Из зоны СВО — прямо на сцену: что происходит с кошками в Театре Куклачева

Куклачев сообщил об адаптации кошек, эвакуированных из зоны СВО

1:11 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В Театре кошек Куклачева появились новые пушистые обитатели — две взрослые кошки и котёнок, которых привезли из зоны СВО, сообщает aif.ru. Несмотря на путь, полный испытаний, они уже освоились и начали проявлять интерес к людям.

Фото: Пресс-служба Театра кошек Куклачёва Сцена из шоу Театра кошек Куклачева Самый добрый клоун

Как кошки с передовой нашли новый дом в Театре Куклачева

Как рассказал Дмитрий Куклачев, кошки чувствуют себя хорошо и активно изучают новое пространство. По его словам, в поведении нет признаков сильного стресса — напротив, животные охотно идут на контакт, демонстрируют доверие и любопытство.

Ждут творческого будущего

Сейчас питомцы проходят период адаптации. После него станет ясно, смогут ли они участвовать в спектаклях театра и приобщиться к цирковому искусству. Но уже очевидно одно — они чувствуют себя в безопасности и понемногу начинают новую жизнь.

Как животные помогают на передовой

Юрий Куклачев ранее делился, что на передовой кошки действительно оказываются важными помощниками — они не только защищают продукты от крыс, но и помогают бойцам справляться со стрессом.

Уточнения

Ю́рий Дми́триевич Куклачёв - советский и российский артист цирка, ковёрный клоун, дрессировщик кошек, радиоведущий, писатель.

