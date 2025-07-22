Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Любовь Успенская отказала Ксении Собчак в интервью, назвав журналистку подставой
Бывший тренер "Зенита" рассказал, как приучить себя заниматься спортом
Конгрессмен Бэкон связал изменение позиции Трампа по Украине с влиянием Мелании
Вот чем можно заразиться, просто открыв дверь или поздоровавшись
Профессиональный уход за волосами: вот что нужно знать каждому
Amond & Smith: платежи в Sohar International начали задерживаться в июне 2025 года
Каранкс таранит акул до смерти — биологи зафиксировали агрессию хищника
Гендиректор ИНЭУМ заявил о необходимости фабрики микропроцессоров в России
Врач Лапа: ряд продуктов усиливают аллергию после укуса насекомых

Красивые, но проблемные: 10 пород, от которых владельцы отказываются чаще всего

Хаски, стаффорд и ротвейлер оказались в списке часто бросаемых пород
3:51
Зоосфера

Многие берут собаку, мечтая о пушистом друге и безусловной любви. Но слишком часто через пару месяцев оказывается, что за милой мордочкой — непростой характер, тонны энергии, болезни или просто требования, к которым никто не был готов.

Хаски
Фото: commons.wikimedia.org by Irbis1983, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Хаски

Результат — животное, которому нужен дом, оказывается в приюте.

Какие породы чаще всего проходят этот грустный путь? Рассказываем.

1. Сибирский хаски — пёс, который не выносит стен

Он выглядит как герой северных легенд, но суть его — движение. Хаски нужен простор, бег, упряжка, работа. В квартире без нагрузки он начинает выть, портить вещи и страдать. Многие не выдерживают — и пёс отправляется назад, из мечты в одиночество.

2. Среднеазиатская овчарка — собака, которой не прикажешь

Мощная, независимая, бесстрашная. Без твёрдой руки хозяина и чёткого понимания, как с ней обращаться, быстро превращается в угрозу. Эту собаку нельзя "просто завести" — с ней нужно работать каждый день.

3. Джек-рассел-терьер — маленький ураган

Крошечный пёс с энергией электростанции. Вечно в движении, с охотничьим азартом, который сложно сдерживать. Порой его выносливость утомляет даже детей. Люди не справляются — и жизнерадостный терьер оказывается ненужным.

4. Английский бульдог — очарование со счётом за ветеринара

Флегматичный, смешной, обаятельный. Но за этим образом — проблемы с дыханием, суставами, кожей и пищеварением. Обслуживание бульдога — это стабильные траты. Многие оказываются не готовы к таким расходам.

5. Кане корсо — сила, которой нужен контроль

Гордый, благородный, очень умный. Но — требует профессиональной дрессировки. Без неё превращается в неуправляемую силу. Люди, взявшие щенка "на красоту", не справляются и сдают собаку, не осознавая, какую травму наносят.

6. Такса — маленькая, но со своим мнением

Смешная и бесстрашная охотница, которая обожает копать, лаять и спорить. Её упрямство — испытание для терпения. Особенно в условиях городской квартиры. Её берут за компактность, а возвращают за характер.

7. Лабрадор-ретривер — киношный образ vs реальность

Мягкий, весёлый и очень активный. Многие думают: "идеальная собака для семьи". Но в реальности — это сгусток энергии, которому нужен бег, работа, обучение. Без этого он начинает буянить, грызть мебель и беситься.

8. Американский стаффордширский терьер — преданный, но сложный

Часто страдает от предвзятого отношения и мифов. На деле — умная, чуткая собака, но требующая уверенного, опытного хозяина. Без социализации и тренировки его сила становится проблемой.

9. Немецкая овчарка — умная, но не для всех

Легко обучаемая, умная и сильная. Но без постоянной работы и направления овчарка может стать тревожной, деструктивной и даже агрессивной. Ей нужно дело, а не просто лежанка у дивана.

10. Ротвейлер — охранник, которому нужен лидер

Уверенный, мощный, преданный. Но если упустить момент социализации и дрессировки — возникают сложности. Без правильного воспитания эта красивая собака может стать опасной. Часто её сдают, когда становится "трудно управлять".

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Популярное
История, скрытая под шумом рынков: мегаполис, в котором прошлое — не экспонат, а сосед

Манила — не просто столица, а город, где китайские улицы, испанские дома и филиппинские рынки сливаются в одно удивительное место, полное контрастов.

Манила включена в список крупнейших мегаполисов Юго-Восточной Азии — гиды
Фитнес-специалисты советуют жим и подъёмы гантелей сидя для эффективной тренировки рук
Бицепс как у супергероя, трицепс как у скульптуры — и всё это не выходя из дома
Гуанчжоу: от туманного утра до ярких огней — как город с тысячелетней историей захватывает будущее
Деревни, где время остановилось: что скрывают китайские поселения, где нет магазинов и асфальта
Германия и США втягиваются в войну с РФ поставками ВСУ дальнобойного оружия Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Пекин выходит за рамки времени: как столица Китая живёт в разных эпохах одновременно
Хотя термометр показывал восемь градусов тепла, благодаря резкому ветру ощущался совсем осенний холод… — писала газета Новости дня 21 июля 1904 года
21 июля: первый Романов, русско-турецкая война и человек на Луне
21 июля: первый Романов, русско-турецкая война и человек на Луне
Последние материалы
Что посмотреть в Твери за один день: путевой дворец, набережная и центр города
Рецепт варенья без варки с крыжовником и лимоном — пошаговая инструкция
Сделай живот плоским за 3 недели: 5 упражнений, которые работают
Начался заморный период в Азовском море: что это значит для рыбаков
Эксперт по безопасности рассказал, как обезопасить ребенка от преступников через кодовое слово
Рита Дакота получила травму головы в инциденте с деревянной балкой на Бали
Муравьи покидают участок после обработки перцем и фенхелем
Политолог Баширов: Умеров поедет на переговоры по указанию Трампа
Учёные воссоздали укус ихтиозавров на основе томографии черепа
Названы растительные продукты, улучшающие качество сна — рекомендации Маховой
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.