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Он пролежал 110 миллионов лет и не сгнил: как природа сохранила до мелочей древнее существо

В Канаде нашли идеально сохранившегося нодозавра возрастом 110 миллионов лет — Royal Tyrrell Museum
4:49
Зоосфера

Когда палеонтологи впервые увидели этого динозавра, они были ошеломлены. Словно мифический зверь, замерший в камне, он казался почти живым. Чешуя, шипы, складки кожи, изгиб шеи, контуры ноздрей — всё это сохранилось настолько идеально, что возникало ощущение, будто животное погибло всего несколько дней назад. И всё это — спустя более 110 миллионов лет.

Фоссилия анкилозавра
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Фоссилия анкилозавра

Это не анатомическая модель, не реконструкция, а реальный динозавр, найденный почти целиком от морды до бёдер. Репортаж National Geographic и работы Королевского музея Тиррелла в Канаде представили миру, пожалуй, одну из самых впечатляющих находок в истории палеонтологии — удивительно хорошо сохранившегося нодозавра, относящегося к группе анкилозавров.

Случайная встреча с "драконом"

Этот доисторический исполин был обнаружен 21 марта 2011 года на месторождении Миллениум, в 27 километрах от города Форт-Мак-Мюррей (Альберта, Канада). Открытие принадлежит экскаваторщику Шону Фанку, который заметил среди руд необычную плотную глыбу. Он ожидал наткнуться на корни деревьев или куски окаменелого ствола, но никак не на динозавра с "доспехами".

Останки нодозавра, заключённые в скальную породу, были извлечены и отправлены в музей. Там они провели более 7000 часов в руках реставраторов. Палеонтолог Марк Митчелл и его команда вручную, почти по песчинке, очищали тело от породы, постепенно обнажая его в мельчайших деталях.

"Такой уровень окаменелости редок, как выигрыш в лотерею", — отметил один из палеонтологов.

Уникальная сохранность

Нодозавр поражает не только целостностью скелета, но и тем, что обычно не сохраняется: кожей, чешуей, шипами и, возможно, даже остатками последнего обеда. Это как если бы природа сама решила законсервировать его для будущих поколений учёных.

"Динозавр настолько хорошо сохранился, что мог бы ходить несколько недель назад", — заявил специалист по пигментации животных Якоб Винтер.

Компьютерная томография показала структуру его черепа, носовых ходов, глаз и даже содержимое кишечника. Такого уровня детализации не наблюдали прежде ни у одного представителя броненосных динозавров.

Кто он был

Этот динозавр принадлежит к нодозаврам — разновидности анкилозавров, известных прочными костными пластинами на теле. Но, в отличие от своих более известных собратьев, у него не было дубинки на хвосте. Вместо этого он имел устрашающие рога длиной до 50 см на плечах и мощный панцирь, покрывавший шею и спину.

Ученые сравнивают его скорее с броненосцем, чем с ящером, хотя по габаритам он больше напоминал носорога. Его длина достигала 5,5 метров, а вес — около 1,4 тонны.

Жил он примерно 110-112 миллионов лет назад, в меловом периоде. В ту эпоху канадские равнины, ныне холодные и сухие, были влажными и заболоченными, больше напоминая современную южную Флориду. Болота и хвойные леса были привычной средой обитания для таких травоядных гигантов.

Гибель и удивительное везение

Исследователи предполагают, что нодозавр погиб во время наводнения, когда внезапный поток воды унёс его тело в реку. Через несколько дней его останки были вынесены в море. Вскоре после смерти разложение вызвало вздутие тела, что в конечном итоге привело к его опусканию на морское дно.

Там, под толстым слоем ила и минералов, он оказался запечатан на миллионы лет. Именно это необычное стечение обстоятельств обеспечило столь поразительную степень сохранности.

"Это счастливый случай, что мы вообще нашли такого динозавра. Ещё более невероятно, в каком он состоянии", — отметили в Королевском музее Тиррелла.

Вторая жизнь нодозавра

После многих лет работы над восстановлением и изучением, окаменелость готова к показу. Экспозиция в музее открывает перед зрителями захватывающий взгляд на древний мир, позволяя буквально заглянуть в лицо животному, которое жило более ста миллионов лет назад.

Но для учёных работа только начинается. Исследования ещё далеки от завершения. Палеонтологи уверены: чтобы полностью понять, кем был этот "дракон" и как он жил, потребуются не годы — десятилетия.

Уточнения

Существо́ — живой организм, живая особь, животное, человек. Объект, который называют существом, обладает свойством восприятия реальности. Такой объект может быть как реальным, так и вымышленным.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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