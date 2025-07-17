Она должна разрывать плоть — но у неё другой вкус: пиранья, которая не собирается жить по правилам

Ихтиологи установили, что Myloplus sauron питается растениями, а не мясом

4:33 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Учёные из Лондонского музея естественной истории представили миру новый вид амазонской рыбы, получивший имя, которое заставляет замирать фанатов Толкина: Myloplus sauron. Эту пиранию, украшенную ярко-оранжевыми пятнами на боках, назвали в честь Саурона — могущественного антагониста из "Властелина колец".

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пираньи

Интересно, что эта "тёмная" рыба оказалась вовсе не хищником. В отличие от кровожадного образа, связанного с пиранями, Myloplus sauron придерживается растительной диеты и вовсе не представляет угрозы ни для человека, ни для других животных.

Почему "Саурон"

Оранжевые отметины на теле рыбы действительно напоминают о жутком глазе Саурона. Именно это визуальное сходство натолкнуло одного из исследователей на идею назвать новый вид в его честь.

"Как только один из моих коллег предложил это имя, мы сразу поняли — оно идеально подходит", — сказал куратор ихтиологической коллекции Музея естественной истории доктор Руперт Коллинз.

Это далеко не первый случай, когда учёные дают новым видам имена из поп-культуры. Ранее были зарегистрированы жуки, пауки и даже летучие мыши, названные в честь героев комиксов, писателей и музыкантов. Такой подход помогает привлекать внимание к научным открытиям и делает биологию ближе широкой аудитории.

Ошибка в классификации длилась десятилетиями

До недавнего времени считалось, что рыбы с такими характеристиками относятся к известному виду Myloplus schomburgkii. Но новое исследование, опубликованное в научном журнале Neotropical Ichthyology, показало: под этим названием скрываются сразу три разных вида. Помимо уже известного M. schomburgkii, выделены M. sauron и ещё один новый вид, который также был описан в рамках этой работы.

Команда провела глубокий анализ морфологических и генетических признаков, что позволило точно разделить эти виды. Это открытие подчёркивает, насколько сложна и недооценена таксономия южноамериканских пресноводных рыб.

Пиранья, но не такая, как все

Слово "пиранья" обычно вызывает образы стаи кровожадных рыб, готовых наброситься на всё живое. Но реальность значительно сложнее. Семейство Serrasalmidae, к которому относится Myloplus sauron, включает не только хищников, но и вполне мирных вегетарианцев.

Myloplus sauron — один из таких примеров. Эта рыба питается преимущественно водной растительностью и фруктами, падающими в воду с деревьев. Такое поведение характерно для многих обитателей Амазонки, где сезонные разливы рек формируют уникальные экосистемы, наполненные пищей растительного происхождения.

Почему это открытие важно

Таксономические исследования — не просто каталогизация видов. Правильная идентификация позволяет понять, как организована экосистема, какие роли выполняют разные организмы, и как на них влияет человеческая деятельность.

"Понимание точного вида — это основа любых усилий по охране природы и сохранению биоразнообразия", — пояснил доктор Коллинз.

Амазонка — один из самых богатых регионов планеты с точки зрения биологического разнообразия. Но из-за вырубки лесов, изменения климата и загрязнения водоёмов многие виды находятся под угрозой исчезновения ещё до того, как их успевают описать. Поэтому такие открытия имеют критическое значение.

Саурон, которого стоит сохранить

Появление Myloplus sauron в научной литературе — не просто курьёз для фанатов фэнтези, а важное событие в мире ихтиологии. Этот вид — напоминание о том, как мало мы знаем о жизни в реках Амазонки и насколько разнообразной может быть природа даже в рамках одного семейства рыб.

Имя Саурона в данном случае символично: под маской устрашающего образа скрывается тихий, растительноядный обитатель джунглей, который не жаждет разрушения, а всего лишь жует листья и плоды.

Остаётся надеяться, что благодаря растущему вниманию к таким открытиям, у "тёмного властелина" Амазонки появится шанс выжить — не на страницах романа, а в воде великой реки.

Уточнения

Пираньи (лат. Serrasalmus) — род тропических пресноводных лучепёрых рыб из семейства пираньевых (Serrasalmidae).

