Красивые, но проблемные: 10 пород, от которых владельцы отказываются чаще всего

Многие берут собаку, мечтая о пушистом друге и безусловной любви. Но слишком часто через пару месяцев оказывается, что за милой мордочкой — непростой характер, тонны энергии, болезни или просто требования, к которым никто не был готов.
Результат — животное, которому нужен дом, оказывается в приюте.
Какие породы чаще всего проходят этот грустный путь? Рассказываем.
Он выглядит как герой северных легенд, но суть его — движение. Хаски нужен простор, бег, упряжка, работа. В квартире без нагрузки он начинает выть, портить вещи и страдать. Многие не выдерживают — и пёс отправляется назад, из мечты в одиночество.
Мощная, независимая, бесстрашная. Без твёрдой руки хозяина и чёткого понимания, как с ней обращаться, быстро превращается в угрозу. Эту собаку нельзя "просто завести" — с ней нужно работать каждый день.
Крошечный пёс с энергией электростанции. Вечно в движении, с охотничьим азартом, который сложно сдерживать. Порой его выносливость утомляет даже детей. Люди не справляются — и жизнерадостный терьер оказывается ненужным.
Флегматичный, смешной, обаятельный. Но за этим образом — проблемы с дыханием, суставами, кожей и пищеварением. Обслуживание бульдога — это стабильные траты. Многие оказываются не готовы к таким расходам.
Гордый, благородный, очень умный. Но — требует профессиональной дрессировки. Без неё превращается в неуправляемую силу. Люди, взявшие щенка "на красоту", не справляются и сдают собаку, не осознавая, какую травму наносят.
Смешная и бесстрашная охотница, которая обожает копать, лаять и спорить. Её упрямство — испытание для терпения. Особенно в условиях городской квартиры. Её берут за компактность, а возвращают за характер.
Мягкий, весёлый и очень активный. Многие думают: "идеальная собака для семьи". Но в реальности — это сгусток энергии, которому нужен бег, работа, обучение. Без этого он начинает буянить, грызть мебель и беситься.
Часто страдает от предвзятого отношения и мифов. На деле — умная, чуткая собака, но требующая уверенного, опытного хозяина. Без социализации и тренировки его сила становится проблемой.
Легко обучаемая, умная и сильная. Но без постоянной работы и направления овчарка может стать тревожной, деструктивной и даже агрессивной. Ей нужно дело, а не просто лежанка у дивана.
Уверенный, мощный, преданный. Но если упустить момент социализации и дрессировки — возникают сложности. Без правильного воспитания эта красивая собака может стать опасной. Часто её сдают, когда становится "трудно управлять".
Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
Манила — не просто столица, а город, где китайские улицы, испанские дома и филиппинские рынки сливаются в одно удивительное место, полное контрастов.