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Голуби рядом с домом? Срочно принимай меры — это не просто птицы

Учёные признали голубей переносчиками десятков опасных инфекций
2:54
Зоосфера

Голуби стали символом наших городов — мы с детства привыкли кормить их в парках, любоваться их воркованием на балконах и умиляться пухлым силуэтам на крышах. Но за этой мирной картинкой скрывается реальная угроза. И чем больше мы о ней узнаем, тем больше хочется перейти на другую сторону улицы.

Голуби на балконе
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Голуби на балконе

Воркуют — а сами несут болезни

Голуби — это не просто фон к городской жизни. Это полноценные переносчики инфекций, которых ученые всерьез сравнивают с крысами. Только вот последние хотя бы не сидят под окнами и не летают над детскими площадками.

Согласно исследованиям, голуби могут переносить до 60 различных заболеваний. Для сравнения: у крыс — "всего" около 40. И многие из этих инфекций передаются вовсе не при прямом контакте с птицей.

Орнитоз, криптококкоз и другие страшные слова

История из жизни: мужчина убирал балкон, где годами жили голуби. Через пару дней у него поднялась температура, появился озноб, затруднённое дыхание. Диагноз — орнитоз. Другой случай: женщина чистила чердак и вдыхала пыль, заражённую грибком. Итог — криптококкоз, тяжёлое грибковое поражение лёгких.

Все эти болезни передаются через высохший птичий помёт, превращающийся в пыль. Мы её вдыхаем, не замечая. Особенно вблизи гнёзд — на чердаках, балконах, в подвалах, около лавочек, где сидят дети.

Да, они милые. Но именно это и опасно

  • Голуби не боятся людей, обживают самые людные места.

  • Они обитают у больниц, школ и детсадов.

  • Помёт оседает на земле, подоконниках, качелях, и когда высыхает — становится невидимой биологической бомбой.

Именно поэтому в Европе уже давно:

  • запрещено кормить голубей;

  • устанавливаются сетки на крышах и чердаках;

  • проводится регулярная чистка гнёзд и дезинфекция.

Супербактерии и угроза антибиотиковой эпохе

Исследования из Нью-Йорка показали: в помёте голубей находят устойчивые к антибиотикам бактерии. Эти супербактерии — будущее реальной медицинской угрозы, и их уже обнаружили в российских мегаполисах. Это не просто грязь, это переносчики инфекций, которые не лечатся привычными методами.

Что делать: простые правила для безопасности

  1. Не кормите голубей, где бы вы ни были.

  2. Носите маску и перчатки, если убираете места их скопления.

  3. Не позволяйте детям трогать птиц или играть там, где они садятся.

  4. Ставьте сетки на чердаках и балконах, особенно в многоэтажках.

  5. Сообщайте управляющим компаниям, если птицы завелись в доме.

Уточнения

Го́луби или настоя́щие го́луби (лат. Columba), — род птиц из семейства голубиных.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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