Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Автомобиль без движения стареет быстрее — автоэксперты предупреждают
Как обрезать старую яблоню и вернуть ей плодовитость
Секретный ингредиент для панировки: курица без яиц, но вкуснее
После лимонной воды не следует чистить зубы минимум 30 минут
Экспорт смартфонов из Южной Кореи в Россию вырос на 8,5%
Легенда боевых искусств продолжает тренироваться в 82 года
Средняя стоимость жилья на первичке в июне достигла 175 тысяч рублей за метр
Сергей Соседов дал живущей с мужем-алкоголиком Кудрявцевой совет
Правила домашнего пилинга: как не повредить кожу и добиться эффекта салона

Белый призрак Арктики: оно плывёт задом, улыбается и поёт — это не фантастика

Какие факторы угрожают популяциям белух в Гренландии и России
Зоосфера

Белухи — не дельфины, как можно подумать на первый взгляд. Это зубатые киты, представители семейства Monodontidae. Их ближайшие родственники — нарвалы.

Белуха
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Белуха

Где обитают белухи

Эти животные чувствуют себя как дома в холодных водах Арктики и Субарктики. Встретить их можно у берегов северной Канады, Аляски, Гренландии и российского Заполярья.

Внешность: белоснежная маскировка

Белухи идеально приспособлены к жизни среди льдов. Взрослые особи имеют полностью белую кожу, что помогает им сливаться с окружающей средой и прятаться от косаток и белых медведей. Интересно, что новорождённые — тёмно-серые с голубым или коричневым оттенком. Белыми они становятся не сразу: у самок — к семи годам, у самцов — к девяти.

Зимой белухи могут становиться слегка желтоватыми — из-за утолщённой кожи. Летом они линяют: заходят в устья рек, трутся о гравий и сбрасывают старую кожу.

Ещё одна особенность — отсутствие спинного плавника, что позволяет им маневрировать подо льдом. Их толстая кожа, слой жира и округлое тело — тоже адаптации к экстремальному холоду.

Мозг и шея, которая двигается

На лбу белухи — заметное округлое возвышение, называемое "дыней". Это жировой орган, который участвует в эхолокации. У белух он особенно большой и гибкий, что делает их выдающимися "эхо-навигаторами".

И да, в отличие от большинства китов, белухи могут поворачивать голову благодаря тому, что их шейные позвонки не срослись. Это делает их удивительно подвижными.

Размеры и питание

Самцы вырастают до 5,5 метров, самки — до 4,1 метра. Вес — до 1600 кг. Рацион — максимально адаптивный: от жирных рыб вроде лосося и сельди до кальмаров, креветок, моллюсков и червей.

У белух 36-40 небольших, притуплённых зубов. Они не жуют пищу, а глотают целиком, помогая себе сильными языками и мышцами горла.

Уникальный стиль охоты

Белухи используют эхолокацию, чтобы находить добычу у морского дна, на глубине 30-40 метров (а иногда до 600-700 метров). Они брызгают водой, чтобы поднять спрятавшуюся рыбу, и могут "всасывать" добычу в рот.

Иногда охотятся группами — загоняют косяки рыб на мелководье, действуя слаженно и эффективно.

Социальное поведение

Белухи обожают компанию. Обычно они собираются в группы от 5 до 25 особей. Группы могут быть гибкими — животные переходят из одной в другую. Летом происходят массовые миграции, и в устьях рек собираются тысячи белух — такие скопления называются "мегастадами".

Они играют друг с другом, трутся, плавают синхронно и даже забавляются предметами, найденными в воде.

Плавание и дыхание

Белухи — не самые быстрые пловцы. Но зато они — один из немногих видов китов, способных плыть назад. Обычно они остаются под водой всего на минуту, но могут задерживать дыхание до 20 минут.

В отличие от дельфинов, белухи редко делают эффектные прыжки из воды, предпочитая держаться ближе к поверхности.

Детёныши и материнство

Малыши питаются молоком около года, но могут сосать до двух лет. При этом кормление происходит под водой: телёнок плотно прижимается к соску, а специальные мышцы выталкивают густое питательное молоко прямо в рот малыша.

Разговорчивые морские канарейки

Белухи невероятно "разговорчивы". Их арсенал звуков — свисты, щебетание, визги, трели и карканье. Эти звуки слышны даже над водой — и сквозь корпус лодки.

Во время звукоиздачи у белух меняется форма "дыни", а их губы и мимические мышцы создают настоящее "выражение лица".

Белухи и другие киты

Были зафиксированы случаи гибридизации между белухами и нарвалами. Такие межвидовые потомки — редкое, но подтверждённое явление.

Враги и угрозы

Природные враги белух — косатки и белые медведи. Но куда опаснее для них человек:

  • Охота. Особенно в России и Гренландии — сильно повлияла на численность.
  • Загрязнение. Токсины, пластик, разливы нефти — всё это влияет на здоровье и репродукцию. В устье реки Святого Лаврентия (Канада) — самые токсичные воды для белух.
  • Изменение климата. Лёд тает, а с ним уходит привычная среда обитания. Косатки всё чаще вторгаются в ареал белух.
  • Шумовое загрязнение. Судоходство, бурение, разведка ресурсов — всё это мешает белухам общаться и ориентироваться.
  • Содержание в неволе. Хотя отлов практически прекратился, многие белухи всё ещё живут в бетонных резервуарах. Однако WDC и SeaLife Trust создали первый морской заповедник для таких животных.

Угроза исчезновения

По классификации МСОП — белухи пока в категории "наименьшее беспокойство". Но это не означает безопасность. Например, популяция в заливе Кука (Аляска) находится на грани исчезновения.

Уточнения

Белу́ха вид зубатых китов из семейства нарваловых.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Проверенный рецепт кабачковой икры с уксусом и обжаренными овощами
Еда и рецепты
Проверенный рецепт кабачковой икры с уксусом и обжаренными овощами Аудио 
Учёные связали оседание литосферы в США с плитой Фараллон
Наука и техника
Учёные связали оседание литосферы в США с плитой Фараллон Аудио 
Зоологи назвали пятнистых гиен главными охотниками на львят в саванне
Домашние животные
Зоологи назвали пятнистых гиен главными охотниками на львят в саванне Аудио 
Популярное
Не просто лёд, а пороховая бочка: под Антарктидой нашли то, что ускорит её исчезновение

Учёные составили самую точную карту подлёдного ландшафта Антарктиды — и обнаружили тревожные особенности, влияющие на устойчивость ледяного щита.

Гляциологи из Британии создали точнейшую карту рельефа под Антарктидой
Инструктор Фредерик Монтанье назвал страх главной причиной нападения медведя
Как выживают те, кто встретил медведя: их действия противоречат всему, что подсказывает страх
Почти новая, но никому не нужна: что не так с Вестой после 2022 года
Рождён королём, но обречён с рождения: почему львята редко доживают до первого года жизни
Баку молчит об убитых гражданах на Украине. Но в соцсетях обсуждают версии Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Это открытие держали в секрете годами: на глубине нашли источник кислорода вне биологии
Что убивает рыбу в Нижегородской области: причины массового замора на реке Сундовик
Они ловят змей и скрываются в норах: удивительный мир барханных котов
Они ловят змей и скрываются в норах: удивительный мир барханных котов
Последние материалы
Автомобиль без движения стареет быстрее — автоэксперты предупреждают
Как обрезать старую яблоню и вернуть ей плодовитость
Секретный ингредиент для панировки: курица без яиц, но вкуснее
После лимонной воды не следует чистить зубы минимум 30 минут
Экспорт смартфонов из Южной Кореи в Россию вырос на 8,5%
Легенда боевых искусств продолжает тренироваться в 82 года
Средняя стоимость жилья на первичке в июне достигла 175 тысяч рублей за метр
Какие факторы угрожают популяциям белух в Гренландии и России
Сергей Соседов дал живущей с мужем-алкоголиком Кудрявцевой совет
Правила домашнего пилинга: как не повредить кожу и добиться эффекта салона
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.