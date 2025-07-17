Новая технология расшифрует, что значат лай, мяуканье и взгляд в потолок

В Лондоне создаётся уникальное место, где наука, этика и технологии соединяются ради одной цели — понять, что пытаются сказать нам наши питомцы.
Новый центр, открывающийся этой осенью, намерен научить людей по-настоящему слышать животных с помощью искусственного интеллекта.
Где и зачем
Центр разумности животных Джереми Коллера появится на базе Лондонской школы экономики. Проект получил финансирование в 4 миллиона фунтов и стартует 30 сентября. Он объединит нейробиологов, философов, зоологов и других специалистов, чтобы изучить сознание животных и способы общения с ними.
Как ИИ будет помогать
Одна из главных задач центра — разработка технологий, позволяющих человеку лучше понимать сигналы, которые посылает животное. Это могут быть жесты, мимика, звуки и даже поведение, на первый взгляд неочевидное. ИИ-системы будут учиться интерпретировать такие данные, открывая путь к более глубокой связи между человеком и питомцем.
Осторожно: ИИ не всегда прав
Исследователи подчёркивают: технологии должны быть не только умными, но и безопасными. Если ИИ начнёт выдавать удобные, но ложные ответы — особенно в вопросах здоровья животного — это может обернуться бедой. Поэтому особое внимание будет уделено этике и точности систем.
Впервые — международные стандарты
Сегодня нет чётких правил по использованию ИИ в отношении животных. Центр намерен разработать международные этические нормы, которые обеспечат ответственное применение технологий в этой сложной и чувствительной области.
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