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Эти киты могут менять форму головы — но зачем, стало понятно только сейчас

Белухи изменяют форму нароста на голове для общения — данные учёных из Виндзора
1:43
Зоосфера

У белухи на голове есть не просто округлый лоб — это особый орган, называемый мелоном. Он играет ключевую роль в звуковом общении и ориентации под водой. Благодаря ему эти морские млекопитающие могут "разговаривать", находить дорогу в мутной воде и даже выражать эмоции.

Белуха
Фото: flickr.com by Steve Snodgrass, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Белуха

Зачем белухам нарост на голове: тайна мелона раскрыта

Мелон состоит из мягких тканей и жиров. Он участвует в эхолокации — помогает белухам посылать и улавливать звуковые сигналы. Но не только. Исследования показали, что форма мелона может меняться — и не случайно. Белухи сознательно модифицируют его, чтобы модулировать звуки и передавать больше информации.

Эмоции и общение

По словам Жаклин Обин из Виндзорского университета, самцы белух особенно активно используют мелон в социальных ситуациях. Они могут увеличивать его в размерах во время взаимодействия с другими — словно подчёркивая своё настроение или статус в группе.

Встречи у Лабрадора

Каждое лето белухи собираются в устье реки Черчилль, чтобы кормиться, воспитывать потомство и общаться. Их общение — это не только звуки, но и движения тела, мимика головы и визуальные сигналы. Мелон при этом становится настоящим "усилителем эмоций".

Язык, который мы только начинаем понимать

Хотя исследователи уже многое узнали о коммуникации белух, их язык по-прежнему остаётся загадкой. Сейчас учёные активно изучают связь между изменением формы мелона, звучанием сигналов и поведением животных.

Уточнения

Белу́ха - вид зубатых китов из семейства нарваловых.

Автор Дмитрий Тезнев
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