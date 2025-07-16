Шокирующее поведение ягуаров: почему они направились прямо к пожару в Пантанале

Исследование в Пантанале: ягуары выжили и даже размножились после мощного пожара

3:37 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В 2020 году на бразильский Пантанал обрушился мощный лесной пожар, уничтоживший более 44 000 км² тропических водно-болотных угодий. Причиной этого разрушения стали сочетание высокой температуры, длительная засуха и человеческая деятельность. Пожар унес жизни миллионов животных, но не все они пострадали одинаково. Ягуары, крупнейшие хищники региона, продемонстрировали удивительное поведение, которое не оставило ученых равнодушными.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Ягуар на фоне лесного пожара

Ягуары: к огню, а не от него

После пожара исследователи, изучающие диких животных в Пантанале, заметили неожиданное явление: ягуары не спасались от огня, как ожидалось, а наоборот, мигрировали в районы, пораженные огнем. Команда ученых из Университета штата Орегон и Бразилии, проводившая исследование, пришла к выводу, что Пантанал, несмотря на разрушения, может служить климатическим убежищем для животных, помогая им пережить экстремальные климатические условия.

"Обнаружение еще большего количества ягуаров и других млекопитающих в исследуемой области после лесного пожара позволяет предположить, что Пантанал может служить климатическим убежищем", — отметила научный сотрудник Университета штата Орегон Шарлотта Эрикссон.

Особенности поведения ягуаров после пожара

С помощью фотоловушек ученые проанализировали поведение ягуаров до, во время и после пожара. На кадрах видно, что сразу после пожара активность этих крупных кошек уменьшилась, но уже в течение года их численность значительно возросла. Родились новые детёныши, и популяция пополнилась множеством молодых ягуаров.

Особенность в том, что, несмотря на увеличение численности других млекопитающих, ягуары продолжали охотиться на водную добычу — рыбу и кайманов. Это предпочтение в пище, вероятно, снизило нагрузку на наземных млекопитающих и способствовало повышению биоразнообразия в регионе.

Как Пантанал помогает животным пережить климатические катаклизмы

Исследования показали, что Пантанал является ключевым местом для выживания диких животных в условиях климатических изменений. Регион продолжает обеспечивать критически важную среду обитания даже после таких разрушительных событий, как лесные пожары. Тем не менее ученые предупреждают о необходимости защиты таких уникальных местообитаний и разработки более эффективных стратегий управления пожарами.

"Я никогда не была в месте, где присутствие крупного хищника было бы столь очевидным", — делится своими впечатлениями Шарлотта Эрикссон.

Хотя результаты исследования указывают на важность Пантанала как климатического убежища, важно понимать, что такие экосистемы нуждаются в защите и поддержке, чтобы в будущем они могли продолжать служить домом для множества животных.

Заключение: охрана природных ресурсов как ключ к сохранению биоразнообразия

Ягуары, как и другие животные, оказавшиеся в центре исследовательского проекта, демонстрируют удивительную способность адаптироваться к экстремальным условиям. Однако для того чтобы сохранить такие экосистемы, необходимо сосредоточиться на охране природных территорий и совершенствовании мер по управлению природными катастрофами, чтобы в будущем Пантанал продолжал служить убежищем для множества видов.

Уточнения

Ягуа́р (лат. Panthera onca) — вид хищных млекопитающих семейства кошачьих, один из пяти представителей рода пантер (Panthera), который относится к подсемейству больших кошек.

