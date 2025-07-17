11 ужасных животных-каннибалов, которые поедают своих сородичей – вы не поверите, кто среди них

От шимпанзе до змей: 11 животных-каннибалов и их необычные повадки

4:56 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Каннибализм среди животных— явление, которое не так редко, как может показаться. Хотя для людей это вызывает отвращение, у некоторых видов животных каннибализм имеет важное эволюционное значение. Более 1500 видов животных зафиксированы за поеданием особей своего вида. Почему это происходит и какие животные этим занимаются — читайте далее.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Агрессивный шимпанзе в лесу

Шимпанзе

Шимпанзе, наши ближайшие родственники, могут быть не только травоядными, но и охотниками. Иногда они прибегают к каннибализму, поедая новорождённых детёнышей. Это особенно часто происходит, когда самцы шимпанзе убивают детёнышей других самцов, чтобы быстрее занять место в стаде и получить возможность размножаться с самками. Это поведение может иметь эволюционную цель — улучшение шансов на воспроизводство.

Львы

Львы также не чужды каннибализму. Когда новый самец захватывает прайд, он часто убивает детёнышей, чтобы не тратить ресурсы на чужих детей. Это позволяет ему быстрее спариться с самками и продолжить свою генетическую линию. Каннибализм в этом случае помогает самцу быстрее и эффективнее обеспечить своё потомство.

Бегемоты

Хотя бегемоты обычно травоядны, они известны случаем каннибализма в дикой природе. Были зарегистрированы случаи, когда бегемоты поедают мёртвых особей своего вида, что является скорее актом крайней нужды, когда доступ к обычной пище ограничен.

Хомяки

Да, даже хомяки могут быть каннибалами. Хомяки, особенно в неволе, иногда съедают своих новорождённых детёнышей. Это часто происходит при нехватке пищи или витаминов, когда матери решают, что лучше использовать ресурсы для собственных нужд, чем кормить потомство.

Пауки-крабы

Пауки-крабы могут пойти на каннибализм в интересах выживания своего потомства. После спаривания самки часто предлагают своё тело в качестве пищи своим детёнышам — этот процесс называется матрифагией. Это позволяет младшим особям расти быстрее и выжить в жестокой природной среде.

Безногие амфибии

Безногие черви, или кольчатые червяги, практикуют свой особенный вид каннибализма, который называется матрифагия. Молодые особи сдирают и поедают наружный слой кожи своих матерей, который богат питательными веществами. Это помогает детёнышам расти быстро, и мать не погибает от этого процесса.

Тростниковые жабы

Тростниковые жабы в Австралии известны своим каннибализмом, особенно в ранние стадии жизни. Более крупные головастики часто поедают своих младших братьев и сестёр. Это поведение объясняется высокой конкуренцией за ресурсы и связано с эволюционным адаптированием: такие головастики быстрее достигают зрелости и уменьшают риск быть съеденными.

Богомол

Богомолы — это, наверное, самые знаменитые каннибалы среди насекомых. Самки богомолов часто поедают самцов сразу после спаривания. Сначала откусывая ему голову, а затем съедая остальное тело. Это явление известно как "сексуальный каннибализм" и считается, что оно способствует повышению плодовитости самок.

Пауки чёрные вдовы

Чёрные вдовы, опасные ядовитые пауки, также являются яркими представителями сексуального каннибализма. Самки этих пауков поедают самцов, иногда прямо во время спаривания. Этот процесс, известный как "копулятивное самоубийство", стал причиной появления названия для этих пауков.

Белые медведи

В последние годы каннибализм среди белых медведей стал фиксироваться всё чаще. Это редкое явление у этих арктических животных связано с изменениями климата, которые приводят к сокращению их кормовой базы. Медведи начинают бороться за ограниченные ресурсы, и иногда это приводит к нападениям друг на друга.

Змеи

Змеи, такие как капская кобра и королевская кобра, также не чужды каннибализму. Были зафиксированы случаи, когда самцы змей поедают своих сородичей, включая самок. Это поведение часто наблюдается в неволе, где условия жизни могут способствовать таким агрессивным и неестественным действиям.

Каннибализм в животном мире — это не просто ужасная практика, а зачастую необходимая часть выживания. Он может быть связан с конкуренцией за ресурсы, повышением репродуктивных возможностей и даже обеспечением выживания потомства. Эти примеры показывают, как эволюционные механизмы порой приводят к удивительным и даже пугающим адаптациям.

Уточнения

Каннибали́зм — внутривидовое хищничество, поедание животными себе подобных, съедение представителей собственного вида.

