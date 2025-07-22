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Очаровательный снаружи, опасный внутри: что скрывает майский жук

Личинки майского жука поедают корни деревьев и вредят урожаю
2:40
Зоосфера

Весной вместе с теплом и цветами прилетает и он — жужжащий гость с детских воспоминаний. Майский жук выглядит как герой сказки: меховое брюшко, роскошные усы, благородный окрас. Но за всей этой очаровательной внешностью скрывается один из самых прожорливых вредителей сада. И вот, что он вытворяет, пока вы отдыхаете на веранде с чашкой чая.

Майский жук
Фото: creativecommons.org by gailhampshire is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en
Майский жук

Он милый… пока не сожрал весь сад

Майский жук — не просто милашка из книжек, он ещё тот гастроном. И меню у него обширное: слива, яблоня, груша, лиственница — с радостью похрустит всем, что распускается весной.

Некоторые садоводы даже высаживают сливы как жертвенный буфер, надеясь, что жук не дотянется до остального сада. А хитрые — сажают горчицу, люпин и клевер: майский жук их терпеть не может.

А теперь внимание: его личинки — вот где настоящий ад

  • Самка откладывает яйца на глубине до полутора метров.

  • Личинки вылупляются и живут в земле до трёх лет.

  • Взрослая личинка способна за день уничтожить корни двухлетней сосны.

Если растения начали вянуть без причины — копайте. Возможно, у вас под ногами настоящий детский сад майского жука.

Как он вообще летает

Этот букашка весит до 1 грамма — по меркам насекомых это грузовик. Но перед полётом он делает хитрое: нагнетает воздух в особые мешки, становясь легче. Потом запускает мотор — крылья. Делает до 46 взмахов в секунду, создавая турбулентность. И полетел.

Пробить в воздухе может что угодно — в том числе ваш лоб, если окажетесь на траектории.

Почему его путают с бронзовкой

Бронзовка — это тоже жук, но ярко-зелёный, переливается как драгоценность. Майский же — бурый, с бронзовым отливом. Поэтому большинство людей ошибочно называют майского жука бронзовкой.

Простая памятка:

  • Майский жук — пушистый, бурый, весёлый жужжун.

  • Бронзовка — гладкая, блестящая, похожа на ювелирку.

Что делать, если в саду нашествие

  • Посадите растения-отпугиватели: клевер, люпин, горчицу.

  • Используйте азотные удобрения — в такой почве жук не откладывает яйца.

  • Регулярно перекапывайте почву весной и осенью — вы нарушите жизненный цикл личинок.

  • И главное: не дайте себя усыпить его внешностью. Это настоящий подземный стратег и гастроном.

Уточнения

Ма́йские жуки́ или ма́йские хрущи́ (лат. Melolontha) — род насекомых семейства пластинчатоусых, обитающих в Европе и Азии. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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