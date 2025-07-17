Бегемот против рыбы: почему мощное животное не охотится в воде, хотя может

Бегемот не охотится на рыбу, но может есть мясо в условиях стресса

3:36 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Бегемот — одно из самых необычных и опасных животных Африки. Несмотря на то, что он проводит большую часть своей жизни в воде и обладает впечатляющими размерами и мощными челюстями, он совершенно равнодушен к рыбе. Почему же это так? И что приводит к редким случаям поедания мяса этим травоядным гигантом?

Фото: Designed by Freepik by vwalakte, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бегемоты

Кто такой бегемот

Научное название бегемота — Hippopotamus amphibius, что переводится как "речная лошадь". Несмотря на свою принадлежность к парнокопытным и генетическое родство с такими животными, как свиньи и киты, бегемоты имеют множество уникальных черт. Эти гиганты обитают в пресных водоёмах Африки и проводят большую часть времени в воде, чтобы укрыться от жары. На сушу они выходят ночью, чтобы поесть травы, особенно коротких злаков.

Почему бегемот не ест рыбу

Это может показаться странным: животное с таким арсеналом силы и возможностью разорвать лодку пополам не охотится на рыбу. Причина кроется в физиологии бегемота. Его челюсти, хоть и внушительные, предназначены не для разрывания мяса, а для защиты и демонстрации силы. Основные зубы бегемота, большие и мощные, используются не для охоты, а для травоядного питания — измельчения травы.

В отличие от крокодилов, которые сдержанно охотятся в засадах, бегемоты не приспособлены к хищническому поведению. Рыба слишком подвижна и непредсказуема для такого крупного животного. Бегемоты ориентированы на выживание и социальные взаимодействия в воде, а не на охоту. Их организм также требует большого количества клетчатки, и их пищеварительная система не способна эффективно переваривать белок, как у хищников.

Мясо в рационе: когда и почему

Тем не менее, несмотря на то, что бегемот считается строго травоядным, зафиксированы редкие случаи, когда он поедал мясо. Это происходило преимущественно в условиях сильной засухи, когда водоёмы высыхают, а растительность исчезает. В таких условиях бегемоты становятся агрессивными и начинают искать альтернативные источники пищи.

"Известны случаи, когда бегемоты грызли туши павших животных или даже поедали части своих сородичей. Это не охота, а реакция на стресс и нехватку пищи", — поясняют учёные.

Эти случаи не являются нормой и происходят исключительно в условиях дефицита пищи. Например, в регионах с нехваткой воды и травы бегемоты могут грызть падаль или откусывать мясо у уже погибших животных. Это поведение — следствие бедствия, а не естественного инстинкта охотника. Организм бегемота не приспособлен к перевариванию мяса, что приводит к проблемам с пищеварением и интоксикациям. Такие эпизоды прекращаются, как только восстанавливается доступ к траве и воде.

Бегемот как травоядный гигант

Бегемот — это животное, чья природа ускользает от простых определений. Несмотря на свои размеры и мощь, он остается травоядным и в большинстве случаев не проявляет хищничества. Каннибализм у бегемотов — это скорее признак крайней необходимости, чем проявление охотничьего инстинкта. Это парадоксальное животное продолжает оставаться загадкой для биологов, ведь его поведение полностью противоречит обычным представлениям о подобных гигантских существах.

Уточнения

Обыкнове́нный бегемо́т или гиппопота́м — парнокопытное млекопитающее из семейства бегемотовых, единственный современный вид рода Hippopotamus.

