Никто не слышит их крик: редчайшее существо планеты исчезает в полной тишине — без звука, без шанса

Редкий морской млекопитающий исчезает у берегов Мексики — остались единицы

3:54 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

На грани исчезновения. Менее десяти. Настолько мало этих крошечных океанских существ осталось в дикой природе. И если не произойдёт настоящего чуда, вакита — самый маленький и редкий китообразный в мире — исчезнет навсегда.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) by DALL\u00b7E 3 by OpenAI\ is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Вакита в природной среде

Кто такая вакита

Название "вакита" с испанского переводится как "теленок". Этот морской свин с округлой головой и коренастым телом обитает в исключительно тёплых водах, поэтому эволюционно получил относительно большой спинной плавник — вероятно, он помогает рассеивать тепло.

По внешности вакита легко узнаваема: у неё серое тело с бледными боками и белым брюхом. Вокруг глаз — тёмные кольца, а губы — чёрные, что придаёт мордочке иллюзию добродушной улыбки. Однако реальность у этих "улыбающихся" млекопитающих печальна.

Где обитает вакита

Эти морские свиньи — эндемики, обитающие исключительно в северной части Калифорнийского залива (иначе — море Кортеса), у побережья Мексики. Их ареал ограничен крошечной территорией всего в 2235 км² — это самый небольшой естественный ареал среди всех китов, дельфинов и морских свиней.

Они предпочитают мелководья с мутной водой, что делает их особенно уязвимыми к опасностям, созданным человеком.

Размер и питание

Вакиты невелики: длина тела — около 1,5 метра, вес — до 68 кг. Питаются они мелкой рыбой, кальмарами и ракообразными. Для поиска добычи используют эхолокацию: издают ультразвук, который отражается от объектов, и по возвращающемуся эху получают полную картину окружающей среды. У вакиты 26-32 зуба, и если они выпадают, то уже не восстанавливаются.

Как они живут

Большую часть времени вакиты проводят в одиночестве или парами, хотя изредка их замечают в небольших группах. В условиях критически малой популяции (менее 10 особей) такие встречи стали редчайшими. Средняя продолжительность жизни — около 20 лет.

Звуки вакиты

Вакиты издают узкополосные сигналы высокой частоты (122-150 кГц) — они необходимы им для навигации, общения и охоты. А ещё, как и их ближайшие сородичи, обыкновенные морские свиньи, они издают своеобразное "пыхтение", когда всплывают за воздухом. Именно из-за этого звука морских свиней когда-то называли "пыхтящими свиньями".

Кто охотится на вакит

В дикой природе их могут подстерегать крупные акулы и касатки. Однако в повседневной жизни вакиты крайне пугливы и стараются держаться в тени, а их тёмно-светлая окраска помогает им сливаться с морским ландшафтом.

Основные угрозы

Главная причина их вымирания — деятельность человека. Несмотря на то что в Мексике запрещено использование опасных рыболовных сетей, в которых вакиты часто погибают, незаконный лов рыбы тотоаба продолжается. Эти промысловые сети, оставленные браконьерами, продолжают убивать животных даже после того, как их выбрасывают.

В 1997 году численность популяции вакит составляла около 600 особей. С 2011 по 2016 год она сократилась на 90 % — и сегодня в природе, по оценкам, осталось менее 10 вакит.

Это самое редкое морское млекопитающее на планете, и его судьба — жуткое напоминание о масштабах воздействия человеческой деятельности на океаны.

Уточнения

Калифорнийская морская свинья — вид морских китообразных млекопитающих из семейства морских свиней.

