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3 породы собак, которые станут лучшими друзьями для вашей семьи

Лучшие породы собак для дома: чау-чау, лабрадор и хаски — выбирайте своего друга
3:41
Зоосфера

Выбор собаки для дома — это не просто вопрос о питомце, а о настоящем члене семьи, который будет ладить со всеми её членами и создавать уют. Какие породы собак идеально подходят для жизни в доме? Эксперты представляют три породы, которые, несмотря на свои особенности, прекрасно уживаются в домашних условиях.

Хаски
Фото: commons.wikimedia.org by Irbis1983, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Хаски

Чау-чау

Чау-чау — это собака, напоминающая медвежонка, с ярко выраженными особенностями характера и необычным внешним видом. Эта порода отличается невероятно пушистой шерстью и фиолетовым языком. Чау-чау имеет гордый, независимый характер и умные глаза, при этом она в меру активна, уперта и иногда лениво отходит от своих занятий.

Для чау-чау нужен хозяин с сильным характером, который сможет найти подход к такому питомцу. Если его правильно воспитывать и уделять должное внимание, то собака станет послушной и преданной. Порода требует особого ухода: важно правильно организовать питание и кормить собаку в одно и то же время. Лакомства следует давать в промежутках между основными приемами пищи.

Чау-чау — порода с небольшими размерами, её вес колеблется от 20 до 27 кг. Окрас может быть различным — черный, серо-голубой, белый и бежевый. Важно помнить, что чау-чау также требует регулярных визитов к ветеринару для профилактических прививок.

Лабрадор-ретривер

Лабрадоры — крепкие и сильные собаки с плотным телом и крепкими лапами. Эти собаки прекрасно подходят для семей, особенно для тех, у кого есть дети. Лабрадоры общительные и дружелюбные, но для того, чтобы они были послушными, важно начать обучение с раннего возраста. Без надлежащего воспитания собака может проявлять упрямство и делать то, что ей вздумается.

Лабрадоры активные, им нравится рыть ямы, таскать и жевать вещи, поэтому важно покупать для них специальные игрушки. Эта порода склонна к набору веса, поэтому необходимо следить за их физической активностью и количеством пищи. Лабрадоры линяют, и в период линьки требуют особого ухода — их нужно регулярно вычесывать.

Для лабрадоров обязательна вакцинация, которая начинается с младенческого возраста. Также рекомендуется проконсультироваться с ветеринаром по поводу прививок.

Хаски

Хаски — это спокойная, дружелюбная и ласковая порода, идеально подходящая для семей с детьми. Эти собаки обожают детей, с трепетом относятся к младенцам и являются отличными компаньонами для малышей. Несмотря на свою ласковость, хаски упрямы и требуют серьёзного воспитания с 3 месяцев.

Хаски активны, настойчивы и всегда ищут приключений. Это требовательные и энергичные питомцы, которые любят долгие прогулки и простор для игр. Для хаски важны регулярные физические нагрузки, поэтому им необходимы долгие прогулки на свежем воздухе.

Шерсть у хаски средней длины, и линяют они дважды в год. Важно регулярно вычесывать их шерсть до 2 раз в неделю. Хаски очень чистоплотны, не имеют запаха и ухаживают за собой, как кошки. Несмотря на свою крепкость и хорошее здоровье, прививки для хаски обязательны. Вакцинацию нужно начинать после 2 месяцев, когда они могут перенести прививки от различных заболеваний.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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