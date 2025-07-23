Они милые, но упрямые: 3 породы собак, которые считаются самыми глупыми

Глупых собак, по сути, не существует. Но вот породы, которые категорически не спешат слушаться, — вполне. Канадский психолог и профессор Стэнли Корен однажды решил разобраться, какие питомцы хуже всего поддаются обучению. И составил рейтинг на основе тестов рабочих навыков и способности выполнять команды.
Спойлер: в тройке — очень харизматичные и популярные псы. Кто бы мог подумать?
Он тяжеловесен, флегматичен и категорически не любит напрягаться. Бульдог не то чтобы не понимает команды — просто не считает нужным их выполнять.
Как с ним быть:
Только спокойствие, регулярность и мягкое давление. Кричать и злиться бесполезно. А вот ритуалы и график могут дать результат.
Они не лают, а "поют", любят уединение, не поддаются на уговоры и вообще действуют строго по своему усмотрению. Любая попытка дрессировки часто заканчивается провалом — не потому, что басенджи "глупый", а потому что ему просто всё равно.
Главная особенность:
Интеллект кошки в теле собаки. И это нужно уважать.
Изысканная, грациозная, независимая. Афганская борзая ведёт себя как дива на подиуме — ей не до команд. Прыгать через обруч? Прошу прощения, это не по статусу.
Что важно знать:
Это одна из самых древних пород, выведенная для самостоятельной охоты. Она привыкла действовать сама. Вот и не видит смысла слушаться.
Профессор Корен оценивал собак по рабочему интеллекту — то есть способности учиться по команде. Но это всего один тип интеллекта. У этих пород сильны другие стороны:
Афганская борзая — прекрасный охотник с молниеносной реакцией.
Басенджи — обладатель отличной памяти и сообразительности в быту.
Бульдог — преданный компаньон с хорошей интуицией.
Так что "глупость" — это просто отказ подчиняться. И немного характера. Много характера.
Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
Манила — не просто столица, а город, где китайские улицы, испанские дома и филиппинские рынки сливаются в одно удивительное место, полное контрастов.