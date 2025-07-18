Не акулы и не львы: кто на самом деле убивает больше людей, чем любые хищники

Комары убивают более 700 000 человек ежегодно из-за переносимых болезней

Когда мы думаем о самых опасных животных для человека, на ум приходят акулы, львы или змеи. Это те существа, которые часто появляются в наших кошмарах, их зубы и клыки мгновенно вызывают страх. Но в действительности они далеко не самые опасные. Немецкий статистический сайт опубликовал список самых смертоносных животных для человека, и среди лидеров можно найти довольно неожиданных участников.

Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Акула

Самое опасное животное для человека

Согласно статистике, самым опасным животным для человека является… комар. Да, маленькое и безобидное на первый взгляд существо, которое становится настоящим бичом для миллионов людей по всему миру.

Комары убивают более 700 000 человек ежегодно. Но интересный момент: сам комар не причиняет непосредственного вреда. Смертельные случаи происходят не от укуса, а от болезней, которые он переносит. Мальярия, лихорадка денге, Зика, желтая лихорадка и чикунгунья — вот те заболевания, которые уносят жизни людей. Особенно опасно это в странах с низким уровнем здравоохранения, где нет доступа к эффективным вакцинам и лечению. Тигровые комары, которые стали распространяться и в наших широтах, лишь увеличивают угрозу.

Человек — второй по опасности

Человек занимает второе место среди самых опасных животных. Примечательно, что люди убивают друг друга не по необходимости, а зачастую из-за гнева, мести или желания власти. Примерно 500 000 человек погибают каждый год от рук других людей, что значительно превышает количество жертв от нападений диких животных. Кроме того, человек может быть переносчиком болезней, таких как малярия, что также добавляет ему опасности.

"Хотя человек убивает других животных для выживания или ради самообороны, когда речь идёт о других людях, его действия часто являются результатом злобы и эгоистичных мотивов", — отмечает веб-редактор Марин Сестес.

Не такие уж страшные хищники

В списке самых опасных животных мало того, что есть удивительные цифры, так и сами существа оказываются далеко не такими грозными, как мы их привыкли видеть. Например, смертельные случаи, связанные с акулами, являются редкостью — в 2023 году они составили всего 14 смертей по всему миру. Несмотря на свой ужасный внешний вид и репутацию, акулы далеко не самые смертельные морские хищники. И даже львы и тигры, хотя и вызывают трепет, ответственны всего за около десяти смертей ежегодно.

Паразиты и змеи: реальные угрозы

После человека на третьем месте по смертности для людей — это паразит шистосома, который вызывает болезнь бильгарциоз. Этот плоский червь обитает в пресноводных улитках и ежегодно убивает 280 000 человек. Он особенно опасен в тропических и субтропических районах, где его носителями являются улитки.

Змеи также остаются угрозой, хотя они далеко не так опасны, как кажется на первый взгляд. Ежегодно их яд становится причиной около 100 000 смертей. Немного меньшее количество смертей причиняют собаки (30 000), мух цеце (10 000), а также скорпионы (3 000). Морские крокодилы также наносят ущерб — их жертвами становятся 1 000 человек в год. Однако, несмотря на устрашающие размеры, бегемоты и слоны, как и земляные крокодилы, уносят всего несколько сотен жизней ежегодно.

Крокодилы и акулы: мифы и реальность

Миф о том, что акулы являются самыми опасными морскими существами, можно развенчать. Хотя эти хищники обладают устрашающими размерами, они вряд ли могут сравниться по смертельной угрозе с другими животными. Крокодилы, с другой стороны, действительно представляют опасность, но даже они далеко не самые смертоносные морские обитатели. По данным статистики, они становятся причиной смерти всего 1 000 человек в год.

Таким образом, самое опасное для человека животное — это не хищник с острыми зубами, а мелкий, почти незаметный комар. И это напоминает нам, что опасность может скрываться в самых неожиданных местах.

Уточнения

Аку́лы (лат. Selachii) — надотряд хрящевых рыб (Chondrichthyes), относящийся к подклассу пластиножаберных (Elasmobranchii).

