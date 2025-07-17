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Хищники выбирают бабочек — но причина кроется не в их крыльях

В Техасе провели эксперимент с глиняными моделями мотыльков и гусениц — анализ атак
1:26
Зоосфера

Обычно считается, что медлительные и беззащитные гусеницы — лёгкая добыча. Но новое исследование показывает обратное: именно взрослые бабочки находятся в наибольшей опасности.

Сад
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Сад

Почему бабочки чаще становятся жертвами хищников, чем гусеницы

Учёные из Техасского университета в Эль-Пасо решили выяснить, действительно ли гусеницы столь уязвимы. Чтобы исключить случайности, они использовали модели: из глины создали реалистичных гусениц и бабочек мотылька Erinnyis ello. Все образцы разместили на кустах ларреи в пустынной местности Западного Техаса.

Бабочек атакуют чаще

В течение нескольких недель исследователи фиксировали следы клювов и зубов на моделях. Результат оказался неожиданным: бабочек атаковали в 2,5 раза чаще, чем гусениц. Это объясняется тем, что взрослые особи более заметны, хуже маскируются и привлекают внимание своим цветом и движением.

Что это значит для экологии

Выводы важны не только для понимания повадок хищников. Они показывают, насколько сложны адаптационные стратегии насекомых. Безопасность на всех этапах метаморфоза — ключ к выживанию вида. Это знание поможет лучше защищать уязвимые популяции насекомых в дикой природе.

Уточнения

Хи́щничество - форма трофических взаимоотношений между организмами разных видов, при которых один из них (хищник) атакует другого (жертву) и питается его плотью, то есть обычно убивает жертву.

Автор Дмитрий Тезнев
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