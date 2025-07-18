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Прыгает, охотится, кричит и командует: жизнь самой крошечной обезьяны в деталях

Карликовая игрунка — один из самых маленьких приматов на планете
3:43
Зоосфера

Может ли обезьяна уместиться на кончике вашего пальца? Может, если это карликовая игрунка — один из самых крошечных приматов на планете. Несмотря на свои размеры, этот малыш обладает настоящим "львиным" темпераментом, сложной социальной жизнью и даже изрядной сообразительностью.

Карликовая игрунка
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Карликовая игрунка

Лев в миниатюре

Эту обезьянку ласково называют карманным львом — и не зря. Её головку и грудь украшают длинные золотисто-коричневые волоски, образующие нечто вроде гривы. Внешность зверька словно создана для Instagram, но в природе она имеет значение: густой мех помогает маскироваться и удерживать тепло.

  • Размер тела: всего 11-15 см.
  • Вес: 100-150 г.
  • Хвост - длиннее тела: до 22 см, помогает сохранять равновесие на ветвях.

Игрунки обитают в тропических лесах Амазонии и прекрасно себя чувствуют в джунглях, где другие животные могли бы просто затеряться.

Не только фруктами сыт

Карликовая игрунка — настоящий гурман. Её рацион состоит из:

  • Камеди деревьев (главное лакомство!).
  • Насекомых.
  • Птичьих яиц.
  • Мелких ящериц.
  • Фруктов и даже меда.

Чтобы добыть камедь, обезьянка делает в коре дерева аккуратные отверстия своими острыми зубами, после чего слизывает сок, когда он начинает выступать. Малышка может сидеть на одном дереве часами — терпение у неё, как у настоящего охотника.

Семья — превыше всего

Игрунки — удивительно социальные животные. Они живут в тесных группах, где каждый член заботится о других.

Обычная семья включает:

  • 3-4 взрослых особи.
  • 2 подростков.
  • 1-2 малышей.

Все вместе они ищут еду, оберегают друг друга, играют и воспитывают потомство. Общение между ними строится через груминг — чистку шерстки, а также через игры и даже настоящие "обезьяньи" тренировки: погони, прыжки и ловля насекомых.

Территория и охрана

Каждая группа имеет чётко очерченную территорию, которую они охраняют. Границы обозначаются специальными метками, а чужаки встречаются громким визгом. Если крик не помогает — дело доходит до потасовки.

Как рождаются мини-львята

Размножение у игрунок — дело семейное и постоянное. Самки готовы к спариванию круглый год. Чаще всего в группе размножается только одна — альфа-самка.

  • Беременность длится 140-150 дней.
  • Обычно рождаются двое малышей.
  • Папы активно участвуют в заботе: уже с шести недель таскают малышей на спине.
  • К 3 месяцам юные игрунки становятся самостоятельными, а к 2 годам — взрослыми.

Под угрозой — но не забыты

Хотя карликовых игрунок часто содержат в зоопарках и даже как домашних питомцев, их популяция пока не вызывает тревоги. Однако главная опасность — вырубка тропических лесов, которая сокращает их естественную среду обитания.

Малыш с душой великана

Карликовая игрунка — яркий пример того, что размер не определяет значение. Эта крошечная обезьянка показывает нам, насколько сложной и богатой может быть жизнь даже самого маленького существа. Она — символ тропического леса, живой комочек энергии и ума, которому есть место и в природе, и в сердцах людей.

Уточнения

Ка́рликовая игру́нка (лат. Cebuella pygmaea) — вид приматов из семейства игрунковых (Callitrichidae). Является одним из самых маленьких приматов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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