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Кот Пеппер: как домашний любимец сделал два научных открытия в борьбе с вирусами

Приключения кота Пеппера: как домашний кот изменил научный подход к вирусам
1:54
Зоосфера

Кто бы мог подумать, что простой домашний кот способен сделать научное открытие? Но именно это произошло во Флориде, где черный кот по кличке Пеппер стал невольным помощником в выявлении потенциально опасных вирусов. Его охотничьи инстинкты привели к неожиданным открытиям — дважды за один год!

кошка поймала змею
Фото: freepik.com by EyeEm, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
кошка поймала змею

Охота с последствиями

Пеппер не просто домашний любимец, а настоящий охотник. Он регулярно приносит своей добычу своему хозяину — вирусологу Джону Ледницкому из Университета Флориды. И в обоих случаях это были не просто грызуны.

Первый случай: Пеппер принес крысу, в теле которой учёный обнаружил неизвестный ранее ортореовирус. Этот род вирусов известен своей способностью заражать людей, белохвостых оленей, летучих мышей и других млекопитающих.

Пока влияние на здоровье человека изучено слабо, но есть упоминания о его возможной связи с энцефалитом, менингитом и гастроэнтеритом у детей.

"Это было оппортунистическое исследование"

"Если мертвое животное найдено, почему бы не проанализировать его, а не просто похоронить? Есть много информации, которую можно получить”, — говорит Ледницкий.

Второй случай произошёл всего за несколько месяцев до этого.

Тогда Пеппер снова преподнёс учёному грызуна, который оказался носителем вируса семейства jeilongvirus — ранее не обнаруженного на территории Северной Америки.

Хоть его влияние на человека пока не подтверждено, учёные внимательно следят за ним из-за способности к "видовым прыжкам".

Кошка без симптомов — наука с открытиями

Примечательно, что в обоих случаях Пеппер оставалась абсолютно здоровой. Никаких признаков инфекции, только страсть к охоте и, видимо, научным открытиям.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов". С точки зрения научной систематики, домашняя кошка - млекопитающее семейства кошачьих отряда хищных.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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