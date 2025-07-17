Суставы под угрозой: пёс подаёт знаки, но их легко не заметить

Болезни суставов — частая проблема у собак, особенно с возрастом. Но чем раньше её заметит хозяин, тем больше шансов облегчить состояние питомца и продлить ему активную жизнь.
Первое, на что стоит обратить внимание, — изменения в походке. Если собака начала прихрамывать, двигаться "заячьими прыжками" или испытывает затруднения при прыжках и подъёмах по лестнице, это тревожный сигнал. Особенно если пёс долго раскачивается, прежде чем встать после отдыха.
Снижение интереса к жизни
Было игривое создание, а стало вялым и апатичным? Потеря интереса к прогулкам, короткие игры, быстрая усталость и предпочтение полежать — всё это может говорить о дискомфорте при движении.
Боль и раздражение
Если при прикосновении к лапам или суставам собака скулит, ворчит или даже проявляет агрессию, это явный признак боли. Некоторые животные лижут или покусывают проблемные участки — так они пытаются справиться с неприятными ощущениями.
Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
Рыбец, занесенный в Красную книгу, вызывает недовольство рыболовов и экологов. Почему его массовость стала причиной споров и конфликтов?