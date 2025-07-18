На грани исчезновения: это существо осталось в живых чудом — и его почти никто не видел

На грани вымирания: в дикой природе осталось всего 10 вакит — данные WDC

5:06 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Вакита — крошечная морская свинья, о существовании которой многие даже не подозревают. Эти животные встречаются только в одном-единственном месте на планете — в мелководных водах северной части Калифорнийского залива у берегов Мексики. Их ареал настолько ограничен, что занимает всего 2235 км² — меньше, чем площадь Москвы.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) вакита в воде

На вид вакита напоминает миниатюрного дельфина: коренастое тело длиной до полутора метров, округлая голова, серый окрас со светлыми боками и белым брюхом. Особую выразительность мордочке придают чёрные круги вокруг глаз и такие же губы. Из-за них создаётся впечатление, будто вакита постоянно улыбается. Но, увы, поводов для улыбки у неё всё меньше.

"Это самое редкое морское млекопитающее на Земле. Его исчезновение будет невосполнимой потерей для биоразнообразия", — отметил биолог-маринист Организации по защите китов и дельфинов Роб Уильямс.

Почему вакита оказалась на грани исчезновения

Ещё в 1997 году численность популяции вакит оценивалась примерно в 600 особей. Но всего за два десятилетия ситуация изменилась катастрофически. С 2011 по 2016 год численность сократилась на 90 %. Сегодня, по данным учёных, в дикой природе осталось не более 10 вакит.

Основная причина такого стремительного вымирания — прилов в рыболовные сети. Хотя официально использование статических сетей в ареале вакиты запрещено, на практике они по-прежнему применяются браконьерами при ловле тотоабы — рыбы, которую ценят за её плавательный пузырь, используемый в традиционной китайской медицине. Эти жаберные сети смертельно опасны для морских свиней: попав в них, они не могут всплыть за воздухом и погибают.

Кроме того, даже заброшенные сети, дрейфующие в воде, продолжают убивать — не только вакит, но и других морских обитателей.

"Мы теряем вакит из-за жадности и бездействия. И это абсолютно предотвратимая трагедия", — считает директор морских программ Центра биологического разнообразия Сара Уэстон.

Образ жизни вакиты: что мы знаем

Наблюдать за вакитами невероятно сложно. Эти животные пугливы и стараются держаться подальше от лодок. Они редко образуют большие группы — чаще всего их можно увидеть поодиночке или парами. Иногда встречаются и небольшие стайки, но сегодня из-за почти полного исчезновения вида такие случаи стали большой редкостью.

Продолжительность жизни вакиты составляет около 20 лет. Питаются они мелкой рыбой, кальмарами и ракообразными. Охоту ведут с помощью эхолокации — как дельфины или зубатые киты. Животное издаёт высокочастотный звук, который, отражаясь от объектов, возвращается обратно и позволяет определить местоположение добычи. Эти сигналы — узкие по спектру и очень интенсивные, в диапазоне от 122 до 150 кГц. Для людей они недоступны на слух, но для морских свиней — важнейший способ общения и навигации.

Интересно, что при всплытии на поверхность вакиты издают характерный пыхтящий звук — именно за него морских свиней когда-то прозвали "пыхтящими свиньями".

У них 26-32 зуба, и если они выпадают, новые уже не вырастают. Поэтому потеря даже нескольких зубов может затруднить питание и ослабить животное.

Есть ли у вакит шансы на спасение

Сейчас вакита стоит на грани исчезновения, и её будущее зависит от каждого года, а может, и месяца. Несмотря на катастрофическое положение, у учёных всё ещё есть надежда. Ранее предпринимались попытки отловить и переместить вакит в безопасные условия — в специально созданные морские вольеры. Но животные настолько чувствительны к стрессу, что одна из самок погибла вскоре после отлова, и эту практику сочли слишком рискованной.

Сейчас основной акцент делается на защите естественной среды обитания вакиты — в том числе борьбе с браконьерскими сетями. Международные организации и экозащитные группы призывают правительство Мексики жёстче контролировать рыбный промысел в заливе, патрулировать воды и изымать запрещённые снасти.

"Каждая спасённая вакита — это шанс на возрождение вида", — подчеркнул представитель Мексиканского центра морской биоразнообразия Алехандро Рамирес.

Ситуация остаётся критической. Но история знает примеры, когда виды, находившиеся в ещё более тяжёлом положении, удавалось вернуть с края исчезновения. Главное — не терять времени.

Уточнения

Чу́до — в мировоззрении теизма нарушение по воле всемогущего Бога естественного хода вещей — той же волей установленных законов природы. Зримое проявление власти Бога-Творца над творением. Материализму, пантеизму, деизму представление о чуде не свойственно.

