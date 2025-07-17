Белый призрак Арктики: оно плывёт задом, улыбается и поёт — это не фантастика

Какие факторы угрожают популяциям белух в Гренландии и России

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Белухи — не дельфины, как можно подумать на первый взгляд. Это зубатые киты, представители семейства Monodontidae. Их ближайшие родственники — нарвалы.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Белуха

Где обитают белухи

Эти животные чувствуют себя как дома в холодных водах Арктики и Субарктики. Встретить их можно у берегов северной Канады, Аляски, Гренландии и российского Заполярья.

Внешность: белоснежная маскировка

Белухи идеально приспособлены к жизни среди льдов. Взрослые особи имеют полностью белую кожу, что помогает им сливаться с окружающей средой и прятаться от косаток и белых медведей. Интересно, что новорождённые — тёмно-серые с голубым или коричневым оттенком. Белыми они становятся не сразу: у самок — к семи годам, у самцов — к девяти.

Зимой белухи могут становиться слегка желтоватыми — из-за утолщённой кожи. Летом они линяют: заходят в устья рек, трутся о гравий и сбрасывают старую кожу.

Ещё одна особенность — отсутствие спинного плавника, что позволяет им маневрировать подо льдом. Их толстая кожа, слой жира и округлое тело — тоже адаптации к экстремальному холоду.

Мозг и шея, которая двигается

На лбу белухи — заметное округлое возвышение, называемое "дыней". Это жировой орган, который участвует в эхолокации. У белух он особенно большой и гибкий, что делает их выдающимися "эхо-навигаторами".

И да, в отличие от большинства китов, белухи могут поворачивать голову благодаря тому, что их шейные позвонки не срослись. Это делает их удивительно подвижными.

Размеры и питание

Самцы вырастают до 5,5 метров, самки — до 4,1 метра. Вес — до 1600 кг. Рацион — максимально адаптивный: от жирных рыб вроде лосося и сельди до кальмаров, креветок, моллюсков и червей.

У белух 36-40 небольших, притуплённых зубов. Они не жуют пищу, а глотают целиком, помогая себе сильными языками и мышцами горла.

Уникальный стиль охоты

Белухи используют эхолокацию, чтобы находить добычу у морского дна, на глубине 30-40 метров (а иногда до 600-700 метров). Они брызгают водой, чтобы поднять спрятавшуюся рыбу, и могут "всасывать" добычу в рот.

Иногда охотятся группами — загоняют косяки рыб на мелководье, действуя слаженно и эффективно.

Социальное поведение

Белухи обожают компанию. Обычно они собираются в группы от 5 до 25 особей. Группы могут быть гибкими — животные переходят из одной в другую. Летом происходят массовые миграции, и в устьях рек собираются тысячи белух — такие скопления называются "мегастадами".

Они играют друг с другом, трутся, плавают синхронно и даже забавляются предметами, найденными в воде.

Плавание и дыхание

Белухи — не самые быстрые пловцы. Но зато они — один из немногих видов китов, способных плыть назад. Обычно они остаются под водой всего на минуту, но могут задерживать дыхание до 20 минут.

В отличие от дельфинов, белухи редко делают эффектные прыжки из воды, предпочитая держаться ближе к поверхности.

Детёныши и материнство

Малыши питаются молоком около года, но могут сосать до двух лет. При этом кормление происходит под водой: телёнок плотно прижимается к соску, а специальные мышцы выталкивают густое питательное молоко прямо в рот малыша.

Разговорчивые морские канарейки

Белухи невероятно "разговорчивы". Их арсенал звуков — свисты, щебетание, визги, трели и карканье. Эти звуки слышны даже над водой — и сквозь корпус лодки.

Во время звукоиздачи у белух меняется форма "дыни", а их губы и мимические мышцы создают настоящее "выражение лица".

Белухи и другие киты

Были зафиксированы случаи гибридизации между белухами и нарвалами. Такие межвидовые потомки — редкое, но подтверждённое явление.

Враги и угрозы

Природные враги белух — косатки и белые медведи. Но куда опаснее для них человек:

Охота. Особенно в России и Гренландии — сильно повлияла на численность.

Загрязнение. Токсины, пластик, разливы нефти — всё это влияет на здоровье и репродукцию. В устье реки Святого Лаврентия (Канада) — самые токсичные воды для белух.

Изменение климата. Лёд тает, а с ним уходит привычная среда обитания. Косатки всё чаще вторгаются в ареал белух.

Шумовое загрязнение. Судоходство, бурение, разведка ресурсов — всё это мешает белухам общаться и ориентироваться.

Содержание в неволе. Хотя отлов практически прекратился, многие белухи всё ещё живут в бетонных резервуарах. Однако WDC и SeaLife Trust создали первый морской заповедник для таких животных.

Угроза исчезновения

По классификации МСОП — белухи пока в категории "наименьшее беспокойство". Но это не означает безопасность. Например, популяция в заливе Кука (Аляска) находится на грани исчезновения.

Уточнения

Белу́ха — вид зубатых китов из семейства нарваловых.

