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Рептилии с эмоциями: почему поведение черепах поставило под вопрос прежнюю науку

Угольные черепахи продемонстрировали поведение, схожее с оптимизмом и пессимизмом
1:48
Зоосфера

Оказывается, даже черепахи могут быть склонны к оптимизму или пессимизму. Новое исследование показало, что эти рептилии способны воспринимать мир по-разному и по-своему реагировать на стресс. Это ставит под сомнение представление о рептилиях как о безэмоциональных созданиях.

Голиаф и детёныш Свит Пи — галапагосские черепахи
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Голиаф и детёныш Свит Пи — галапагосские черепахи

Эмоции под панцирем: как черепахи проявляют характер

Долгое время считалось, что только млекопитающие и птицы обладают сложным эмоциональным миром. Рептилии в этом списке почти не фигурировали — их считали примитивными и лишёнными чувств. Но данные начали меняться, и исследование угольных черепах стало ещё одним шагом к пересмотру этих взглядов.

Что делали учёные

Команда из Университета Линкольна (Великобритания) наблюдала за 15 красноногими черепахами. Их учили распознавать, в какой миске есть еда, а в какой нет. После небольшого стресса черепахам предлагали миску, стоящую в промежуточной позиции. Те, кто шли к ней без колебаний, попадали в условную категорию "оптимистов", а медлительные или безразличные — в "пессимисты".

Что это значит

Такое поведение называют когнитивным искажением — способ восприятия неопределённых ситуаций. Это понятие давно применяется к людям и млекопитающим, а теперь его связывают и с черепахами. Иными словами, у рептилий тоже может быть свой внутренний эмоциональный мир.

Почему это важно

Понимание эмоций даже у таких "закрытых" существ, как черепахи, помогает создавать лучшие условия для их жизни в неволе и более ответственно подходить к защите диких видов. Каждое подобное открытие — шаг к более этичному взаимодействию с животными.

Уточнения

Черепа́хи - отряд пресмыкающихся, один из четырёх современных отрядов этого класса.

Автор Дмитрий Тезнев
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