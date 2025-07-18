Он просто принёс добычу — и запустил новое исследование вирусов

Учёные из Университета Флориды выявили новый вирус у животного, принесённого котом

Во Флориде пушистый помощник стал частью большого научного события. Домашний кот по кличке Пеппер помог выявить новый вирус у землеройки — и тем самым продвинул исследования в области зоонозных инфекций.

Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Makeev, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Черный кот

Кот Пеппер и новое вирусное открытие: как охотничий инстинкт помог науке

Пеппер принадлежит вирусологу Джону Ледницки из Университета Флориды. Во время одной из своих охотничьих вылазок кот принёс короткохвостую землеройку. Учёные решили исследовать животное — и не зря: в его тканях они нашли новый штамм ортореовируса, потенциально опасного для животных и, возможно, людей.

Что это за вирус

Обнаруженный патоген получил название "ортореовирус млекопитающих землероек Гейнсвилла, тип 3". Он может быть связан с отдельными случаями энцефалита и гастроэнтерита, хотя конкретное влияние на здоровье человека пока до конца не изучено. Геном вируса уже расшифрован и доступен исследователям по всему миру.

Почему это важно

Ледницки подчёркивает: появление новых вирусов — часть естественного процесса эволюции патогенов. Выявление подобных случаев на ранней стадии помогает оценить риски для дикой природы и здоровья человека. Это открытие — ещё одно напоминание, что потенциальные угрозы могут скрываться совсем рядом.

Что с Пеппером

Сам кот, к счастью, полностью здоров, активен и продолжает "сотрудничать" с учёными. Его роль в лабораторной работе — хоть и необычная, но безусловно важная.

Уточнения

Ко́шка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



