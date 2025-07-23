Голуби рядом с домом? Срочно принимай меры — это не просто птицы

Учёные признали голубей переносчиками десятков опасных инфекций

2:54 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Голуби стали символом наших городов — мы с детства привыкли кормить их в парках, любоваться их воркованием на балконах и умиляться пухлым силуэтам на крышах. Но за этой мирной картинкой скрывается реальная угроза. И чем больше мы о ней узнаем, тем больше хочется перейти на другую сторону улицы.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Голуби на балконе

Воркуют — а сами несут болезни

Голуби — это не просто фон к городской жизни. Это полноценные переносчики инфекций, которых ученые всерьез сравнивают с крысами. Только вот последние хотя бы не сидят под окнами и не летают над детскими площадками.

Согласно исследованиям, голуби могут переносить до 60 различных заболеваний. Для сравнения: у крыс — "всего" около 40. И многие из этих инфекций передаются вовсе не при прямом контакте с птицей.

Орнитоз, криптококкоз и другие страшные слова

История из жизни: мужчина убирал балкон, где годами жили голуби. Через пару дней у него поднялась температура, появился озноб, затруднённое дыхание. Диагноз — орнитоз. Другой случай: женщина чистила чердак и вдыхала пыль, заражённую грибком. Итог — криптококкоз, тяжёлое грибковое поражение лёгких.

Все эти болезни передаются через высохший птичий помёт, превращающийся в пыль. Мы её вдыхаем, не замечая. Особенно вблизи гнёзд — на чердаках, балконах, в подвалах, около лавочек, где сидят дети.

Да, они милые. Но именно это и опасно

Голуби не боятся людей, обживают самые людные места.

Они обитают у больниц, школ и детсадов.

Помёт оседает на земле, подоконниках, качелях, и когда высыхает — становится невидимой биологической бомбой.

Именно поэтому в Европе уже давно:

запрещено кормить голубей;

устанавливаются сетки на крышах и чердаках;

проводится регулярная чистка гнёзд и дезинфекция.

Супербактерии и угроза антибиотиковой эпохе

Исследования из Нью-Йорка показали: в помёте голубей находят устойчивые к антибиотикам бактерии. Эти супербактерии — будущее реальной медицинской угрозы, и их уже обнаружили в российских мегаполисах. Это не просто грязь, это переносчики инфекций, которые не лечатся привычными методами.

Что делать: простые правила для безопасности

Не кормите голубей, где бы вы ни были. Носите маску и перчатки, если убираете места их скопления. Не позволяйте детям трогать птиц или играть там, где они садятся. Ставьте сетки на чердаках и балконах, особенно в многоэтажках. Сообщайте управляющим компаниям, если птицы завелись в доме.

Уточнения

Го́луби или настоя́щие го́луби (лат. Columba), — род птиц из семейства голубиных.

