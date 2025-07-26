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Как распознать самую ядовитую змею России и что делать при встрече с ней

Пеламида — самая ядовитая змея России: узнайте её особенности и как избежать укуса
2:05
Зоосфера

Многие считают, что самой ядовитой змеей России является гюрза, но на самом деле есть рептилия, которая намного опаснее. Речь идет о двухцветной пеламиде (Hydrophis platurus), известной также как плоскохвостая водяная змея. Она обитает в воде и значительно ядовитее, чем гюрза.

Пеламида
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Пеламида

Насколько ядовита двухцветная пеламида

Ядовитость змей измеряется в полулетальных дозах (LD50), которые показывают, сколько яда нужно, чтобы погубить половину популяции испытуемых животных. Обычно для тестов используются лабораторные мыши.

Гюрза, которая обычно считается самой ядовитой змеей России, имеет ядовитость на уровне 1,7 мг/кг. У двухцветной пеламиды сила яда составляет 0,067 мг/кг — в двадцать пять раз мощнее. Однако есть важное отличие.

Несмотря на более сильный яд, пеламида впрыскивает всего 4 мг яда, в то время как гюрза может впрыснуть до 90 мг. Таким образом, по количеству яда обе змеи примерно одинаково опасны, но яд пеламиды сильнее.

Уникальные особенности пеламиды

Эта змея предпочитает жить у побережья, но может оставаться в открытом океане до семи месяцев, добывая пресную воду во время дождей. Пеламида имеет плоский хвост, который напоминает плавник, что является примером обратной эволюции.

Также эта змея обладает уникальной способностью плавать хвостом вперёд. Поэтому, если змея плывёт к вам задом, это означает, что перед вами двухцветная пеламида.

Где встречается пеламида

Двухцветная пеламида встречается в России только в заливе Петра Великого. На протяжении всего своего широкого распространения, несмотря на высокий уровень ядовитости, укусы крайне редки. Обычно пеламида кусает рыбаков, когда те пытаются вытащить её из сетей.

Уточнения

Атлантическая пеламида или западноатлантическая пеламида, или атлантический бонито, или обыкновенный бонито (лат. Sarda sarda) — вид пелагических рыб из семейства скумбриевых (Scombridae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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