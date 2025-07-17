Коммуникация нового уровня: слоны выбрали человека для диалога

Биологи зафиксировали 313 осознанных жестов у слонов в эксперименте в Зимбабве

1:42 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Слоны не просто поднимают хобот в воздух или машут ушами — они используют жесты осознанно, чтобы достичь желаемого. Новое исследование показывает, что африканские слоны способны применять язык тела для общения с людьми и при этом адаптировать своё поведение в зависимости от ситуации.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Слон

Слоны и язык жестов: как они сознательно общаются с людьми

В Зимбабве наблюдали за 17 слонами, разделив их на две возрастные группы: от 15 до 34 лет и старше 35 лет. Животным предлагали два подноса — с яблоками и пустой, при этом оба были вне зоны досягаемости. После того как экспериментатор угощал слона, он отходил и ждал 40 секунд, прежде чем снова показать один из подносов.

Что делали слоны

За весь эксперимент слоны продемонстрировали 313 жестов, из которых 161 был адресован непосредственно человеку. Животные отчётливо различали подносы с лакомством и пустые, используя жесты только в тех случаях, когда хотели получить яблоко. Если попытка не удавалась, слон пробовал другой жест — то есть действовал осознанно и гибко.

Почему это важно

До сих пор считалось, что намеренные жесты для взаимодействия с человеком — прерогатива приматов. Новые данные доказывают, что слоны обладают развитой когнитивной системой и способны использовать целенаправленные сигналы. Это открытие меняет представление о коммуникации животных и поднимает важные вопросы о границах интеллекта в животном мире.

Уточнения

Зимба́бве - государство в южной части африканского континента, между водопадом Виктория, реками Замбези и Лимпопо.

