Если собака спит где попало — виноват не она, а вы: что нужно изменить

Правильно организованное место для сна — важный элемент в жизни собаки. От него зависит не только качество отдыха, но и общее поведение питомца. Собака, знающая, где находится её "территория покоя", быстрее адаптируется и ведёт себя спокойнее.
Продолжительность сна зависит от возраста, породы и физической активности:
щенки спят до 18 часов в сутки;
взрослые собаки — от 12 до 15 часов;
пожилые — снова увеличивают продолжительность сна.
Физическая и умственная нагрузка повышают качество отдыха, но при недостатке сна у питомца могут возникать проблемы со здоровьем и поведением.
Для сна чаще всего используется:
лежанка в доме,
манеж или клетка,
будка для уличных собак.
К основным требованиям относятся:
удобство и мягкость;
устойчивость конструкции;
соответствие размеру животного;
наличие обзора — возможность видеть помещение или двор;
защита от сквозняков, шума, холода и жары.
В уличных условиях будка должна быть утеплённой, с тёплым настилом внутри (например, солома или тёплая подстилка), а под основанием должен быть слой изоляции от промерзания.
Причинами отказа могут быть:
неудобная или слишком тесная лежанка;
неудачное расположение — слишком шумно, темно или изолированно;
посторонние предметы (игрушки, запахи, сырость);
стресс или ощущение небезопасности.
Некоторым собакам требуется более закрытое пространство — в таких случаях используется вольерная клетка или манеж с крышей.
Приучение начинается с первых дней появления питомца в доме. Последовательность действий:
Подготовить уютное место, соответствующее размеру и темпераменту собаки.
Разместить на лежанке игрушку или лакомство, чтобы создать положительную ассоциацию.
При каждом обращении собаки к месту вознаграждать её - похвалой или угощением.
Ввести команду "на место", использовать её перед сном, при возбуждении или в момент, когда собаке нужно отдохнуть.
Обеспечить тишину и покой в районе размещения логова.
Важно, чтобы место для сна ассоциировалось с безопасностью и отдыхом, а не с наказанием или изоляцией.
Процесс приучения к уличной будке занимает больше времени и требует последовательности. Основные рекомендации:
ограничить доступ в дом до закрепления привычки спать в будке;
разместить будку с обзором участка;
положить внутрь знакомые предметы: подстилку, игрушку или лакомство;
хвалить собаку, если она самостоятельно использует будку;
следить, чтобы в будке всегда было сухо, чисто и тепло, особенно в холодное время года.
Переход на уличное содержание должен быть постепенным, особенно у щенков и чувствительных пород.
Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
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