Кот Пеппер: как домашний любимец сделал два научных открытия в борьбе с вирусами

Кто бы мог подумать, что простой домашний кот способен сделать научное открытие? Но именно это произошло во Флориде, где черный кот по кличке Пеппер стал невольным помощником в выявлении потенциально опасных вирусов. Его охотничьи инстинкты привели к неожиданным открытиям — дважды за один год!
Пеппер не просто домашний любимец, а настоящий охотник. Он регулярно приносит своей добычу своему хозяину — вирусологу Джону Ледницкому из Университета Флориды. И в обоих случаях это были не просто грызуны.
Первый случай: Пеппер принес крысу, в теле которой учёный обнаружил неизвестный ранее ортореовирус. Этот род вирусов известен своей способностью заражать людей, белохвостых оленей, летучих мышей и других млекопитающих.
Пока влияние на здоровье человека изучено слабо, но есть упоминания о его возможной связи с энцефалитом, менингитом и гастроэнтеритом у детей.
"Если мертвое животное найдено, почему бы не проанализировать его, а не просто похоронить? Есть много информации, которую можно получить”, — говорит Ледницкий.
Второй случай произошёл всего за несколько месяцев до этого.
Тогда Пеппер снова преподнёс учёному грызуна, который оказался носителем вируса семейства jeilongvirus — ранее не обнаруженного на территории Северной Америки.
Хоть его влияние на человека пока не подтверждено, учёные внимательно следят за ним из-за способности к "видовым прыжкам".
Примечательно, что в обоих случаях Пеппер оставалась абсолютно здоровой. Никаких признаков инфекции, только страсть к охоте и, видимо, научным открытиям.
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