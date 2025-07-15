Спасать или не спасать? 5 причин, почему не стоит подходить к больным диким животным

Бешенство у диких животных: как распознать симптомы и защитить себя

1:56 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Врач общей практики Елена Павлова предостерегла россиян от попыток спасать больных диких животных, поскольку их вялое состояние может быть связано с бешенством. По словам врача, это опасное заболевание может передаваться человеку через попадание слюны зараженного животного на поврежденную кожу, например, через царапины.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Лиса с оскаленными зубами

Почему не стоит спасать больных животных

Бешенство представляет собой серьезную угрозу, если вовремя не приняты защитные меры. Животные с вирусом часто становятся вялыми и болезненными. В этот момент люди могут ошибочно попытаться помочь, что, в свою очередь, увеличивает риск заражения. Укус или попадание слюны на поврежденную кожу — достаточно, чтобы вирус проник в организм человека.

Какие животные особенно опасны

Чаще всего бешенством заражаются дикие животные, такие как лисы, волки и летучие мыши. Однако даже белки, живущие в городских парках, могут быть носителями вируса. Павлова подчеркнула, что при любых признаках нездоровья, включая слюнотечение или вялость, следует избегать контакта с животным.

Что делать в случае контакта

Если контакт с заболевшим животным все-таки произошел, особенно если оно укусило, важно немедленно обратиться за медицинской помощью. Врач порекомендует пройти курс вакцинации, который включает шесть инъекций в дельтовидную мышцу плеча для взрослых и подростков, или в бедро для детей. Первая инъекция должна быть сделана сразу, затем следуют инъекции на третий, седьмой, четырнадцатый, тридцатый и девяностый день.

Вакцинация — единственный способ эффективно предотвратить заражение бешенством и избежать серьезных последствий, сообщает NEWS.ru.

Уточнения

Бе́шенство - природно-очаговое особо опасное смертельное инфекционное заболевание, вызываемое вирусом бешенства, включённым в род Lyssavirus семейства Rhabdoviridae.

