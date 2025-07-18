Морской огурец: чем этот существо с огуречной формой удивляет учёных и океанских жителей

Морской огурец: роль моллюска в экосистеме и его необычные способности

5:12 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Морской мир таит в себе много загадок и уникальных существ, которые не перестают удивлять своей необычной природой. Одним из таких созданий является морской огурец, также известный как голотурия. Это моллюск, относящийся к классу иглокожих, с интересной физиологией и поведением, которые стоит исследовать более подробно.

Фото: commons.wikimedia.org by Célio Moura Neto, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Морской огурец на дне океана

Что такое морской огурец

Голотурия - представитель беспозвоночных, который выглядит как продолговатое существо с гладким или шершавым телом, напоминающим огурец. Эти моллюски обитают на морском дне, где проводят большую часть своей жизни в покое. Слово "морской огурец" не случайно, поскольку при воздействии на его тело, моллюск может сжать своё тело, и оно действительно напоминает овощ.

Известно около 1200 видов морских огурцов, из которых 100 обитают в водах России. Морские огурцы могут быть самых разных цветов — от красного и черного до коричневого и зеленого. Они бывают от маленьких особей длиной всего 3 см до гигантов длиной в 5 метров.

Удивительная физиология и поведение

Морские огурцы не имеют типичных приспособлений для пережевывания пищи, но зато их тело обильно усеяно щупальцами, которые они используют для поиска пищи. Щупальцев может быть от 8 до 30 штук. Они помогают моллюску находить планктон, маленьких животных и органические остатки, которые фильтруются через пищеварительный канал. Вдобавок, голотурии могут фильтровать ил и песок щупальцами, которые покрыты слизью.

Передвижение этого удивительного создания весьма медлительное. Оно перемещается по дну океана, растягиваясь и сжимаясь, благодаря своей уникальной способности.

Но если голотурия почувствует угрозу, она способна выбросить часть своих органов. Это действие является своего рода защитной реакцией, позволяя моллюску спастись от хищников. И хотя потерянные органы, такие как кишки и водные легкие, восстанавливаются достаточно быстро, этот метод — очень необычный способ борьбы с опасностью.

Чем питаются морские огурцы

Основной рацион морских огурцов включает планктон, органические остатки и донный ил, который они фильтруют через свой пищеварительный тракт. Некоторые виды также охотятся на мелких животных и даже на ящериц. Но истинным лакомством для этих моллюсков является камедь деревьев, которую они добывают с помощью своих острых зубов. Этот необычный способ кормления позволяет морским огурцам получать питательные вещества, которые другие существа могли бы не заметить.

Морской огурец как деликатес

Хотя морской огурец не отличается привлекательным внешним видом, его мясо — это деликатес, особенно в странах Востока. В Японии, Китае и на Дальнем Востоке России его мясо считается изысканным блюдом, которое подают с овощами или рыбой. Оно обладает низким содержанием калорий, но богатым набором полезных веществ:

Магний.

Калий.

Йод.

Фтор.

Хлор.

Медь.

Железо.

Витамины A, E, C, P и РР.

Кроме того, мясо морского огурца используется в восточной медицине: считается, что оно способствует улучшению обмена веществ, снижению артериального давления и ускорению регенерации тканей. Оно даже помогает в лечении тахикардии и брадикардии.

Противопоказания

Однако, как и любое другое деликатесное блюдо, морской огурец имеет свои противопоказания:

Беременность и лактация: употребление может повлиять на здоровье матери и ребенка.

употребление может повлиять на здоровье матери и ребенка. Гипертония: этот продукт может снизить артериальное давление.

этот продукт может снизить артериальное давление. Возраст до 15 лет: детям этот продукт не рекомендуется.

детям этот продукт не рекомендуется. Заболевания щитовидной железы: он может вызвать обострение.

он может вызвать обострение. Индивидуальная непереносимость: возможны аллергические реакции.

Морской огурец: его место в экосистеме

Несмотря на свою необычную форму и внешность, морской огурец играет важную роль в экосистеме. Он помогает поддерживать здоровье океанского дна, фильтруя ил и органические остатки, улучшая качество воды. Однако его численность сокращается из-за интенсивной вырубки тропических лесов и повышенного спроса на него как на пищевой продукт. Если мы не будем осторожны, популяция морского огурца может оказаться под угрозой исчезновения.

Морской огурец - это не просто любопытный представитель океанского мира, но и ценное создание, которое важно защищать. Своими удивительными способностями и роли в экосистеме этот моллюск доказывает, что природа может быть по-настоящему уникальной и многогранной.

Уточнения

Голоту́рии или морски́е огурцы́, или морски́е кубы́шки (лат. Holothuroidea), — класс беспозвоночных животных из типа иглокожих. Виды, употребляемые в пищу, носят общее название "трепанг".

