно одно — они чувствуют себя в безопасности и понемногу начинают новую жизнь.
Как животные помогают на передовой
Юрий Куклачев ранее делился, что на передовой кошки действительно оказываются важными помощниками — они не только защищают продукты от крыс, но и помогают бойцам справляться со стрессом.
Ю́рий Дми́триевич Куклачёв - советский и российский артист цирка, ковёрный клоун, дрессировщик кошек, радиоведущий, писатель.
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