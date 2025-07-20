Ты не успеешь даже моргнуть: животные на дороге — ловушка, к которой никто не готов

Появление диких животных на дороге: как защитить себя и кого вызывать — советы ассоциации дорожной безопасности

4:17 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Выехав на трассу, никто не застрахован от неожиданной встречи с диким животным. Кабан, косуля, лань или даже стадо овец могут внезапно оказаться на проезжей части, и важно знать, как себя вести в такой ситуации. Ошибочное или паническое поведение может привести не только к гибели животного, но и к серьёзной аварии с человеческими жертвами.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain дикое животное

"Самое важное в такой ситуации — обеспечить собственную безопасность", — подчеркнул директор по исследованиям и разработкам ассоциации по предотвращению дорожного движения Кристоф Рамон.

Как реагировать, если животное появилось на дороге

Первое правило — не паниковать и не делать резких движений. Ни в коем случае не пытайтесь объехать животное, резко сворачивая или выезжая на встречную полосу: это может привести к гораздо более опасным последствиям.

"Водитель обязательно должен сбавить скорость и сохранять бдительность, потому что есть большая вероятность, что это животное не одно", — отметил Кристоф Рамон.

Кроме того, необходимо сразу включить аварийную сигнализацию, чтобы предупредить других участников движения. После того как животное ушло с проезжей части, важно сообщить о его присутствии по номеру 112 или через специализированные приложения, такие как SOS Autoroute. Эти сервисы связывают водителя с ближайшими дорожными службами.

Если в машине есть пассажир, именно он должен совершить звонок. Если водитель один, звонить нужно только после остановки в безопасном месте — например, на аварийной стоянке или у экстренного телефона.

Что делать, если животное мёртвое

Даже труп животного на трассе представляет серьёзную опасность. Машина, идущая на высокой скорости, может не успеть его заметить и потерять управление. Поэтому о мёртвом животном также нужно немедленно сообщить по номеру 112.

Если инцидент произошёл на просёлочной дороге, можно связаться с мэрией — муниципальные службы смогут оперативно устранить препятствие. Такие случаи требуют не меньшего внимания, чем живое животное на дороге.

Что делать, если столкновения не удалось избежать

Если вы сбили животное, прежде всего думайте о своей безопасности. Если машина ещё на ходу — аккуратно доезжайте до ближайшего безопасного места. Включите "аварийку", наденьте светоотражающий жилет и покиньте автомобиль, перейдя за отбойник или как можно дальше отойдя от проезжей части.

Далее установите аварийный треугольник и вызовите экстренные службы по номеру 112. Не забудьте также в течение 5 рабочих дней уведомить свою страховую компанию о случившемся.

Откуда берутся животные на трассах

Хотя на автомагистралях такие ситуации редки, на сельских и лесных дорогах встречи с животными — не редкость. Особенно в зонах, обозначенных соответствующими знаками. Именно в таких местах дороги пересекаются с маршрутами миграции диких животных.

"Когда вы видите эти знаки, значит, существует потенциальная опасность, поэтому вы должны снизить скорость", — пояснил Кристоф Рамон.

Иногда на трассу могут выйти и домашние животные — коровы, овцы, лошади, сбежавшие с пастбища. В этом случае особенно важно сообщить о происшествии: фермер или владелец может долго не знать о побеге, а последствия могут быть фатальными.

Профилактика — лучшая защита

Чтобы снизить риск столкновения с животным, придерживайтесь простых, но эффективных мер:

обращайте внимание на дорожные знаки о диких животных;

снижайте скорость в обозначенных зонах;

не забывайте про фары в условиях плохой видимости;

избегайте поездок по плохо освещённым лесным дорогам в тёмное время суток.

На трассе важно сохранять концентрацию. Одно мгновение невнимательности может обернуться трагедией. И в любой ситуации помните: главный рефлекс — защитить себя и других, а затем — сообщить о происшествии соответствующим службам.

Уточнения

Доро́га — путь сообщения для передвижения людей, прогона скота и транспорта, основная часть транспортной (дорожной) инфраструктуры государства.

