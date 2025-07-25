Одна ошибка — и укус обеспечен: что нельзя делать при встрече с гадюкой

Эксперты напомнили, что нельзя садиться в траву без проверки на змей

3:27 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

На лесных тропах, в высокой траве и даже на дачном участке можно столкнуться с гадюкой — ядовитой змеёй, которую легко спровоцировать на укус. Однако при соблюдении простых правил опасности можно избежать. Главное — знать, как себя вести.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Гадюка у дров в саду

1. Не наступать и не приближаться

Гадюка не проявляет агрессии первой. Опасность возникает при попытке наступить, схватить или потревожить змею. Особенно часто укусы случаются при хождении по высокой траве, завалам из листьев, вблизи камней и гнилых пней — именно там гадюки устраивают лежбища.

При обнаружении змеи рекомендуется замереть, исключить резкие движения и дать ей возможность уползти. Расстояние в 1,5-2 метра считается безопасным. Касаться, тормошить палкой или пытаться поймать — категорически запрещено.

2. Не гулять в лёгкой обуви

Хождение босиком или в открытой обуви по природной зоне — распространённая причина укусов. Плотные ботинки и длинные брюки значительно снижают риск. Особенно осторожным следует быть в местах с высокой травой, зарослями и камнями.

Также не следует сходить с троп, пробираться через заросли или садиться в траву, не убедившись в её безопасности.

3. Не паниковать при встрече

В случае обнаружения гадюки важно сохранять спокойствие. Резкие движения, крики и попытки убежать могут быть расценены змеёй как угроза. Оптимальное поведение — медленный отход назад без поворота спиной.

Гадюка стремится избежать встречи и нападёт только в случае прямой угрозы.

4. Не садиться без осмотра

Перед тем как устроиться на привал, необходимо внимательно осмотреть участок: проверить пеньки, поваленные деревья, траву и землю рядом. Змеи предпочитают тёплые, защищённые места и могут прятаться в таких зонах.

Перед тем как сесть или разложить плед, желательно пройтись с палкой и слегка пошевелить окружающую растительность.

5. Не оставлять мусор и еду

Пищевые отходы, остатки еды, неубранные упаковки привлекают грызунов и амфибий, за которыми следуют гадюки. Помимо этого, мусор создает дополнительные укрытия для змей.

Рекомендуется убирать за собой, использовать герметичные контейнеры для продуктов и не оставлять ничего съедобного на земле.

Дополнительные меры предосторожности

При движении по лесу полезно создавать вибрации — топать ногами, стучать палкой по земле. Змеи улавливают вибрации и стараются уйти.

На участках с частыми появлениями змей можно высадить чеснок, мяту или использовать горчичный порошок и уксус как природные отпугиватели.

В местах, где это разрешено, сжигание сухой травы снижает вероятность появления змей.

Если укус произошёл

Пострадавший участок должен быть неподвижен — это замедляет распространение яда.

Нельзя применять жгут, разрезать кожу или пытаться отсосать яд.

Следует как можно быстрее обратиться за медицинской помощью.

Не рекомендуется принимать алкоголь или обезболивающие без назначения врача.

Уточнения

Обыкновенная гадюка (лат. Vipera berus) — вид ядовитых змей рода настоящих гадюк семейства гадюковых, часто встречающийся в Европе и Азии.

