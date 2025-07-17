Белый призрак Арктики: оно плывёт задом, улыбается и поёт — это не фантастика

Белухи — не дельфины, как можно подумать на первый взгляд. Это зубатые киты, представители семейства Monodontidae. Их ближайшие родственники — нарвалы.
Эти животные чувствуют себя как дома в холодных водах Арктики и Субарктики. Встретить их можно у берегов северной Канады, Аляски, Гренландии и российского Заполярья.
Белухи идеально приспособлены к жизни среди льдов. Взрослые особи имеют полностью белую кожу, что помогает им сливаться с окружающей средой и прятаться от косаток и белых медведей. Интересно, что новорождённые — тёмно-серые с голубым или коричневым оттенком. Белыми они становятся не сразу: у самок — к семи годам, у самцов — к девяти.
Зимой белухи могут становиться слегка желтоватыми — из-за утолщённой кожи. Летом они линяют: заходят в устья рек, трутся о гравий и сбрасывают старую кожу.
Ещё одна особенность — отсутствие спинного плавника, что позволяет им маневрировать подо льдом. Их толстая кожа, слой жира и округлое тело — тоже адаптации к экстремальному холоду.
На лбу белухи — заметное округлое возвышение, называемое "дыней". Это жировой орган, который участвует в эхолокации. У белух он особенно большой и гибкий, что делает их выдающимися "эхо-навигаторами".
И да, в отличие от большинства китов, белухи могут поворачивать голову благодаря тому, что их шейные позвонки не срослись. Это делает их удивительно подвижными.
Самцы вырастают до 5,5 метров, самки — до 4,1 метра. Вес — до 1600 кг. Рацион — максимально адаптивный: от жирных рыб вроде лосося и сельди до кальмаров, креветок, моллюсков и червей.
У белух 36-40 небольших, притуплённых зубов. Они не жуют пищу, а глотают целиком, помогая себе сильными языками и мышцами горла.
Белухи используют эхолокацию, чтобы находить добычу у морского дна, на глубине 30-40 метров (а иногда до 600-700 метров). Они брызгают водой, чтобы поднять спрятавшуюся рыбу, и могут "всасывать" добычу в рот.
Иногда охотятся группами — загоняют косяки рыб на мелководье, действуя слаженно и эффективно.
Белухи обожают компанию. Обычно они собираются в группы от 5 до 25 особей. Группы могут быть гибкими — животные переходят из одной в другую. Летом происходят массовые миграции, и в устьях рек собираются тысячи белух — такие скопления называются "мегастадами".
Они играют друг с другом, трутся, плавают синхронно и даже забавляются предметами, найденными в воде.
Белухи — не самые быстрые пловцы. Но зато они — один из немногих видов китов, способных плыть назад. Обычно они остаются под водой всего на минуту, но могут задерживать дыхание до 20 минут.
В отличие от дельфинов, белухи редко делают эффектные прыжки из воды, предпочитая держаться ближе к поверхности.
Малыши питаются молоком около года, но могут сосать до двух лет. При этом кормление происходит под водой: телёнок плотно прижимается к соску, а специальные мышцы выталкивают густое питательное молоко прямо в рот малыша.
Белухи невероятно "разговорчивы". Их арсенал звуков — свисты, щебетание, визги, трели и карканье. Эти звуки слышны даже над водой — и сквозь корпус лодки.
Во время звукоиздачи у белух меняется форма "дыни", а их губы и мимические мышцы создают настоящее "выражение лица".
Были зафиксированы случаи гибридизации между белухами и нарвалами. Такие межвидовые потомки — редкое, но подтверждённое явление.
Природные враги белух — косатки и белые медведи. Но куда опаснее для них человек:
По классификации МСОП — белухи пока в категории "наименьшее беспокойство". Но это не означает безопасность. Например, популяция в заливе Кука (Аляска) находится на грани исчезновения.
Белу́ха — вид зубатых китов из семейства нарваловых.
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