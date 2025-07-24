Кошачьи обнимашки языком: 6 причин, почему питомцы вылизывают друг друга

Кошки, живущие вместе, часто вылизывают друг друга — такое поведение называется аллогрумингом. В отличие от автогруминга (самоочищения), этот процесс носит социальный характер. Аллогруминг играет важную роль в кошачьей иерархии, гигиене и установлении эмоциональных связей между питомцами.
Автогруминг — это уход за собственной шерстью. Такое поведение формируется у котят уже на ранних этапах жизни и сопровождает кошку на протяжении всей жизни.
Аллогруминг — это вылизывание другой особи. Обычно наблюдается у кошек, проживающих в одной группе или доме. Начинается с раннего возраста, когда мать ухаживает за потомством.
Кошачий язык покрыт папиллами — шершавыми выростами, работающими как щётка. Аллогруминг позволяет ухаживать за такими зонами, как голова, уши и шея. Это улучшает гигиену и помогает удалять грязь, шерсть и паразитов.
Вылизывание — одна из первых форм заботы матери о новорождённых. Оно способствует очистке, стимуляции дыхания и пищеварения. В дальнейшем котята перенимают это поведение, что закрепляет связь между ними.
Иногда груминг служит показателем статуса. Доминантная кошка может вылизывать другую, подчёркивая своё главенствующее положение. Чаще всего это касается уязвимых зон — морды и шеи. В таких случаях груминг работает как ненасильственная форма контроля.
В многокошачьих семьях груминг помогает сгладить конфликты и восстановить гармонию. Это особенно актуально при борьбе за ресурсы (миски, лежанки, внимание хозяина). Установившиеся "ритуалы" помогают питомцам адаптироваться и избежать агрессии.
Груминг может быть знаком доверия и симпатии. Если кошки регулярно и с удовольствием вылизывают друг друга, значит, между ними установлены тёплые отношения. Такое поведение наблюдается у животных, которые чувствуют себя в безопасности и хорошо адаптированы друг к другу.
Иногда чрезмерный груминг несёт потенциальные риски:
Проглатывание шерсти может привести к образованию трихобезоаров — комков в желудке. Особенно это актуально для длинношерстных пород.
Распространение заболеваний через слюну. Некоторые вирусы, например, FeLV (лейкоз кошек) или FIV (кошачий иммунодефицит), могут передаваться через груминг, особенно при наличии микротравм.
В случае частой рвоты, залысин, покраснений или других тревожных симптомов рекомендуется обратиться к ветеринарному специалисту.
При появлении нового питомца груминг может быть частью процесса адаптации. Чтобы ускорить формирование доверия:
Используется общая щётка или плед для обмена запахами;
Применяются феромоны в форме диффузоров или спреев;
Создаются условия для личного пространства и постепенного сближения.
Главное правило — не торопить события и наблюдать за поведением питомцев.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
Всемирный день китов и дельфинов отмечается сегодня. Чем еще знаменит день 23 июля в исторической ретроспективе?