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Катастрофа превратила их в мутантов выживания: ягуары научились ловить рыбу и делиться добычей

После пожаров 2020 года ягуары освоили рыболовство и совместную охоту — исследование
Зоосфера

После разрушительных лесных пожаров в Бразилии ягуары, казалось бы, оказались под угрозой исчезновения. Однако новое исследование показало неожиданное: эти хищники не только выжили, но и мигрировали в защищённую часть северного Пантанала, где не просто адаптировались — они социализировались и начали питаться рыбой.

ягуар
Фото: commons.wikimedia.org by Чарльз Дж. Шарп, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
ягуар

Территория, где правит ягуар

Речь идёт о заповедной зоне площадью 36 700 акров, добраться до которой можно только на лодке. Здесь нет дорог, троп или населённых пунктов — лишь вода, болота и дикая природа. И это место уже давно выделяется высокой плотностью ягуаров, особенно уникальных: они охотятся не на копытных, а на водных животных — рыбу и кайманов.

"Я никогда не была в месте, где присутствие крупного хищника было бы настолько очевидным", — рассказала научный сотрудник Шарлотта Эрикссон из Орегонского государственного университета, которая работает в этом районе с 2017 года.

Последствия катастрофы — и адаптация

Лесные пожары 2020 года уничтожили более 11 миллионов акров, в том числе половину территории, где велось наблюдение. Однако спустя год после катастрофы численность ягуаров не только восстановилась, но и выросла — появились новые детёныши, а также мигранты из других регионов. Это указывает на то, что именно эта территория стала для них убежищем в условиях климатического стресса.

Полевые камеры, установленные с 2014 года, зафиксировали устойчивое присутствие "старых" ягуаров до и после пожара. Более того, исследователи собрали около 175 образцов экскрементов и подтвердили: ягуары по-прежнему отдают предпочтение водной добыче, несмотря на увеличение популяции наземных млекопитающих.

Место, где ягуары не воюют

Наблюдения также показали необычную социальную терпимость ягуаров: для этих одиночных хищников такое поведение нехарактерно. Однако плотность популяции и богатство ресурсов привели к тому, что животные стали охотиться бок о бок и делить территорию.

"Это похоже на то, как если бы в Северной Америке чаще всего попадались не олени, а пумы", — отмечает Эрикссон.

Почему это важно

Учёные подчёркивают: несмотря на положительные результаты, не стоит переносить этот опыт на другие регионы. Пантанал уникален, и его охрана играет ключевую роль в сохранении биоразнообразия.

Важно не только фиксировать последствия катастроф, но и внедрять превентивные меры для защиты экосистем.

Уточнения

Ягуа́р (лат. Panthera onca) — вид хищных млекопитающих семейства кошачьих, один из пяти представителей рода пантер (Panthera), который относится к подсемейству больших кошек. Третий по размеру в мире, и самый крупный в Новом Свете представитель семейства кошачьих. Ареал вида простирается от Мексики к югу до Парагвая и северной Аргентины.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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