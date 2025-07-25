Не мутанты, а ходячие изотопы: почему кабаны из Чернобыля пугают учёных Европы

Учёные назвали грибы причиной радиации у чернобыльских кабанов спустя 40 лет

2:56 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Прошло почти 40 лет с момента взрыва на Чернобыльской АЭС. Природа в зоне отчуждения ожила: деревья шумят, птицы поют, звери бегают. А вот кабаны всё так же фонят — причём не где-нибудь, а даже за тысячи километров от Украины. Почему?

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Гигантский кабан

Монстров не нашли — зато встретили "светящихся" свиней

Многие до сих пор представляют себе Чернобыль как обиталище жутких мутантов. На деле всё проще и страшнее одновременно. Чернобыльские кабаны выглядят вполне обычно, но внутри — настоящий "начинённый" радиацией бургер.

Главный виновник — цезий-137. Этот радиоактивный изотоп в больших дозах попал в природу при аварии на АЭС и разлетелся по всей Европе. Период его полураспада — около 30 лет. Вроде бы срок уже подошёл, и большинство животных очистилось. Но не кабаны.

Радиоактивные туристы по всей Европе

Самое тревожное — эти свинки давно вышли за пределы зоны. Радиоактивных хряков встречают в Германии, Чехии, Швеции. Их мясо — как батарейка с зарядом.

В Германии безопасный порог — 600 Бк/кг.

В России — 300 Бк/кг.

В Баварии каждый третий кабан "светится" на 1700 Бк/кг.

В Швеции — до 16 000 Бк/кг!

Проблема не только в Чернобыле

Когда учёные начали изучать изотопный состав радиации в тушах, оказалось: дело не только в аварии. Кабаны несут следы ядерных испытаний ещё с 1960-х. Это поняли по количеству цезия-135 — его больше в результате взрывов бомб, а не на АЭС.

Так что радиоактивное меню у хряков сложилось ещё задолго до Чернобыля.

Грибы виноваты — серьёзно

Почему именно кабаны "держат уровень" так долго? Секрет оказался под землёй. Эти звери обожают копаться в почве и лакомиться элафомицесами — грибами, которые являются родственниками трюфелей. А грибы, как губка, впитывают радиацию из почвы и пыли.

Чем больше грибов — тем выше доза в мясе. Получается, кабаны заражаются не напрямую от катастрофы, а через любимые лакомства.

Что с этим делать

Цезий-137 просто так не выводится. Его нужно дождаться — и это может занять десятилетия. Поэтому в Европе действуют по-разному:

В Германии государство выкупает заражённое мясо.

В 2000 году траты на это составляли 25 000 евро в год.

А уже в 2009 — более 400 000 евро.

Но количество "светящихся" кабанов не уменьшается.

Уточнения

Ионизи́рующее излуче́ние (неточный синоним с более широким значением — радиа́ция) — потоки фотонов и других элементарных частиц или атомных ядер, способные ионизировать вещество.



