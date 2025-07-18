Глубоководный кошмар: его выловили в 2007-м, заморозили и едва не сунули в гигантскую микроволновку

Глубины океана хранят множество тайн. Но одно из самых загадочных и впечатляющих существ подводного мира — это колоссальный кальмар (Mesonychoteuthis hamiltoni). Огромный, редкий и малозаметный, он вдохновил не один морской миф, включая легенду о Ктулху.
Колоссальный кальмар или антарктический гигант — крупнейший представитель отряда десятищупальцевых. Несмотря на пугающее прозвище, это не чудовище, а удивительное животное, приспособившееся к жизни на экстремальных глубинах.
Колоссальные кальмары живут в темных и холодных водах южного полушария. Об их жизни известно мало — чаще всего они попадают в объективы учёных только после поимки кашалотами, для которых кальмары — обычная добыча.
Одной из уникальных особенностей Mesonychoteuthis hamiltoni является наличие в тканях хлористого аммония. Это вещество помогает моллюску сохранять нейтральную плавучесть и буквально зависать в толще воды, экономя энергию. Именно так он и охотится — выжидая добычу в неподвижности.
В 2007 году новозеландские рыбаки выловили колоссального кальмара в море Росса. Он весил почти полтонны! Ученые с трудом размораживали находку, чтобы изучить анатомию, не повредив ткани. На сегодня это один из немногих полноценных экземпляров, попавших в руки науки.
В реальной жизни шансы столкнуться с колоссальным кальмаром ничтожно малы. Он предпочитает недосягаемые глубины и крайне неохотно приближается к поверхности. Но мысль о такой встрече волнует умы многих — ведь морские легенды, от кракена до Ктулху, рождались не на пустом месте.
Несмотря на свои внушительные размеры, колоссальные кальмары входят в рацион:
Научные данные об этом часто берутся из содержимого желудков морских млекопитающих.
С научной точки зрения — да. Его ткани не содержат ядов, а хлористый аммоний локализуется в определённых участках. Но стоит ли ловить и есть существо, о котором мы так мало знаем и которое так редко попадается человеку?
Гигантские кальмары не вымысел. Они существуют, живут в мраке океанов и вдохновляют мифы и научные исследования. Но встреча с ними — это не сюжет ужастика, а редкий шанс прикоснуться к неизведанному.
Кальма́ры (лат. Teuthida) — ранее выделявшийся отряд десятируких головоногих моллюсков. Тело представителей группы обтекаемой цилиндрической формы с двумя треугольными боковыми плавниками, обычно заостренное на заднем конце.
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