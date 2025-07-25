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Одна ошибка — и укус обеспечен: что нельзя делать при встрече с гадюкой

Эксперты напомнили, что нельзя садиться в траву без проверки на змей
3:27
Зоосфера

На лесных тропах, в высокой траве и даже на дачном участке можно столкнуться с гадюкой — ядовитой змеёй, которую легко спровоцировать на укус. Однако при соблюдении простых правил опасности можно избежать. Главное — знать, как себя вести.

Гадюка у дров в саду
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Гадюка у дров в саду

1. Не наступать и не приближаться

Гадюка не проявляет агрессии первой. Опасность возникает при попытке наступить, схватить или потревожить змею. Особенно часто укусы случаются при хождении по высокой траве, завалам из листьев, вблизи камней и гнилых пней — именно там гадюки устраивают лежбища.

При обнаружении змеи рекомендуется замереть, исключить резкие движения и дать ей возможность уползти. Расстояние в 1,5-2 метра считается безопасным. Касаться, тормошить палкой или пытаться поймать — категорически запрещено.

2. Не гулять в лёгкой обуви

Хождение босиком или в открытой обуви по природной зоне — распространённая причина укусов. Плотные ботинки и длинные брюки значительно снижают риск. Особенно осторожным следует быть в местах с высокой травой, зарослями и камнями.

Также не следует сходить с троп, пробираться через заросли или садиться в траву, не убедившись в её безопасности.

3. Не паниковать при встрече

В случае обнаружения гадюки важно сохранять спокойствие. Резкие движения, крики и попытки убежать могут быть расценены змеёй как угроза. Оптимальное поведение — медленный отход назад без поворота спиной.

Гадюка стремится избежать встречи и нападёт только в случае прямой угрозы.

4. Не садиться без осмотра

Перед тем как устроиться на привал, необходимо внимательно осмотреть участок: проверить пеньки, поваленные деревья, траву и землю рядом. Змеи предпочитают тёплые, защищённые места и могут прятаться в таких зонах.

Перед тем как сесть или разложить плед, желательно пройтись с палкой и слегка пошевелить окружающую растительность.

5. Не оставлять мусор и еду

Пищевые отходы, остатки еды, неубранные упаковки привлекают грызунов и амфибий, за которыми следуют гадюки. Помимо этого, мусор создает дополнительные укрытия для змей.

Рекомендуется убирать за собой, использовать герметичные контейнеры для продуктов и не оставлять ничего съедобного на земле.

Дополнительные меры предосторожности

  • При движении по лесу полезно создавать вибрации — топать ногами, стучать палкой по земле. Змеи улавливают вибрации и стараются уйти.

  • На участках с частыми появлениями змей можно высадить чеснок, мяту или использовать горчичный порошок и уксус как природные отпугиватели.

  • В местах, где это разрешено, сжигание сухой травы снижает вероятность появления змей.

Если укус произошёл

  • Пострадавший участок должен быть неподвижен — это замедляет распространение яда.

  • Нельзя применять жгут, разрезать кожу или пытаться отсосать яд.

  • Следует как можно быстрее обратиться за медицинской помощью.

  • Не рекомендуется принимать алкоголь или обезболивающие без назначения врача.

Уточнения

Обыкновенная гадюка (лат. Vipera berus) — вид ядовитых змей рода настоящих гадюк семейства гадюковых, часто встречающийся в Европе и Азии. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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