Суставы под угрозой: пёс подаёт знаки, но их легко не заметить

Хромота и снижение активности могут указывать на заболевание суставов у собаки

1:10 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Болезни суставов — частая проблема у собак, особенно с возрастом. Но чем раньше её заметит хозяин, тем больше шансов облегчить состояние питомца и продлить ему активную жизнь.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) чау чау

Как понять, что у собаки проблемы с суставами: важные сигналы

Первое, на что стоит обратить внимание, — изменения в походке. Если собака начала прихрамывать, двигаться "заячьими прыжками" или испытывает затруднения при прыжках и подъёмах по лестнице, это тревожный сигнал. Особенно если пёс долго раскачивается, прежде чем встать после отдыха.

Снижение интереса к жизни

Было игривое создание, а стало вялым и апатичным? Потеря интереса к прогулкам, короткие игры, быстрая усталость и предпочтение полежать — всё это может говорить о дискомфорте при движении.

Боль и раздражение

Если при прикосновении к лапам или суставам собака скулит, ворчит или даже проявляет агрессию, это явный признак боли. Некоторые животные лижут или покусывают проблемные участки — так они пытаются справиться с неприятными ощущениями.

Уточнения

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



