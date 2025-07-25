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Они выходят только ночью: кто шуршит у вас в ванной и почему трогать их опасно

Чешуйницы в ванных комнатах указывают на повышенную влажность
3:52
Зоосфера

Ночью, в полной тишине, в ванной комнате нередко раздаётся лёгкий шорох. При включении света на полу может промелькнуть серебристое насекомое, которое мгновенно скрывается в щели. Это чешуйница — древний обитатель тёмных и влажных уголков человеческих жилищ.

Серебристая чешуйница
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Серебристая чешуйница

Что за существо — чешуйница

Небольшое насекомое длиной 1-2 см с плоским телом, покрытым серебристыми чешуйками. Внешне напоминает смесь рыбы и трилобита: пара длинных усиков спереди, три "хвостика" сзади. Появилось на Земле около 100 миллионов лет назад, отличается исключительной выживаемостью и долголетием — живёт до 8 лет.

В жилищах предпочитает ванны, туалеты и кухни — места с повышенной влажностью и малым освещением. Двигается быстро и бесшумно, избегает контакта с людьми, проявляет активность ночью.

Чем занимается в доме

Питается веществами, содержащими крахмал, сахар и целлюлозу: клеем из обоев, бумагой, мукой, волосами, плесенью. Может испортить книги, фотографии, этикетки и края обоев. Помимо этого, оставляет после себя мелкие чешуйки и продукты жизнедеятельности, что способно вызвать аллергические реакции у чувствительных людей.

Размножение происходит скрытно: самка откладывает от 20 до 70 яиц в трещинах и щелях. При благоприятной температуре потомство появляется через 3-6 недель. Молодые особи быстро развиваются, обрастают чешуйками и начинают вести ту же ночную активность. Взрослые чешуйницы линяют всю жизнь, как примитивные аналоги змей.

Опасность и вред

Для человека прямой угрозы не представляют. Не кусаются, не переносят заболевания, не выделяют ядов. Максимальный вред — порча вещей и возможные аллергические реакции. Паника или агрессивные действия в их сторону бессмысленны: насекомые пугливы, быстро скрываются, при этом основную причину появления не устраняют.

Присутствие чешуйниц указывает на повышенную влажность в помещении. Это своеобразный индикатор проблем с вентиляцией, протечками или плохим микроклиматом.

Способы избавления

Избавление от чешуйниц требует не агрессии, а изменения условий среды:

  • Снижение влажности: установка осушителей воздуха, устранение протечек.

  • Регулярное проветривание: особенно в санузлах и на кухне.

  • Поддержание чистоты: удаление крошек, остатков еды, плесени.

  • Герметизация трещин и щелей: лишение укрытий и мест для откладывания яиц.

  • При необходимости — использование ловушек или борной кислоты.

Уничтожение одиночных особей не решает проблему. Устойчивые к голоду и перепадам температур, чешуйницы возвращаются, пока сохраняется подходящая среда.

Пути проникновения в дом

В дом попадают через вентиляцию, оконные щели, с вещами, коробками или даже на шерсти домашних животных. Предпочитают тёплые, влажные и тёмные места. Заселившись, могут обитать в помещении годами.

Адаптация и выживание

Чешуйницы обладают удивительной способностью к восстановлению: утраченные усики или хвост легко регенерируются. Способны выживать без пищи до нескольких недель. Переносят как холод, так и жару. Эволюционная примитивность обеспечила им высокий уровень устойчивости — одна из причин их выживания с древнейших времён до наших дней.

Уточнения

Обыкнове́нная чешу́йница или сахарная чешуйница (лат. Lepisma saccharina), — мелкое бескрылое насекомое из отряда щетинохвосток, часто обитающее в жилых домах или на продовольственных складах.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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