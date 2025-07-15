Спасать или не спасать? 5 причин, почему не стоит подходить к больным диким животным

Врач общей практики Елена Павлова предостерегла россиян от попыток спасать больных диких животных, поскольку их вялое состояние может быть связано с бешенством. По словам врача, это опасное заболевание может передаваться человеку через попадание слюны зараженного животного на поврежденную кожу, например, через царапины.
Бешенство представляет собой серьезную угрозу, если вовремя не приняты защитные меры. Животные с вирусом часто становятся вялыми и болезненными. В этот момент люди могут ошибочно попытаться помочь, что, в свою очередь, увеличивает риск заражения. Укус или попадание слюны на поврежденную кожу — достаточно, чтобы вирус проник в организм человека.
Чаще всего бешенством заражаются дикие животные, такие как лисы, волки и летучие мыши. Однако даже белки, живущие в городских парках, могут быть носителями вируса. Павлова подчеркнула, что при любых признаках нездоровья, включая слюнотечение или вялость, следует избегать контакта с животным.
Если контакт с заболевшим животным все-таки произошел, особенно если оно укусило, важно немедленно обратиться за медицинской помощью. Врач порекомендует пройти курс вакцинации, который включает шесть инъекций в дельтовидную мышцу плеча для взрослых и подростков, или в бедро для детей. Первая инъекция должна быть сделана сразу, затем следуют инъекции на третий, седьмой, четырнадцатый, тридцатый и девяностый день.
Вакцинация — единственный способ эффективно предотвратить заражение бешенством и избежать серьезных последствий, сообщает NEWS.ru.
Бе́шенство - природно-очаговое особо опасное смертельное инфекционное заболевание, вызываемое вирусом бешенства, включённым в род Lyssavirus семейства Rhabdoviridae.
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