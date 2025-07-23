Они милые, но упрямые: 3 породы собак, которые считаются самыми глупыми

Стэнли Корень включил афганскую борзую в тройку наименее обучаемых пород

2:22 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Глупых собак, по сути, не существует. Но вот породы, которые категорически не спешат слушаться, — вполне. Канадский психолог и профессор Стэнли Корен однажды решил разобраться, какие питомцы хуже всего поддаются обучению. И составил рейтинг на основе тестов рабочих навыков и способности выполнять команды.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Английский бульдог

Спойлер: в тройке — очень харизматичные и популярные псы. Кто бы мог подумать?

3 место: Английский бульдог — упрямый, не значит глупый

Он тяжеловесен, флегматичен и категорически не любит напрягаться. Бульдог не то чтобы не понимает команды — просто не считает нужным их выполнять.

Как с ним быть:

Только спокойствие, регулярность и мягкое давление. Кричать и злиться бесполезно. А вот ритуалы и график могут дать результат.

2 место: Басенджи — "собака-кошка" из Африки

Они не лают, а "поют", любят уединение, не поддаются на уговоры и вообще действуют строго по своему усмотрению. Любая попытка дрессировки часто заканчивается провалом — не потому, что басенджи "глупый", а потому что ему просто всё равно.

Главная особенность:

Интеллект кошки в теле собаки. И это нужно уважать.

1 место: Афганская борзая — модель, а не солдат

Изысканная, грациозная, независимая. Афганская борзая ведёт себя как дива на подиуме — ей не до команд. Прыгать через обруч? Прошу прощения, это не по статусу.

Что важно знать:

Это одна из самых древних пород, выведенная для самостоятельной охоты. Она привыкла действовать сама. Вот и не видит смысла слушаться.

Почему это не делает их "глупыми"

Профессор Корен оценивал собак по рабочему интеллекту — то есть способности учиться по команде. Но это всего один тип интеллекта. У этих пород сильны другие стороны:

Афганская борзая — прекрасный охотник с молниеносной реакцией.

Басенджи — обладатель отличной памяти и сообразительности в быту.

Бульдог — преданный компаньон с хорошей интуицией.

Так что "глупость" — это просто отказ подчиняться. И немного характера. Много характера.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



