Очаровательный снаружи, опасный внутри: что скрывает майский жук

Весной вместе с теплом и цветами прилетает и он — жужжащий гость с детских воспоминаний. Майский жук выглядит как герой сказки: меховое брюшко, роскошные усы, благородный окрас. Но за всей этой очаровательной внешностью скрывается один из самых прожорливых вредителей сада. И вот, что он вытворяет, пока вы отдыхаете на веранде с чашкой чая.
Майский жук — не просто милашка из книжек, он ещё тот гастроном. И меню у него обширное: слива, яблоня, груша, лиственница — с радостью похрустит всем, что распускается весной.
Некоторые садоводы даже высаживают сливы как жертвенный буфер, надеясь, что жук не дотянется до остального сада. А хитрые — сажают горчицу, люпин и клевер: майский жук их терпеть не может.
Самка откладывает яйца на глубине до полутора метров.
Личинки вылупляются и живут в земле до трёх лет.
Взрослая личинка способна за день уничтожить корни двухлетней сосны.
Если растения начали вянуть без причины — копайте. Возможно, у вас под ногами настоящий детский сад майского жука.
Этот букашка весит до 1 грамма — по меркам насекомых это грузовик. Но перед полётом он делает хитрое: нагнетает воздух в особые мешки, становясь легче. Потом запускает мотор — крылья. Делает до 46 взмахов в секунду, создавая турбулентность. И полетел.
Пробить в воздухе может что угодно — в том числе ваш лоб, если окажетесь на траектории.
Бронзовка — это тоже жук, но ярко-зелёный, переливается как драгоценность. Майский же — бурый, с бронзовым отливом. Поэтому большинство людей ошибочно называют майского жука бронзовкой.
Простая памятка:
Майский жук — пушистый, бурый, весёлый жужжун.
Бронзовка — гладкая, блестящая, похожа на ювелирку.
Посадите растения-отпугиватели: клевер, люпин, горчицу.
Используйте азотные удобрения — в такой почве жук не откладывает яйца.
Регулярно перекапывайте почву весной и осенью — вы нарушите жизненный цикл личинок.
И главное: не дайте себя усыпить его внешностью. Это настоящий подземный стратег и гастроном.
Ма́йские жуки́ или ма́йские хрущи́ (лат. Melolontha) — род насекомых семейства пластинчатоусых, обитающих в Европе и Азии.
Манила — не просто столица, а город, где китайские улицы, испанские дома и филиппинские рынки сливаются в одно удивительное место, полное контрастов.