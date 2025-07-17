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Мог умереть 100 лет назад, но до сих пор живёт: тайны самого живучего существа на планете

Гренландский кит признан самым долгоживущим млекопитающим по данным WDC
6:44
Зоосфера

Гренландские киты — настоящие титаны северных морей. Эти великаны приспособились жить в условиях, которые кажутся неподходящими для жизни: ледяная вода, долгие зимы, толстые покровы морского льда. Тем не менее они не просто выживают, а живут до двух веков — дольше, чем любое другое млекопитающее на Земле.

Кит
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Кит

"Мы знаем, что отдельные особи доживали до 200 лет — и продолжаем находить тому доказательства", — рассказал представитель организации по охране китов и дельфинов Дэнни Гроувс.

Научное сообщество всерьёз заинтересовалось гренландскими китами, когда в 2007 году был найден гарпун XIX века в теле одного из них. Кит, по всей видимости, прожил более ста лет после того, как был ранен. Этот случай стал сенсацией и помог исследователям установить методы определения возраста по состоянию хрусталика глаза и тканей.

Гиганты со скромным нравом

Самцы гренландских китов достигают длины до 16 метров, а самки — до 18. Вес взрослой особи может достигать 80 тонн. При этом у новорождённых детёнышей уже внушительные габариты — около 4 метров и тонны веса. Несмотря на свои размеры, эти киты не склонны к демонстративному поведению — они редко выпрыгивают из воды и не собираются в большие стаи. Обычно их можно встретить поодиночке или парами.

Форма их тела тоже уникальна: у них нет спинного плавника, зато есть мощная голова и толстый череп, благодаря которому они могут пробивать морской лёд толщиной до 60 см, чтобы добраться до поверхности за глотком воздуха.

Под водой — как дома

Гренландские киты проводят под водой в среднем от 9 до 18 минут, но могут задерживать дыхание до часа. Они ныряют на глубину в сотни метров, легко ориентируясь в условиях низкой видимости и ледяных завалов. Жировой слой у них самый толстый среди всех китов — до 50 см. Именно он помогает сохранять тепло в ледяной воде.

Кроме того, кожа гренландского кита тоже отличается — она прочнее, чем у других китообразных. Белые шрамы на теле часто становятся для учёных важным ориентиром при идентификации особей: это следы от льда, рыболовных снастей и, реже, атак косаток.

Беззубые, но не беззащитные

В отличие от зубатых сородичей, у гренландских китов нет зубов. Вместо этого природа наделила их длинными китовыми усами — тонкими и гибкими структурами, напоминающими волоски гребня. С их помощью животное фильтрует из воды огромное количество пищи: криля, веслоногих ракообразных и других мелких морских организмов. Кит просто плывёт с открытым ртом, заглатывая всё на пути — а потом через усы избавляется от лишнего.

"У гренландских китов самые длинные усы среди всех усатых китов — до четырёх метров", — подчеркнул биолог-исследователь морской фауны Джонатан Слейтер.

Голоса глубин

Одно из самых удивительных качеств гренландских китов — их вокальные способности. Эти гиганты умеют "петь" сложные и разнообразные мелодии. По разнообразию звуков они могут соперничать разве что с певчими птицами.

Каждый сезон кит создаёт новый набор звуков — словно джазовый музыкант, импровизирующий в глубинах океана. Эти песни, вероятно, помогают китам общаться, искать партнёров и ориентироваться в пространстве. Но почему мелодии меняются каждый год — пока остаётся загадкой.

Малыши под защитой

Беременность у самок длится около 13 месяцев, после чего на свет появляется детёныш, которого мать вскармливает около года. Интересно, что молоко у китов очень жирное — это необходимо для быстрого роста детёныша в суровых условиях Арктики. Малыш сосёт молоко, вставляя язык в молочную щель, из которой под давлением поступает питание.

Молодые киты всё это время находятся под защитой матери и используют ледяные участки моря как естественные укрытия от хищников, в первую очередь косаток.

Под угрозой, но не исчезнувшие

Когда-то гренландских китов активно уничтожали ради их жира и китового уса. Коммерческий китобойный промысел XVII-XIX веков почти стер их с лица планеты. Сегодня охота ограничена и разрешена лишь коренным народам в рамках устойчивой практики. Сейчас мировая популяция насчитывает около 25 тысяч особей, и по данным МСОП, вид находится в статусе "наименее вызывающий опасения".

Однако всё не так однозначно: некоторые субпопуляции, например, на Шпицбергене и в Охотском море, классифицируются как находящиеся под угрозой исчезновения.

Главные современные угрозы — изменение климата и таяние морского льда, а также промышленная деятельность: рыболовные снасти, шум от судов, загрязнение воды тяжёлыми металлами и пластиком.

Медленные, но живучие

Гренландские киты не спешат — в буквальном смысле. Их скорость движения составляет около 2-5 км/ч. При необходимости они могут ускориться до 10 км/ч, но предпочитают экономить силы, чтобы справляться с суровыми условиями арктической жизни. Их стратегия — выносливость, а не скорость.

Кроме того, именно медленный обмен веществ и позднее половое созревание (иногда не раньше 25 лет) делают их такими долгожителями. Учёные считают, что гренландские киты обладают исключительными механизмами восстановления ДНК, что снижает риск болезней, включая рак.

"Жизнь в экстремальных условиях Арктики наложила свой отпечаток — эти киты научились не просто выживать, а жить очень долго", — добавил Дэнни Гроувс.

Гренландский кит — уникальное существо: древний, мощный, музыкальный и удивительно живучий. Его жизнь — это хроника адаптации и выживания. Но чтобы сохранить этот вид, человеку придётся научиться не мешать ему жить. Поддержание экосистемы Арктики, защита от шумового и химического загрязнения — лишь малая часть того, что мы можем и должны делать.

Уточнения

Существо — живой организм, живая особь, животное, человек. Объект, который называют существом, обладает свойством восприятия реальности. Такой объект может быть как реальным, так и вымышленным.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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