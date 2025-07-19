Альфа-самец не тот, кем кажется: приматы поставили нас на место

Исследование PNAS опровергло универсальность доминирования самцов у приматов

4:16 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Фигура альфа-самца — уверенного в себе, сильного и неоспоримого лидера — давно стала символом власти в животном (и не только) мире. Образ этот укоренился не только в поп-культуре, но и в научной среде. Однако новое исследование, опубликованное в журнале PNAS, предлагает посмотреть на эту тему с неожиданной стороны.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Альфа-самец шимпанзе в джунглях

Ученые провели масштабный анализ: они изучили данные, собранные за 75 лет по 253 группам приматов, представляющим 121 вид. Целью было выяснить, действительно ли власть в этих сообществах почти всегда сосредоточена в руках самцов — как нас учили стереотипы.

Никакой монополии

Результаты оказались более чем неожиданными. Выяснилось, что четкое доминирование одного пола над другим наблюдается далеко не всегда. По данным исследования, самцы одерживают верх в межполовых столкновениях лишь в 17-20% случаев, самки — в 10-13%. Остальные 70% видов вообще не демонстрируют ярко выраженной половой иерархии.

"Идея об универсально доминирующем альфа-самце просто не подтверждается данными", — заявила этолог CNRS Элиз Хучард.

Это подрывает привычное представление о "главенствующем самце", якобы контролирующем группу с помощью силы и харизмы. На деле, как выясняется, всё гораздо сложнее и зависит от множества факторов.

Не сила, а обстоятельства

Исследование показало, что половая иерархия у приматов формируется не случайно — она тесно связана с образом жизни и особенностями среды обитания. Например, самцовое доминирование чаще встречается у наземных видов, где самцы физически превосходят самок и где царит полигиния — то есть один самец спаривается с несколькими самками. В таких условиях более крупный и агрессивный самец может эффективнее защищать территорию и потомство.

С другой стороны, самки чаще занимают лидирующие позиции у видов, обитающих на деревьях, особенно в моногамных системах, где самцы активно участвуют в заботе о потомстве. Яркий пример — бонобо и лемуры. У последних самки не только физически могут превосходить самцов, но и контролируют доступ к ресурсам и размножению.

"Доминирование самок чаще встречается, когда они конкурируют между собой, а самцы вовлечены в родительские функции", — пояснила Элиз Хучард.

Стереотипы против реальности

Нам привычен образ животного мира как строго иерархической структуры, где сильнейший берет верх, а остальные подчиняются. Но наблюдения за приматами рушат этот шаблон. В большинстве сообществ роль пола в доминировании либо минимальна, либо вообще не играет определяющей роли.

Всё чаще этологи приходят к выводу, что сила в животном мире — не всегда про физическое превосходство. Успех может зависеть от кооперации, гибкости поведения, даже от способности к эмпатии и заботе. Особенно это заметно у бонобо, где конфликты чаще разрешаются не агрессией, а социальным взаимодействием, а доминирующие самки способны направлять поведение всей группы.

Пересмотр понятия "альфа-самца" важен не только для понимания поведения животных. Такие исследования помогают лучше разобраться в эволюционных механизмах, повлиявших на формирование социальных структур у человека. И чем больше данных мы получаем, тем очевиднее становится: ни одна модель не работает в отрыве от контекста.

"Доминирование — это не что-то универсальное. Это результат сложного взаимодействия биологических, экологических и социальных факторов", — подчеркнула Элиз Хучард.

Таким образом, понятие "лидерства" у приматов оказывается куда более многогранным и гибким, чем принято считать. Возможно, пришло время пересмотреть и наши собственные взгляды на власть, роль пола и природу социального поведения.

Уточнения

Альфа — в исследованиях социальных животных обозначение особей самого высокого ранга. Альфами могут быть как самцы, так и самки, а также и те и другие, в зависимости от вида. Другие животные в группе обычно проявляют по отношению к альфам различные признаки подчинения.

