Миллион зайцев в одном регионе — но охота идёт по другому сценар

В Пермском крае зафиксировано 1,04 млн зайцев-беляков — рост на 11,7% за 5 лет

2:16 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Популяция зайцев-беляков в Пермском крае достигла 1,04 миллиона особей — это данные на 2024 год из доклада Министерства природных ресурсов. Как сообщает properm. ru, за пять лет численность выросла почти на 12%, и беляк по-прежнему остаётся одним из самых массовых промысловых видов в регионе.

Фото: Own work by Dakota L., https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Заяц

Более миллиона зайцев-беляков живут в лесах Прикамья

Если в 2020 году в крае обитали всего 94 тысячи зайцев, то уже к 2022 году их стало 1,09 млн. Хотя с тех пор цифры немного снизились, общая картина остаётся стабильной: прирост с 2020 года составил 11,7%.

Для сравнения: тетеревов в крае — 177 млн, а рябчиков — 281 млн. А вот волков в 2024 году насчитывалось всего 48 тысяч. При этом охотникам выплатили почти 3,9 млн рублей за отстрел 169 волков.

Лоси, медведи и браконьеры

В Прикамье за год добыли лишь 80% от лимита по лосям и всего 18% по медведям. Браконьеры за этот же период незаконно убили 34 лося и пять других охотничьих животных.

По итогам года выявлено 260 нарушений охотничьих правил. Было наложено штрафов на сумму 550 тысяч рублей, иски о возмещении вреда — на 567,8 тысячи. По уголовным делам сумма претензий составила 1,5 млн рублей. Общий ущерб животному миру оценили в 10,2 млн, из которых удалось взыскать 9,2 млн рублей.

Кто следит за порядком

Контроль за охраной охотничьих ресурсов осуществляют всего 45 специалистов на весь регион — по одному на охотничье угодье. Их число не менялось за последние годы, несмотря на увеличение нагрузки.

Уточнения

За́яц-беля́к — млекопитающее рода зайцев отряда зайцеобразных.

