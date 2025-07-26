Кто страшнее смилодона? Древний кот размером с медведя с уникальными зубами

Самая сильная саблезубая кошка: ксеносмил охотился на свиней и бизонов

2:46 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кто же был самым сильным среди саблезубых кошек? Конечно, многие вспомнят смилодона — самого большого саблезубого кота в истории. Но есть ещё один претендент на титул кошачьего альфача, с которым смилодон может смело соперничать. Речь идет о ксеносмиле, прозванном "странным зубом".

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Ксеносмил

Ужас на территории будущей Флориды

Ксеносмил обитал на территории, которая в будущем станет Флоридой, США, примерно 3-1 миллион лет назад, в эпоху плейстоцена. Он был настоящим хищником, который мог вызвать настоящий ужас. При длине тела в 2 метра и росте 105 см, его вес достигал 300 кг, что сопоставимо с размерами крупного бурого медведя.

Ксеносмил — крепкое телосложение и мощные клыки

Несмотря на то, что ксеносмил был меньшего размера по сравнению со смилодоном, он превосходил его по комплекции. Он был крепче сложен, а значит, и сила у него была немалая. Дополнительно к этому, ксеносмил имел саблевидные клыки с зазубринами — не только на клыках, но и на резцах. Это позволяло ему легко вгрызаться в плоть своих жертв.

Брутальная тактика охоты: "укуси и отпусти"

С такими клыками ксеносмил разработал особую тактику охоты, называемую "укуси и отпусти". Он вгрызался мощными зубами в тело жертвы, отрывал от неё кусок и оставлял жертву истекать кровью. Часто его добычей становились пекари — свиноподобные копытные из Америки. Но ксеносмил не боялся и более крупных жертв, таких как бизоны.

Жил ли ксеносмил парами

Есть мнение, что ксеносмилы могли жить парами или даже небольшими прайдами. Это подтверждается находкой двух особей, которые были обнаружены копателями-любителями и переданы палеонтологам для изучения.

Палеонтологи с ксеносмилом "помучались"

Ксеносмил оказался настоящим вызовом для палеонтологов. Саблезубые кошки делятся на две основные группы: смилодонтиевые (крепкие с гигантскими клыками) и гомотериевые (грациозные с короткими клыками). Ксеносмил же сочетал мощь смилодонтиевых и клыки, как у гомотериевых. Поэтому ученые долгое время выделяли его в отдельную категорию. Лишь недавно было выяснено, что ксеносмил относится к гомотериевым.

Конец ксеносмила

После вымирания ксеносмила его место заняли его родственники — гомотериевые. Эти хищники продолжили террор, и даже люди почувствовали на себе последствия. Но это уже другая история.

Уточнения

Живо́тные (лат. Animalia) — традиционно (со времён Аристотеля) выделяемая категория организмов, в настоящее время рассматриваемая в качестве биологического царства.

