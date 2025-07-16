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Птицы штурмуют огороды и улицы: в Удмуртии началась самая неожиданная атака лета

Частный предприниматель не удержал 300 кур на ферме в Удмуртии
1:33
Зоосфера

Жарким летним вечером село Якшур-Бодья в Удмуртии оказалось в центре неожиданного переполоха — на улицы высыпали сотни куриц, сообщает Известия. Причиной стало неудачное размещение пернатых на местной ферме. Птицы разбежались, устроив настоящий беспорядок: от огородов до сельских дорог.

Курица
Фото: pixabay.com by creisi is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Курица

Курицы на свободе: как село в Удмуртии пережило пернатый хаос

Около трёхсот кур доставили в село для продажи. Их временно разместили в одном из сараев, но тот оказался совершенно непригоден для содержания такой оравы. Как результат — массовый побег. Куры разбрелись кто куда: их видели на грядках, в канавах, даже на частных участках.

Последствия

Не всем птицам удалось выжить на свободе. Жители продолжают находить тушки в самых неожиданных местах. Помимо эстетических неудобств, куриное нашествие сопровождается резким запахом и загрязнением.

Что говорят власти

В администрации сообщили, что за транспортировку птиц отвечает частный предприниматель. Сейчас ведутся работы по переселению оставшихся кур в более подходящее помещение. Обещают, что ситуация скоро будет под контролем.

Безопасны ли куры

На птицефабрике, откуда прибыли куры, заверили: с точки зрения здоровья всё в порядке — птицы прошли осмотр. Сам предприниматель пообещал навести порядок и устранить последствия пернатого коллапса.

Уточнения

Удму́ртия — субъект Российской Федерации, республика в её составе.
 

Автор Дмитрий Тезнев
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