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Если собака спит где попало — виноват не она, а вы: что нужно изменить

Собачья будка должна быть сухой, тёплой и с обзором участка
3:13
Зоосфера

Правильно организованное место для сна — важный элемент в жизни собаки. От него зависит не только качество отдыха, но и общее поведение питомца. Собака, знающая, где находится её "территория покоя", быстрее адаптируется и ведёт себя спокойнее.

Собака потягивается
Фото: Designed be Freepik by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Собака потягивается

Сколько спит собака

Продолжительность сна зависит от возраста, породы и физической активности:

  • щенки спят до 18 часов в сутки;

  • взрослые собаки — от 12 до 15 часов;

  • пожилые — снова увеличивают продолжительность сна.

Физическая и умственная нагрузка повышают качество отдыха, но при недостатке сна у питомца могут возникать проблемы со здоровьем и поведением.

Каким должно быть место для сна

Для сна чаще всего используется:

  • лежанка в доме,

  • манеж или клетка,

  • будка для уличных собак.

К основным требованиям относятся:

  • удобство и мягкость;

  • устойчивость конструкции;

  • соответствие размеру животного;

  • наличие обзора — возможность видеть помещение или двор;

  • защита от сквозняков, шума, холода и жары.

В уличных условиях будка должна быть утеплённой, с тёплым настилом внутри (например, солома или тёплая подстилка), а под основанием должен быть слой изоляции от промерзания.

Почему собака не спит в своём логове

Причинами отказа могут быть:

  • неудобная или слишком тесная лежанка;

  • неудачное расположение — слишком шумно, темно или изолированно;

  • посторонние предметы (игрушки, запахи, сырость);

  • стресс или ощущение небезопасности.

Некоторым собакам требуется более закрытое пространство — в таких случаях используется вольерная клетка или манеж с крышей.

Как приучить собаку спать на своём месте

Приучение начинается с первых дней появления питомца в доме. Последовательность действий:

  1. Подготовить уютное место, соответствующее размеру и темпераменту собаки.

  2. Разместить на лежанке игрушку или лакомство, чтобы создать положительную ассоциацию.

  3. При каждом обращении собаки к месту вознаграждать её - похвалой или угощением.

  4. Ввести команду "на место", использовать её перед сном, при возбуждении или в момент, когда собаке нужно отдохнуть.

  5. Обеспечить тишину и покой в районе размещения логова.

Важно, чтобы место для сна ассоциировалось с безопасностью и отдыхом, а не с наказанием или изоляцией.

Как приучить к будке

Процесс приучения к уличной будке занимает больше времени и требует последовательности. Основные рекомендации:

  • ограничить доступ в дом до закрепления привычки спать в будке;

  • разместить будку с обзором участка;

  • положить внутрь знакомые предметы: подстилку, игрушку или лакомство;

  • хвалить собаку, если она самостоятельно использует будку;

  • следить, чтобы в будке всегда было сухо, чисто и тепло, особенно в холодное время года.

Переход на уличное содержание должен быть постепенным, особенно у щенков и чувствительных пород.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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