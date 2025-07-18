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Челюсти возвращаются: у берега поймали монстра весом в полтонны — фильм стал реальностью

Во Флориде выловили тигровую акулу весом 450 кг у самого берега
Зоосфера

На одном из самых популярных пляжей штата Флорида произошло нечто впечатляющее: рыболовы выловили огромную тигровую акулу прямо у берега. Этот случай напомнил о классике кинематографа — "Челюстях", которой недавно исполнилось 50 лет.

Акула
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Акула

Два рыбака и одна тонна хищной силы

Трей Линдер и Стив Каллауэй, представители Shark and Shore, вышли в воды Мексиканского залива на лодке от компании Coast Guard Yakers LBSF Charters. Их целью была ловля крупных морских хищников — и они достигли цели. Им удалось поймать тигровую акулу длиной 11 футов 8 дюймов (около 3,5 метров) и весом примерно 1000 фунтов (около 450 кг).

Фотосессия, метка и свобода

После поимки рыбаки незамедлительно сфотографировали свою "добычу", нанесли ей специальную метку и отпустили обратно в естественную среду обитания. По их словам, весь процесс занимает около трёх минут. Метки устанавливаются в рамках программы Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA).

Акулы любят людей

Лето — это особенное время года, когда акулы чаще приближаются к берегам. Биолог и акулист Джон Карлсон поясняет: в это время самки акул ищут тёплые прибрежные воды для рождения потомства. Это поведение увеличивает вероятность встречи человека с акулой на мелководье.

Опасны ли тигровые акулы

Тигровые акулы уступают белым по агрессии, но именно они чаще всего кусают людей. Причина — в их "неразборчивом вкусе": они могут принять пловца за морскую черепаху — своего естественного врага. По данным Музея Флориды, эти хищники могут достигать длины более 5,5 метров и веса до 900 килограммов.

NOAA: метим, исследуем, сохраняем

Национальное управление океанических и атмосферных исследований активно работает над сохранением популяций акул. В официальном заявлении организации говорится:

"Мы стремимся к рациональному использованию акул. Мы управляем коммерческим и любительским промыслом акул в Атлантическом океане и сотрудничаем с тремя региональными советами по управлению рыболовством, чтобы сохранить популяцию акул в Тихом океане и обеспечить устойчивое управление ею", — сообщают исследователи.

NOAA также занимается оценкой запасов, проведением исследований и установлением рыболовных квот. Они подчёркивают:

"Мы добились значительного прогресса в прекращении чрезмерного вылова рыбы и восстановлении истощенных рыбных запасов для обеспечения долгосрочной устойчивости", — рассказывают ученые.

Акулы — не враги, а важные обитатели океана

История с поимкой тигровой акулы подчеркивает важность взаимодействия науки, людей и природы. Удивительные хищники всё чаще появляются рядом с пляжами, и наша задача — не только удивляться, но и сохранять этот баланс.

Уточнения

Аку́лы — надотряд хрящевых рыб, относящийся к подклассу пластиножаберных.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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