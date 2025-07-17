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Маленький, но смертельно опасный: что делать, если шершень выбрал именно вас своей целью

Энтомологи советуют избегать резких движений при встрече с шершнем
4:15
Зоосфера

Шершни — особенно азиатские — пугают своим размером и зловещим жужжанием. Укус этой крупной осообразной насекомой может быть очень болезненным и даже опасным — особенно для людей, страдающих аллергией. Тем не менее, вопреки распространённым страхам, эти насекомые по своей природе не стремятся нападать на человека без причины.

Шершень
Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Шершень

Если вы встретили шершня, лучший способ избежать конфликта — сохранять спокойствие. Не размахивайте руками и не пытайтесь сбить его с курса. Азиатский шершень может воспринимать резкие движения как угрозу и ответить атакой. Кроме того, он не теряет жала после укуса и способен ужалить несколько раз подряд.

Где чаще всего встречаются шершни

Особое внимание стоит уделить местам, где могут находиться их гнёзда. Шершни предпочитают строить жилища на высоте: в кронах деревьев, под крышами домов, в сараях или на чердаках. Но если вы случайно окажетесь рядом с гнездом, не приближайтесь — даже без провокации группа насекомых может напасть, защищая своё жилище.

Согласно данным Национального реестра природного наследия, на расстоянии 4-5 метров от гнезда можно спокойно наблюдать за насекомыми без риска быть атакованным. Главное — не делать резких движений и не шуметь.

Простые меры профилактики

Чтобы снизить риск появления шершней вблизи дома или на даче, придерживайтесь нескольких простых правил:

  • Плотно закрывайте мусорные баки и не оставляйте отходы на открытом воздухе.

  • Избегайте хранения фруктов или сладостей на открытых столах.

  • Закрывайте бутылки с напитками и не оставляйте их без присмотра на улице.

  • Откажитесь от сладких парфюмов и сильно пахнущих кремов в разгар сезона активности насекомых.

  • Не надевайте яркую одежду — она может привлечь внимание.

Эти меры особенно важны в летние месяцы, когда шершни наиболее активны и находятся в поиске пищи.

Как отпугнуть шершня, не нанося вреда

Если шершень всё же залетел в дом, главное — не паниковать. Не стоит бегать, хлопать по воздуху или хвататься за газету. Вместо этого лучше выключить свет в помещении и включить его на улице: насекомое с большой вероятностью направится на свет и покинет комнату самостоятельно.

Есть и другие безопасные способы отпугивания:

  • Поджарьте немного молотого кофе — его аромат действует на шершней отпугивающе.

  • Используйте аромапалочки с запахом тимьяна или цитрусовых.

  • Распылите смесь уксуса, лимонного сока и воды вокруг себя или в местах, где шершни появляются чаще всего.

Эти простые и экологичные методы помогают избежать неприятного контакта, не причиняя вреда насекомым.

Когда нужна помощь специалистов

Если вы обнаружили большое гнездо или не можете справиться с нашествием самостоятельно, не пытайтесь уничтожить гнездо своими руками. Особенно это касается азиатских шершней, чья агрессивность возрастает при вторжении на их территорию.

В этом случае стоит обратиться в специальные службы — в Европе, например, существуют профессиональные отряды по контролю за насекомыми, работа которых финансируется муниципалитетами. Они используют защитные костюмы и безопасные средства, чтобы обезвредить гнездо без угрозы для окружающих.

Шершни и экология: не враги, а часть природы

Несмотря на опасность укусов, шершни играют важную роль в экосистеме. Они регулируют численность мелких насекомых, в том числе вредителей, и участвуют в опылении растений. Поэтому важно не уничтожать их без причины, а учиться сосуществовать.

Если соблюдать элементарные меры безопасности и проявлять уважение к дикой природе, шершни не станут для вас угрозой. А знание эффективных и этичных методов отпугивания поможет избежать неприятных ситуаций и сохранить равновесие между человеком и насекомым миром.

Уточнения

Ше́ршни — род общественных настоящих ос, для представителей которого характерны крупные размеры.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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