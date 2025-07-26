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Эти кошки не доживают до старости: три породы с коротким сроком жизни

Сфинксы имеют проблемы с сердцем: регулярно делайте УЗИ
2:21
Зоосфера

У кошек принято считать, что у них есть девять жизней, и они могут пережить практически всё. Однако не каждая порода отличается долголетием, и некоторые из них имеют особенности, которые влияют на продолжительность жизни. В среднем, некоторые кошки живут до 6 лет, и это связано с генетическими особенностями, которые могут привести к различным заболеваниям.

Кот породы манчкин
Фото: pixabay.com by Tasy Hong, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кот породы манчкин

1. Шотландская вислоухая

Шотландская вислоухая кошка привлекает внимание благодаря своим загнутым ушам и очаровательному внешнему виду. Однако эти особенности возникли благодаря генетической мутации, которая, к сожалению, несёт и свои последствия. Одним из таких последствий является остеохондродисплазия — заболевание суставов, которое может сильно повлиять на подвижность кошки. Это делает регулярные визиты к ветеринару необходимыми для обеспечения нормальной жизни питомца.

2. Сфинкс

Сфинксы — это кошки, которые из-за отсутствия шерсти могут выглядеть необычно и иногда даже пугающе. Несмотря на их дружелюбный характер, у них есть проблемы со здоровьем, связанные с сердечно-сосудистой системой. Сердечные заболевания могут развиваться без явных симптомов, иногда оставаясь незамеченными до самых последних стадий. Помимо регулярных осмотров у ветеринара и УЗИ сердца, сфинксы требуют особого ухода за кожей и соблюдения температурного режима.

3. Манчкин

Манчкин — кошки с короткими лапками, что является результатом генетической мутации. Это создаёт проблемы с позвоночником, включая такие заболевания, как лордоз и кифоз. Эти патологии могут существенно нарушать работу внутренних органов и сокращать продолжительность жизни манчкина. Из-за этого важно ограничить физические нагрузки на позвоночник, что требует особого внимания при уходе за этой породой.

Рекомендации

Специалисты подчеркивают, что своевременные осмотры и уход за питомцем могут значительно продлить его жизнь, независимо от породы. Важно регулярно посещать ветеринара, следить за состоянием здоровья и предохранять кошек от физических перегрузок.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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