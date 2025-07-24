Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Заключительная смена в уборке — ключ к чистому дому с минимальными усилиями
Малосольные огурцы с чесноком и зеленью готовятся в микроволновке за 18 минут
Цены на автомобили Lada в 2025 году: что изменилось для Granta, Vesta, Largus и других моделей
Ларисе Долиной предстоит снова бороться за свою квартиру
Кошка потолстела после операции? Настоящая причина не там, где вы думали
Запад Прикамья: инвестиции в чистоту — запущена линия сортировки 25 тыс. тонн отходов
Пожелтение туи связано с ожогами, вредителями и грибковыми инфекциями
Ученые: пожилые люди могут улучшить здоровье с помощью интенсивной ходьбы
Бюджетный рецепт: жареная рыба в сметанном кляре из минтая или хека

Кошачьи обнимашки языком: 6 причин, почему питомцы вылизывают друг друга

Вылизывание между кошками служит способом общения и ухода
Зоосфера

Кошки, живущие вместе, часто вылизывают друг друга — такое поведение называется аллогрумингом. В отличие от автогруминга (самоочищения), этот процесс носит социальный характер. Аллогруминг играет важную роль в кошачьей иерархии, гигиене и установлении эмоциональных связей между питомцами.

Кошка спит
Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кошка спит

Автогруминг и аллогруминг: в чём разница

  • Автогруминг — это уход за собственной шерстью. Такое поведение формируется у котят уже на ранних этапах жизни и сопровождает кошку на протяжении всей жизни.

  • Аллогруминг — это вылизывание другой особи. Обычно наблюдается у кошек, проживающих в одной группе или доме. Начинается с раннего возраста, когда мать ухаживает за потомством.

Причины, по которым кошки вылизывают друг друга

1. Уход за труднодоступными местами

Кошачий язык покрыт папиллами — шершавыми выростами, работающими как щётка. Аллогруминг позволяет ухаживать за такими зонами, как голова, уши и шея. Это улучшает гигиену и помогает удалять грязь, шерсть и паразитов.

2. Поведение, связанное с материнским инстинктом

Вылизывание — одна из первых форм заботы матери о новорождённых. Оно способствует очистке, стимуляции дыхания и пищеварения. В дальнейшем котята перенимают это поведение, что закрепляет связь между ними.

3. Демонстрация иерархии

Иногда груминг служит показателем статуса. Доминантная кошка может вылизывать другую, подчёркивая своё главенствующее положение. Чаще всего это касается уязвимых зон — морды и шеи. В таких случаях груминг работает как ненасильственная форма контроля.

4. Снижение напряжения и стрессов

В многокошачьих семьях груминг помогает сгладить конфликты и восстановить гармонию. Это особенно актуально при борьбе за ресурсы (миски, лежанки, внимание хозяина). Установившиеся "ритуалы" помогают питомцам адаптироваться и избежать агрессии.

5. Способ выражения привязанности

Груминг может быть знаком доверия и симпатии. Если кошки регулярно и с удовольствием вылизывают друг друга, значит, между ними установлены тёплые отношения. Такое поведение наблюдается у животных, которые чувствуют себя в безопасности и хорошо адаптированы друг к другу.

6. Возможные проблемы при избыточном груминге

Иногда чрезмерный груминг несёт потенциальные риски:

  • Проглатывание шерсти может привести к образованию трихобезоаров — комков в желудке. Особенно это актуально для длинношерстных пород.

  • Распространение заболеваний через слюну. Некоторые вирусы, например, FeLV (лейкоз кошек) или FIV (кошачий иммунодефицит), могут передаваться через груминг, особенно при наличии микротравм.

В случае частой рвоты, залысин, покраснений или других тревожных симптомов рекомендуется обратиться к ветеринарному специалисту.

Как помочь кошкам подружиться

При появлении нового питомца груминг может быть частью процесса адаптации. Чтобы ускорить формирование доверия:

  • Используется общая щётка или плед для обмена запахами;

  • Применяются феромоны в форме диффузоров или спреев;

  • Создаются условия для личного пространства и постепенного сближения.

Главное правило — не торопить события и наблюдать за поведением питомцев.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Популярное
23 июля: День китов и дельфинов, бой под Салтановкой и Майданек

Всемирный день китов и дельфинов отмечается сегодня. Чем еще знаменит день 23 июля в исторической ретроспективе?

23 июля: День китов и дельфинов, бой под Салтановкой и Майданек
Автомобиль есть одно из величайших и полезнейших изобретений последнего времени… — писала газета Русский голос 23 июля 1907 года
Автомобиль есть одно из величайших и полезнейших изобретений последнего времени… — писала газета Русский голос 23 июля 1907 года
24 июля: княгиня Ольга, атомная бомба и Дюма-отец
Хранить русские деньги в заграничных банках становится непростительно безрассудным… — писала газета Русский голос 24 июля 1907 года
Камни Стоунхенджа перемещались без колесного транспорта: новые данные из археологии Игорь Буккер Российские спецслужбы развалили Украину изнутри. НАБУ и САП ликвидированы Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова
Последние материалы
Вылизывание между кошками служит способом общения и ухода
Кошка потолстела после операции? Настоящая причина не там, где вы думали
Запад Прикамья: инвестиции в чистоту — запущена линия сортировки 25 тыс. тонн отходов
Пожелтение туи связано с ожогами, вредителями и грибковыми инфекциями
Ученые: пожилые люди могут улучшить здоровье с помощью интенсивной ходьбы
Бюджетный рецепт: жареная рыба в сметанном кляре из минтая или хека
Politico: администрация Зеленского ослабляет институты власти и подавляет оппозицию
Белоруссия становится одним из главных туристических направлений 2025 года — рост продаж на 30%
Наносите увлажняющий крем на влажную кожу для максимального эффекта
Российские ученые раскрыли роль гена NR1D1 в адаптации к условиям Арктики
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.