Кот Пеппер: как домашний любимец сделал два научных открытия в борьбе с вирусами

Приключения кота Пеппера: как домашний кот изменил научный подход к вирусам

1:54 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кто бы мог подумать, что простой домашний кот способен сделать научное открытие? Но именно это произошло во Флориде, где черный кот по кличке Пеппер стал невольным помощником в выявлении потенциально опасных вирусов. Его охотничьи инстинкты привели к неожиданным открытиям — дважды за один год!

Фото: freepik.com by EyeEm, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ кошка поймала змею

Охота с последствиями

Пеппер не просто домашний любимец, а настоящий охотник. Он регулярно приносит своей добычу своему хозяину — вирусологу Джону Ледницкому из Университета Флориды. И в обоих случаях это были не просто грызуны.

Первый случай: Пеппер принес крысу, в теле которой учёный обнаружил неизвестный ранее ортореовирус. Этот род вирусов известен своей способностью заражать людей, белохвостых оленей, летучих мышей и других млекопитающих.

Пока влияние на здоровье человека изучено слабо, но есть упоминания о его возможной связи с энцефалитом, менингитом и гастроэнтеритом у детей.

"Это было оппортунистическое исследование"

"Если мертвое животное найдено, почему бы не проанализировать его, а не просто похоронить? Есть много информации, которую можно получить”, — говорит Ледницкий.

Второй случай произошёл всего за несколько месяцев до этого.

Тогда Пеппер снова преподнёс учёному грызуна, который оказался носителем вируса семейства jeilongvirus — ранее не обнаруженного на территории Северной Америки.

Хоть его влияние на человека пока не подтверждено, учёные внимательно следят за ним из-за способности к "видовым прыжкам".

Кошка без симптомов — наука с открытиями

Примечательно, что в обоих случаях Пеппер оставалась абсолютно здоровой. Никаких признаков инфекции, только страсть к охоте и, видимо, научным открытиям.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов". С точки зрения научной систематики, домашняя кошка - млекопитающее семейства кошачьих отряда хищных.

