Красивые, но проблемные: 10 пород, от которых владельцы отказываются чаще всего

Хаски, стаффорд и ротвейлер оказались в списке часто бросаемых пород

3:51 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Многие берут собаку, мечтая о пушистом друге и безусловной любви. Но слишком часто через пару месяцев оказывается, что за милой мордочкой — непростой характер, тонны энергии, болезни или просто требования, к которым никто не был готов.

Фото: commons.wikimedia.org by Irbis1983, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Хаски

Результат — животное, которому нужен дом, оказывается в приюте.

Какие породы чаще всего проходят этот грустный путь? Рассказываем.

1. Сибирский хаски — пёс, который не выносит стен

Он выглядит как герой северных легенд, но суть его — движение. Хаски нужен простор, бег, упряжка, работа. В квартире без нагрузки он начинает выть, портить вещи и страдать. Многие не выдерживают — и пёс отправляется назад, из мечты в одиночество.

2. Среднеазиатская овчарка — собака, которой не прикажешь

Мощная, независимая, бесстрашная. Без твёрдой руки хозяина и чёткого понимания, как с ней обращаться, быстро превращается в угрозу. Эту собаку нельзя "просто завести" — с ней нужно работать каждый день.

3. Джек-рассел-терьер — маленький ураган

Крошечный пёс с энергией электростанции. Вечно в движении, с охотничьим азартом, который сложно сдерживать. Порой его выносливость утомляет даже детей. Люди не справляются — и жизнерадостный терьер оказывается ненужным.

4. Английский бульдог — очарование со счётом за ветеринара

Флегматичный, смешной, обаятельный. Но за этим образом — проблемы с дыханием, суставами, кожей и пищеварением. Обслуживание бульдога — это стабильные траты. Многие оказываются не готовы к таким расходам.

5. Кане корсо — сила, которой нужен контроль

Гордый, благородный, очень умный. Но — требует профессиональной дрессировки. Без неё превращается в неуправляемую силу. Люди, взявшие щенка "на красоту", не справляются и сдают собаку, не осознавая, какую травму наносят.

6. Такса — маленькая, но со своим мнением

Смешная и бесстрашная охотница, которая обожает копать, лаять и спорить. Её упрямство — испытание для терпения. Особенно в условиях городской квартиры. Её берут за компактность, а возвращают за характер.

7. Лабрадор-ретривер — киношный образ vs реальность

Мягкий, весёлый и очень активный. Многие думают: "идеальная собака для семьи". Но в реальности — это сгусток энергии, которому нужен бег, работа, обучение. Без этого он начинает буянить, грызть мебель и беситься.

8. Американский стаффордширский терьер — преданный, но сложный

Часто страдает от предвзятого отношения и мифов. На деле — умная, чуткая собака, но требующая уверенного, опытного хозяина. Без социализации и тренировки его сила становится проблемой.

9. Немецкая овчарка — умная, но не для всех

Легко обучаемая, умная и сильная. Но без постоянной работы и направления овчарка может стать тревожной, деструктивной и даже агрессивной. Ей нужно дело, а не просто лежанка у дивана.

10. Ротвейлер — охранник, которому нужен лидер

Уверенный, мощный, преданный. Но если упустить момент социализации и дрессировки — возникают сложности. Без правильного воспитания эта красивая собака может стать опасной. Часто её сдают, когда становится "трудно управлять".

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



