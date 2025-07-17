Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Первые дети с ДНК троих родителей впервые родились в Британии
Джон Малкович исключён из финальной версии Фантастической четвёрки
Водители жалуются на заторы на новой шестиполосной улице в Кемерове
Россияне перестали покупать квартиры в новостройках
Гавайские астрономы выявили новый объект, который мог бы подтвердить существование Планеты X
Теннисистка Тара Мур призналась в нарушении антидопинговых правил
Основные причины, по которым холодильник перестаёт охлаждать
Криминальная активность на Бали зашкаливает: как местные и туристы становятся жертвами
Тренировки, которые работают: метод 4-2-1 для идеальной формы

Коммуникация нового уровня: слоны выбрали человека для диалога

Биологи зафиксировали 313 осознанных жестов у слонов в эксперименте в Зимбабве
1:42
Зоосфера

Слоны не просто поднимают хобот в воздух или машут ушами — они используют жесты осознанно, чтобы достичь желаемого. Новое исследование показывает, что африканские слоны способны применять язык тела для общения с людьми и при этом адаптировать своё поведение в зависимости от ситуации.

Слон
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Слон

Слоны и язык жестов: как они сознательно общаются с людьми

В Зимбабве наблюдали за 17 слонами, разделив их на две возрастные группы: от 15 до 34 лет и старше 35 лет. Животным предлагали два подноса — с яблоками и пустой, при этом оба были вне зоны досягаемости. После того как экспериментатор угощал слона, он отходил и ждал 40 секунд, прежде чем снова показать один из подносов.

Что делали слоны

За весь эксперимент слоны продемонстрировали 313 жестов, из которых 161 был адресован непосредственно человеку. Животные отчётливо различали подносы с лакомством и пустые, используя жесты только в тех случаях, когда хотели получить яблоко. Если попытка не удавалась, слон пробовал другой жест — то есть действовал осознанно и гибко.

Почему это важно

До сих пор считалось, что намеренные жесты для взаимодействия с человеком — прерогатива приматов. Новые данные доказывают, что слоны обладают развитой когнитивной системой и способны использовать целенаправленные сигналы. Это открытие меняет представление о коммуникации животных и поднимает важные вопросы о границах интеллекта в животном мире.

Уточнения

Зимба́бве - государство в южной части африканского континента, между водопадом Виктория, реками Замбези и Лимпопо.

Автор Дмитрий Тезнев
Популярное
Неудобная рыба: почему рыбец вызывает столько проблем на рыбалке

Рыбец, занесенный в Красную книгу, вызывает недовольство рыболовов и экологов. Почему его массовость стала причиной споров и конфликтов?

Массовое размножение рыбца: проблемы для экосистемы и рыболовной индустрии
Кашалот признан самым крупным хищником в истории планеты
Не рыба и не кит: это существо охотится на акул и сражается с монстрами глубин
Парижские модницы выбирают простоту: 7 летних платьев, которые захочется надеть прямо сейчас
Toyota больше не король: японский потомок сбросил с трона создателя — вот новый лидер-гибрид
Михаил Кузьмин: троечники всегда были хорошими организаторами и руководителями Юлиана Погосова Как Израиль сразился за друзов: секреты нового геополитического альянса Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова
Она должна разрывать плоть — но у неё другой вкус: пиранья, которая не собирается жить по правилам
5 лучших рецептов вишнёвой наливки: от классики до коньяка
Он ударил так быстро, что таймер заплакал — нокаут, который потряс ринг и мир за мгновение
Он ударил так быстро, что таймер заплакал — нокаут, который потряс ринг и мир за мгновение
Последние материалы
Как клематис преобразит ваш сад и террасу
Мария Погребняк раскрыла женщинам формулу успеха
Китайские ученые нашли генетический механизм регенерации органов
В метро Новосибирска и Москвы рассказали, как помогают маломобильным людям
Цена женщины упала почти на 60%… -— писала газета Последние новости 18 июля 1932 года
Список вещей, которые портят атмосферу дома — рекомендации специалистов по интерьеру
Нефтепровод Cano Limón — Covenas подорван в Колумбии: танкеры ожидают
Хромота и снижение активности могут указывать на заболевание суставов у собаки
Юбилейный сезон Зенита под угрозой? Мнение Булыкина
Дженнифер Энистон и Джим Кёртис: первое свидание в её доме
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.