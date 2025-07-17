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Тихие убийцы с крыльями: почему укус осы может закончиться реанимацией

Что привлекает ос летом: еда, запахи и яркая одежда — предупреждают специалисты
5:18
Зоосфера

Осы часто путаются с пчёлами, ведь внешне они действительно похожи. Но в поведении и образе жизни между ними много различий. В отличие от миролюбивых пчёл, которые заняты сбором нектара, осы — настоящие хищники. Они охотятся на других насекомых и играют важную роль в контроле их популяций, включая вредителей и паразитов.

Оса на листе
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Оса на листе

"Осы — незаменимая часть природного баланса. Без них экосистемы могли бы быстро выйти из равновесия", — пояснил энтомолог Костас Андреопулос.

Тем не менее их польза для природы не спасает их от дурной славы. Особенно летом, когда они становятся всё более навязчивыми и буквально облепляют столы в поисках еды.

Летние перемены в поведении

С середины лета поведение ос резко меняется. К этому моменту матка перестаёт откладывать яйца, а рабочие теряют прежнюю "программу" служения улью. Теперь их главная цель — найти как можно больше сахара. Они становятся агрессивнее, действуют поодиночке и гораздо настойчивее.

Если раньше они были частью хорошо организованной социальной группы, то теперь это голодные и раздражённые одиночки. Именно в этот момент они начинают жужжать вокруг людей и активно охотиться за сладостями на столах.

Что так притягивает ос

Основной "магнит" для ос — запах. Особенно ярко они реагируют на мясо, рыбу, фрукты, соки, газировку, а также сладкие запахи духов, кремов или шампуней. Не меньше их привлекают яркие краски одежды и цветочные принты.

"Осы обладают удивительно тонким обонянием. Они легко распознают источники сахара и белка даже на большом расстоянии", — добавил эксперт по насекомым Георгиос Никас.

На жаре осы становятся особенно активными. Гнёзда они могут строить где угодно — под карнизами, на чердаках, под лавками, столами или прямо на деревьях. Часто люди даже не подозревают об их присутствии до встречи лицом к лицу.

Опасность укуса: когда не стоит недооценивать

Укус осы неприятен: он вызывает жжение, отёк, покраснение. Обычно эти симптомы проходят в течение нескольких дней с помощью холодных компрессов и антигистаминных мазей. Но у некоторых людей может развиться серьёзная аллергическая реакция — анафилаксия.

Её признаки — одышка, резкое падение давления, зуд, отёк лица и горла, головокружение. В таком случае необходима срочная медицинская помощь и введение адреналина. Стоит помнить: яд ос отличается от пчелиного. Он содержит особые ферменты и белки, которые могут вызывать сильный воспалительный ответ в организме.

Как избежать конфликта

Главное правило — профилактика. Не оставляйте еду на открытом воздухе без защиты, сразу вытирайте пролитые напитки и остатки пищи. Стаканы и тарелки лучше накрывать, особенно если находитесь в саду, на балконе или пикнике.

Не стоит пользоваться парфюмом с насыщенным сладким запахом, если вы собираетесь проводить время на свежем воздухе. Это — прямая дорога к тому, чтобы стать целью для ос.

Помочь могут и растения: мята, базилик, лаванда и эвкалипт отпугивают ос своим ароматом. Горшки с такими травами можно разместить на подоконниках, столах и у входа в дом.

"Некоторые растения действуют на ос как естественный барьер. Мы часто используем их при проектировании открытых кафе и террас", — отметил садовод Никос Пападакис.

Что делать, если рядом гнездо

Если вы обнаружили гнездо ос возле дома, не стоит пытаться избавиться от него самостоятельно — особенно если оно крупное или расположено в труднодоступном месте. Лучше вызвать специалистов по дезинсекции, которые знают, как безопасно устранить угрозу. Попытка уничтожить гнездо без подготовки может закончиться множественными укусами и серьёзными проблемами со здоровьем.

Главное — не паниковать

Увидели осу рядом с собой — не махайте резко руками и не пытайтесь её прихлопнуть. При угрозе осы выделяют особые феромоны, которые привлекают сородичей и делают ситуацию ещё опаснее. Лучше отойти в сторону и позволить ей улететь. Мягкие, спокойные движения — ваш лучший союзник. Иногда достаточно просто медленно отодвинуть еду или накрыть её салфеткой, чтобы потерять интерес осы.

Хотя осы редко бывают желанными гостями, они выполняют важную роль в экосистеме. Они регулируют численность других насекомых, защищают растения от вредителей и даже помогают в опылении. Но их активность летом требует внимательности и осторожности. Понимание природы этих насекомых и следование простым правилам помогут избежать конфликтов и сохранить спокойствие — даже если вы устроили пикник прямо у них "дома".

Уточнения

Укус — вонзание зубов, сдавливание зубами или челюстями. Укусы насекомых производятся ротовыми органами; перепончатокрылые (пчёлы, осы и др.) человека не кусают, а жалят.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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