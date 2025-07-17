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Пять шагов — и вы больше не просыпаетесь от мяуканья или лап по лицу

Что делать, если кот мешает спать по ночам — советы для владельцев животных
1:27
Зоосфера

Многие владельцы кошек и собак сталкиваются с одной и той же проблемой: ночной покой нарушается постоянными пробуждениями, мяуканьем, топотом или попытками разбудить хозяина в пять утра. Но есть способы вернуть себе спокойный сон — не в ущерб любимому питомцу.

кошка
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
кошка

Как выспаться, если дома пушистый нарушитель сна

Превратите вечер в полноценную игровую сессию. Подвижные игры перед сном помогут выплеснуть накопившуюся энергию. Уставший кот — спящий кот.

Поздний ужин для пушистого

Организуйте последний приём пищи для животного ближе к вашему отходу ко сну. Сытый питомец реже просыпается ночью и не будет просить еды под утро.

Никакой реакции на ночные выкрутасы

Если кот требует внимания в три часа ночи — просто игнорируйте. Любая ваша реакция закрепит у него мысль: "ночью можно получить то, что хочешь".

Решение — автоматическая кормушка

Умные кормушки с таймером помогут избежать ранних побудок. Запланируйте подачу небольшой порции корма — и питомец будет занят делом, а не вами.

В крайнем случае — отдельная комната

Если всё остальное не помогает, оставьте кошке тёплый уголок, миску с водой, игрушку и закройте дверь в спальню. Иногда лучший сон — это сон по разные стороны двери.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Дмитрий Тезнев
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