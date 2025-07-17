Пять шагов — и вы больше не просыпаетесь от мяуканья или лап по лицу

Многие владельцы кошек и собак сталкиваются с одной и той же проблемой: ночной покой нарушается постоянными пробуждениями, мяуканьем, топотом или попытками разбудить хозяина в пять утра. Но есть способы вернуть себе спокойный сон — не в ущерб любимому питомцу.
Превратите вечер в полноценную игровую сессию. Подвижные игры перед сном помогут выплеснуть накопившуюся энергию. Уставший кот — спящий кот.
Поздний ужин для пушистого
Организуйте последний приём пищи для животного ближе к вашему отходу ко сну. Сытый питомец реже просыпается ночью и не будет просить еды под утро.
Никакой реакции на ночные выкрутасы
Если кот требует внимания в три часа ночи — просто игнорируйте. Любая ваша реакция закрепит у него мысль: "ночью можно получить то, что хочешь".
Решение — автоматическая кормушка
Умные кормушки с таймером помогут избежать ранних побудок. Запланируйте подачу небольшой порции корма — и питомец будет занят делом, а не вами.
В крайнем случае — отдельная комната
Если всё остальное не помогает, оставьте кошке тёплый уголок, миску с водой, игрушку и закройте дверь в спальню. Иногда лучший сон — это сон по разные стороны двери.
Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
Учёные составили самую точную карту подлёдного ландшафта Антарктиды — и обнаружили тревожные особенности, влияющие на устойчивость ледяного щита.