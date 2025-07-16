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Шокирующее поведение ягуаров: почему они направились прямо к пожару в Пантанале

Исследование в Пантанале: ягуары выжили и даже размножились после мощного пожара
3:37
Зоосфера

В 2020 году на бразильский Пантанал обрушился мощный лесной пожар, уничтоживший более 44 000 км² тропических водно-болотных угодий. Причиной этого разрушения стали сочетание высокой температуры, длительная засуха и человеческая деятельность. Пожар унес жизни миллионов животных, но не все они пострадали одинаково. Ягуары, крупнейшие хищники региона, продемонстрировали удивительное поведение, которое не оставило ученых равнодушными.

Ягуар на фоне лесного пожара
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ягуар на фоне лесного пожара

Ягуары: к огню, а не от него

После пожара исследователи, изучающие диких животных в Пантанале, заметили неожиданное явление: ягуары не спасались от огня, как ожидалось, а наоборот, мигрировали в районы, пораженные огнем. Команда ученых из Университета штата Орегон и Бразилии, проводившая исследование, пришла к выводу, что Пантанал, несмотря на разрушения, может служить климатическим убежищем для животных, помогая им пережить экстремальные климатические условия.

"Обнаружение еще большего количества ягуаров и других млекопитающих в исследуемой области после лесного пожара позволяет предположить, что Пантанал может служить климатическим убежищем", — отметила научный сотрудник Университета штата Орегон Шарлотта Эрикссон.

Особенности поведения ягуаров после пожара

С помощью фотоловушек ученые проанализировали поведение ягуаров до, во время и после пожара. На кадрах видно, что сразу после пожара активность этих крупных кошек уменьшилась, но уже в течение года их численность значительно возросла. Родились новые детёныши, и популяция пополнилась множеством молодых ягуаров.

Особенность в том, что, несмотря на увеличение численности других млекопитающих, ягуары продолжали охотиться на водную добычу — рыбу и кайманов. Это предпочтение в пище, вероятно, снизило нагрузку на наземных млекопитающих и способствовало повышению биоразнообразия в регионе.

Как Пантанал помогает животным пережить климатические катаклизмы

Исследования показали, что Пантанал является ключевым местом для выживания диких животных в условиях климатических изменений. Регион продолжает обеспечивать критически важную среду обитания даже после таких разрушительных событий, как лесные пожары. Тем не менее ученые предупреждают о необходимости защиты таких уникальных местообитаний и разработки более эффективных стратегий управления пожарами.

"Я никогда не была в месте, где присутствие крупного хищника было бы столь очевидным", — делится своими впечатлениями Шарлотта Эрикссон.

Хотя результаты исследования указывают на важность Пантанала как климатического убежища, важно понимать, что такие экосистемы нуждаются в защите и поддержке, чтобы в будущем они могли продолжать служить домом для множества животных.

Заключение: охрана природных ресурсов как ключ к сохранению биоразнообразия

Ягуары, как и другие животные, оказавшиеся в центре исследовательского проекта, демонстрируют удивительную способность адаптироваться к экстремальным условиям. Однако для того чтобы сохранить такие экосистемы, необходимо сосредоточиться на охране природных территорий и совершенствовании мер по управлению природными катастрофами, чтобы в будущем Пантанал продолжал служить убежищем для множества видов.

Уточнения

Ягуа́р (лат. Panthera onca) — вид хищных млекопитающих семейства кошачьих, один из пяти представителей рода пантер (Panthera), который относится к подсемейству больших кошек.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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