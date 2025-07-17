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Трёхметровую птицу, которая жила 600 лет назад, собираются вернуть с помощью ДНК

В Новой Зеландии планируют воссоздать птицу моа ростом 3,6 метра
3:06
Зоосфера

Эта доисторическая гигантская птица высотой 3,6 метра является самой высокой из когда-либо существовавших на Земле. Спустя 600 лет после её вымирания учёные пытаются вернуть её к жизни… Удастся ли им это?

Страус
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Страус

Кто такие моа

Когда-то, до прибытия людей, в Новой Зеландии жили удивительные существа — моа. Девять разных видов этих нелетающих птиц, от сравнительно небольших до настоящих гигантов, населяли острова. Самые крупные из них вырастали до 3,6 метра в высоту и весили около 230 кг. Для сравнения: страус, крупнейшая из ныне живущих птиц, не превышает 2,75 метра.

Моа исчезли примерно в XIV веке — вскоре после прибытия полинезийцев. Причины банальны: охота и разрушение среды обитания.

Воскресить невозможное

Сегодня биотехнологическая компания Colossal Biosciences, уже известная по проектам по воссозданию дронтов и мамонтов, нацелилась на "воскрешение" моа. План амбициозен: использовать технологии ДНК-модификации и вернуть не одного, а все девять вымерших видов.

Colossal уже работает с костями моа из коллекции Исследовательского центра Нгаи Таху при Кентерберийском университете (Южный остров). Сейчас проводится секвенирование геномов, и первые результаты могут появиться уже летом 2026 года.

Как это вообще возможно

Суть метода проста на бумаге: найти ближайшего живущего родственника и изменить его ДНК так, чтобы он начал походить на вымершего предка. Как в случае с додо и никобарским голубем. У моа ближайшими родственниками считаются тинаму — пугливые наземные птицы из Центральной и Южной Америки. Хотя они способны летать, внешне и повадками они во многом схожи с доисторическими гигантами.

Также к родне относят эму — ещё одного представителя древних, крупных, но ныне живущих птиц.

"Мы особенно воодушевлены этим проектом, потому что он позволяет нам в полной мере реализовать нашу rangatiratanga (лидерство) и tikanga (традиции), а также объединить экологические и экономические устремления в единую систему, — говорит профессор и директор центра Нгаи Таху.

Скепсис среди учёных

Однако не все разделяют энтузиазм Colossal. Многие экологи сомневаются: воссоздание вымерших видов может отвлекать внимание (и финансирование) от спасения тех, кто ещё жив. Кроме того, получившиеся животные — это не совсем "оригиналы", а лишь их близкие копии. Кто знает, будут ли они вести себя так же?

Тем не менее, интерес к подобным проектам продолжает расти. То, что вчера казалось фантастикой, сегодня становится вопросом инженерной практики и этики.

Уточнения

Африка́нский стра́ус — бескилевая нелетающая птица семейства страусовых.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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