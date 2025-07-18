Глубоководный кошмар: его выловили в 2007-м, заморозили и едва не сунули в гигантскую микроволновку

Колоссальный кальмар длиной 10 метров пойман у берегов Антарктиды в 2007 году

3:18 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Глубины океана хранят множество тайн. Но одно из самых загадочных и впечатляющих существ подводного мира — это колоссальный кальмар (Mesonychoteuthis hamiltoni). Огромный, редкий и малозаметный, он вдохновил не один морской миф, включая легенду о Ктулху.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Кальмар на палубе рыболовного судна

Кто он — этот подводный гигант

Колоссальный кальмар или антарктический гигант — крупнейший представитель отряда десятищупальцевых. Несмотря на пугающее прозвище, это не чудовище, а удивительное животное, приспособившееся к жизни на экстремальных глубинах.

Размеры : до 10-14 метров в длину, масса — до 494 кг.

: до 10-14 метров в длину, масса — до 494 кг. Строение : мантия длиной до 3 метров, мощные щупальца с крючьями и присосками.

: мантия длиной до 3 метров, мощные щупальца с крючьями и присосками. Среда обитания : антарктические воды на глубине 700-2000 метров, иногда до 4000.

: антарктические воды на глубине 700-2000 метров, иногда до 4000. Интересный факт: самки обычно крупнее самцов.

Колоссальные кальмары живут в темных и холодных водах южного полушария. Об их жизни известно мало — чаще всего они попадают в объективы учёных только после поимки кашалотами, для которых кальмары — обычная добыча.

Плавучесть без усилий

Одной из уникальных особенностей Mesonychoteuthis hamiltoni является наличие в тканях хлористого аммония. Это вещество помогает моллюску сохранять нейтральную плавучесть и буквально зависать в толще воды, экономя энергию. Именно так он и охотится — выжидая добычу в неподвижности.

Научная сенсация: кальмара всё-таки поймали

В 2007 году новозеландские рыбаки выловили колоссального кальмара в море Росса. Он весил почти полтонны! Ученые с трудом размораживали находку, чтобы изучить анатомию, не повредив ткани. На сегодня это один из немногих полноценных экземпляров, попавших в руки науки.

А если встретиться лицом к лицу

В реальной жизни шансы столкнуться с колоссальным кальмаром ничтожно малы. Он предпочитает недосягаемые глубины и крайне неохотно приближается к поверхности. Но мысль о такой встрече волнует умы многих — ведь морские легенды, от кракена до Ктулху, рождались не на пустом месте.

Питаются ли им хищники

Несмотря на свои внушительные размеры, колоссальные кальмары входят в рацион:

Кашалотов.

Глубоководных акул.

Южных морских слонов.

Касаток и гринд.

Научные данные об этом часто берутся из содержимого желудков морских млекопитающих.

А съедобен ли колоссальный кальмар

С научной точки зрения — да. Его ткани не содержат ядов, а хлористый аммоний локализуется в определённых участках. Но стоит ли ловить и есть существо, о котором мы так мало знаем и которое так редко попадается человеку?

Миф или реальность

Гигантские кальмары не вымысел. Они существуют, живут в мраке океанов и вдохновляют мифы и научные исследования. Но встреча с ними — это не сюжет ужастика, а редкий шанс прикоснуться к неизведанному.

Уточнения

Кальма́ры (лат. Teuthida) — ранее выделявшийся отряд десятируких головоногих моллюсков. Тело представителей группы обтекаемой цилиндрической формы с двумя треугольными боковыми плавниками, обычно заостренное на заднем конце.

