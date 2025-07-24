Кошачьи обнимашки языком: 6 причин, почему питомцы вылизывают друг друга

Вылизывание между кошками служит способом общения и ухода

Кошки, живущие вместе, часто вылизывают друг друга — такое поведение называется аллогрумингом. В отличие от автогруминга (самоочищения), этот процесс носит социальный характер. Аллогруминг играет важную роль в кошачьей иерархии, гигиене и установлении эмоциональных связей между питомцами.

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Автогруминг и аллогруминг: в чём разница

Автогруминг — это уход за собственной шерстью. Такое поведение формируется у котят уже на ранних этапах жизни и сопровождает кошку на протяжении всей жизни.

Аллогруминг — это вылизывание другой особи. Обычно наблюдается у кошек, проживающих в одной группе или доме. Начинается с раннего возраста, когда мать ухаживает за потомством.

Причины, по которым кошки вылизывают друг друга

1. Уход за труднодоступными местами

Кошачий язык покрыт папиллами — шершавыми выростами, работающими как щётка. Аллогруминг позволяет ухаживать за такими зонами, как голова, уши и шея. Это улучшает гигиену и помогает удалять грязь, шерсть и паразитов.

2. Поведение, связанное с материнским инстинктом

Вылизывание — одна из первых форм заботы матери о новорождённых. Оно способствует очистке, стимуляции дыхания и пищеварения. В дальнейшем котята перенимают это поведение, что закрепляет связь между ними.

3. Демонстрация иерархии

Иногда груминг служит показателем статуса. Доминантная кошка может вылизывать другую, подчёркивая своё главенствующее положение. Чаще всего это касается уязвимых зон — морды и шеи. В таких случаях груминг работает как ненасильственная форма контроля.

4. Снижение напряжения и стрессов

В многокошачьих семьях груминг помогает сгладить конфликты и восстановить гармонию. Это особенно актуально при борьбе за ресурсы (миски, лежанки, внимание хозяина). Установившиеся "ритуалы" помогают питомцам адаптироваться и избежать агрессии.

5. Способ выражения привязанности

Груминг может быть знаком доверия и симпатии. Если кошки регулярно и с удовольствием вылизывают друг друга, значит, между ними установлены тёплые отношения. Такое поведение наблюдается у животных, которые чувствуют себя в безопасности и хорошо адаптированы друг к другу.

6. Возможные проблемы при избыточном груминге

Иногда чрезмерный груминг несёт потенциальные риски:

Проглатывание шерсти может привести к образованию трихобезоаров — комков в желудке. Особенно это актуально для длинношерстных пород.

Распространение заболеваний через слюну. Некоторые вирусы, например, FeLV (лейкоз кошек) или FIV (кошачий иммунодефицит), могут передаваться через груминг, особенно при наличии микротравм.

В случае частой рвоты, залысин, покраснений или других тревожных симптомов рекомендуется обратиться к ветеринарному специалисту.

Как помочь кошкам подружиться

При появлении нового питомца груминг может быть частью процесса адаптации. Чтобы ускорить формирование доверия:

Используется общая щётка или плед для обмена запахами;

Применяются феромоны в форме диффузоров или спреев;

Создаются условия для личного пространства и постепенного сближения.

Главное правило — не торопить события и наблюдать за поведением питомцев.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



