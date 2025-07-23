Гигант с севера: почему белые медведи всё чаще выходят к людям

Учёные зафиксировали 21 случай смертельного нападения белых медведей

4:00 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Белые медведи прочно закрепились в массовом сознании как грозные хищники Арктики. Образ гигантского зверя, выходящего к домам в поисках пищи, вызывает страх. Считается, что эти животные легко могут напасть на человека. Однако реальные данные и наблюдения дают другую картину.

Фото: commons.wikimedia.org by Arturo de Frias Marques, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Белый медведь

Размер, сила и потенциал угрозы

Белый медведь — крупнейший сухопутный хищник планеты. Вес взрослого самца может достигать 800 кг, а высота на задних лапах — трёх метров. Очевидно, что при желании он способен нанести серьёзные повреждения человеку.

Тем не менее, подобные встречи крайне редки. Большинство белых медведей избегают людей, а случаи прямой агрессии чаще связаны с отсутствием еды или с нарушением границ животного.

Причины приближения к человеческим поселениям

Основная причина выхода белых медведей к людям — доступ к легкодоступной пище. Охота на льду требует огромных энергетических затрат, особенно зимой, когда каждый килограмм жира добывается с трудом. Найти и опустошить мусорный контейнер проще, чем выслеживать тюленя на льдине.

Обоняние у медведя позволяет учуять еду за десятки километров. Жестяные баки, пластиковые мешки и остатки пищи быстро становятся целью. В результате звери проникают к окраинам населённых пунктов.

Меры предосторожности в северных регионах

На севере ведётся активная профилактика подобных инцидентов:

Мусор не хранится на улице.

Отходы вывозятся централизованно и по расписанию.

Устанавливаются ограждённые полигоны.

За нарушение правил утилизации предусмотрены штрафы.

Жители прибрежных и полярных посёлков знают, как действовать при встрече с медведем. Рекомендуется сохранять спокойствие, не убегать, не пытаться прогнать животное самостоятельно, а укрыться и дождаться его ухода. Такие правила передаются детям с раннего возраста.

Почему медведи стали чаще появляться рядом с людьми

Рост количества встреч объясняется несколькими факторами:

Расширение человеческого присутствия . Поселения на севере становятся крупнее, увеличивается количество жителей, транспортных маршрутов и хозяйственной активности. Чем ближе люди к ареалу белого медведя, тем выше вероятность столкновения.

Изменение климата. Сокращение площади морского льда приводит к снижению доступности добычи. Особенно это влияет на молодых, слабых и больных особей, которым сложнее выжить в естественной среде.

Некоторые медведи начинают воспринимать людей как потенциальный источник пищи. При этом наибольшую опасность представляют особи, уже получившие пищу от человека: они запоминают этот опыт и продолжают искать лёгкий доступ к еде.

Статистика нападений

Согласно официальным данным, с 1870 по 2014 годы зарегистрировано всего 73 нападения белых медведей на человека, из которых 20 закончились летальным исходом. После 2014 года произошло лишь одно трагическое событие — в 2023 году, когда погибли женщина и ребёнок.

Для сравнения, за период с 2000 по 2015 годы бурые медведи нападали на людей 664 раза, при этом погибло около 95 человек.

Таким образом, вероятность встречи с агрессивным белым медведем в десятки раз ниже, чем с бурым. Но при этом недооценивать опасность не следует: поведение хищника непредсказуемо, особенно если речь идёт о самке с детёнышами или животном в стрессовом состоянии.

Уточнения

Бе́лый медве́дь или полярный медведь, северный медведь, ошку́й, о́шкуй, нанук, умка (лат. Ursus maritimus — дословно — «медведь морской»), — хищное млекопитающее семейства медвежьих, обитающий в Арктике, близкий родственник бурого медведя.

