Прыгает, охотится, кричит и командует: жизнь самой крошечной обезьяны в деталях

Карликовая игрунка — один из самых маленьких приматов на планете

3:43 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Может ли обезьяна уместиться на кончике вашего пальца? Может, если это карликовая игрунка — один из самых крошечных приматов на планете. Несмотря на свои размеры, этот малыш обладает настоящим "львиным" темпераментом, сложной социальной жизнью и даже изрядной сообразительностью.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Карликовая игрунка

Лев в миниатюре

Эту обезьянку ласково называют карманным львом — и не зря. Её головку и грудь украшают длинные золотисто-коричневые волоски, образующие нечто вроде гривы. Внешность зверька словно создана для Instagram, но в природе она имеет значение: густой мех помогает маскироваться и удерживать тепло.

Размер тела: всего 11-15 см.

всего 11-15 см. Вес: 100-150 г.

100-150 г. Хвост - длиннее тела: до 22 см, помогает сохранять равновесие на ветвях.

Игрунки обитают в тропических лесах Амазонии и прекрасно себя чувствуют в джунглях, где другие животные могли бы просто затеряться.

Не только фруктами сыт

Карликовая игрунка — настоящий гурман. Её рацион состоит из:

Камеди деревьев (главное лакомство!).

Насекомых.

Птичьих яиц.

Мелких ящериц.

Фруктов и даже меда.

Чтобы добыть камедь, обезьянка делает в коре дерева аккуратные отверстия своими острыми зубами, после чего слизывает сок, когда он начинает выступать. Малышка может сидеть на одном дереве часами — терпение у неё, как у настоящего охотника.

Семья — превыше всего

Игрунки — удивительно социальные животные. Они живут в тесных группах, где каждый член заботится о других.

Обычная семья включает:

3-4 взрослых особи.

2 подростков.

1-2 малышей.

Все вместе они ищут еду, оберегают друг друга, играют и воспитывают потомство. Общение между ними строится через груминг — чистку шерстки, а также через игры и даже настоящие "обезьяньи" тренировки: погони, прыжки и ловля насекомых.

Территория и охрана

Каждая группа имеет чётко очерченную территорию, которую они охраняют. Границы обозначаются специальными метками, а чужаки встречаются громким визгом. Если крик не помогает — дело доходит до потасовки.

Как рождаются мини-львята

Размножение у игрунок — дело семейное и постоянное. Самки готовы к спариванию круглый год. Чаще всего в группе размножается только одна — альфа-самка.

Беременность длится 140-150 дней.

Обычно рождаются двое малышей .

. Папы активно участвуют в заботе: уже с шести недель таскают малышей на спине.

К 3 месяцам юные игрунки становятся самостоятельными, а к 2 годам — взрослыми.

Под угрозой — но не забыты

Хотя карликовых игрунок часто содержат в зоопарках и даже как домашних питомцев, их популяция пока не вызывает тревоги. Однако главная опасность — вырубка тропических лесов, которая сокращает их естественную среду обитания.

Малыш с душой великана

Карликовая игрунка — яркий пример того, что размер не определяет значение. Эта крошечная обезьянка показывает нам, насколько сложной и богатой может быть жизнь даже самого маленького существа. Она — символ тропического леса, живой комочек энергии и ума, которому есть место и в природе, и в сердцах людей.

Уточнения

Ка́рликовая игру́нка (лат. Cebuella pygmaea) — вид приматов из семейства игрунковых (Callitrichidae). Является одним из самых маленьких приматов.

